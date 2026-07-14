Agent 64: Spies Never Die sortira le 11 Aout prochain uniquement sur Steam pour le moment.
Dans le rôle de John Walker, un agent d'élite chargé de sauver le monde de son ennemi juré, Dominic Pulp, les joueurs se lanceront dans 14 missions à travers une variété de lieux dignes de James Bond, allant des boîtes de nuit aux bases enneigées, sauvant des otages, volant des documents importants et piratant des bases de données pour accomplir divers objectifs.
Le jeu proposera un mode coop en écran splitté ou en online, ainsi que plusieurs mode multijoueurs en local/online.
Une demo est dispo sur Steam.
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posted the 07/14/2026 at 11:32 AM by guiguif
Ce que tu dis est vrai pour tous les JV, qui composent en fonction du matos.
Sinon, les JV ressembleraient a des films en CGI depuis la nuit des temps.
Apres comme d'hab on aime ou non, moi je trouve ça super cool un titre qui reprend le feeling visuel et manette en main de l'époque, même si dans l'esprit des joueurs, les jeux 3D de la gen 32/64 sont ceux qui ont le plus mal vieilli.
Je vois pas pk cette generation là serait la seule a ne pas avoir le droit d'appuyer sur la fibre nostalgique.