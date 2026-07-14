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Agent 64 : l'hommage a Goldeneyes 64 et Perfect Dark se date
Agent 64: Spies Never Die sortira le 11 Aout prochain uniquement sur Steam pour le moment.

Dans le rôle de John Walker, un agent d'élite chargé de sauver le monde de son ennemi juré, Dominic Pulp, les joueurs se lanceront dans 14 missions à travers une variété de lieux dignes de James Bond, allant des boîtes de nuit aux bases enneigées, sauvant des otages, volant des documents importants et piratant des bases de données pour accomplir divers objectifs.

Le jeu proposera un mode coop en écran splitté ou en online, ainsi que plusieurs mode multijoueurs en local/online.
Une demo est dispo sur Steam.

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    bourbon
    posted the 07/14/2026 at 11:32 AM by guiguif
    comments (9)
    amario posted the 07/14/2026 at 11:36 AM
    Le Randu visuel de perfect dark et goldeney n'était pas un parti prix graphique mais lié au limitation technique, le fait de devoir coller a 100% a ce rendu en 2026 je trouve ça étrange.
    vyse posted the 07/14/2026 at 11:46 AM
    aucun interet...jouer a un fps de style 64 console ancetre de timesplitter ..heureusement que le jv a évolué depuis
    51love posted the 07/14/2026 at 12:04 PM
    day one si c'est pas a plus de 20 boules
    ravyxxs posted the 07/14/2026 at 12:06 PM
    Horrible l'image.
    51love posted the 07/14/2026 at 12:09 PM
    amario
    Le Randu visuel de perfect dark et goldeney n'était pas un parti prix graphique mais lié au limitation technique


    Ce que tu dis est vrai pour tous les JV, qui composent en fonction du matos.

    Sinon, les JV ressembleraient a des films en CGI depuis la nuit des temps.

    Apres comme d'hab on aime ou non, moi je trouve ça super cool un titre qui reprend le feeling visuel et manette en main de l'époque, même si dans l'esprit des joueurs, les jeux 3D de la gen 32/64 sont ceux qui ont le plus mal vieilli.

    Je vois pas pk cette generation là serait la seule a ne pas avoir le droit d'appuyer sur la fibre nostalgique.
    suzukube posted the 07/14/2026 at 12:11 PM
    On dirait un jeu fait à l'IA
    kazey77 posted the 07/14/2026 at 12:20 PM
    Franchement je l'ai testé quand la démo est sorti ya 1 ou 2 ans, il est top je trouve
    sonilka posted the 07/14/2026 at 12:37 PM
    C'est à la mode de sortir des jeux dans le style de ceux de l'ère PS1/N64. C'est vrai qu'on ressent bien l'inspiration (si ce n'est plus) des jeux de Rare. Si les sensations sont la et que c'est vendu 20€, ca se tente.
    zakovu posted the 07/14/2026 at 01:09 PM
    Le protagoniste qui a un air de Jacques Attali
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