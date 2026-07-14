Dans le rôle de John Walker, un agent d'élite chargé de sauver le monde de son ennemi juré, Dominic Pulp, les joueurs se lanceront dans 14 missions à travers une variété de lieux dignes de James Bond, allant des boîtes de nuit aux bases enneigées, sauvant des otages, volant des documents importants et piratant des bases de données pour accomplir divers objectifs.Le jeu proposera un mode coop en écran splitté ou en online, ainsi que plusieurs mode multijoueurs en local/online.Une demo est dispo sur Steam.