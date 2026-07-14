Lundi, une coalition d'une douzaine d'États a intenté une action en justice pour bloquer l'acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, constituant ainsi un nouveau défi pour cette transaction de 110 milliards de dollars qui réunirait deux des plus grandes entreprises médiatiques du pays.Les procureurs généraux des douze États, menés par Rob Bonta, procureur général de Californie, affirment que la fusion nuirait à la concurrence dans l'industrie cinématographique et entraînerait une baisse des salaires et une diminution des perspectives d'emploi pour les professionnels du secteur. Ils soutiennent également que la fusion pénaliserait les consommateurs en faisant grimper les prix des abonnements au câble et des billets de cinéma, et en réduisant l'offre d'informations et de divertissements.Si elles fusionnaient, Paramount et Warner Bros. contrôleraient près d'un tiers des programmes câblés et plus d'un tiers des films à succès, selon le bureau de Bonta.Les États plaignants sont l'Arizona, la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Massachusetts, le Minnesota, le Nevada, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, l'Oregon et Washington.Cette action en justice intervient après la clôture, en juin, de l'enquête du ministère de la Justice sur l'opération, ouvrant ainsi la voie à la fusion entre Paramount et Warner Bros. À l'époque, le ministère avait déclaré que la transaction « ne devrait pas nuire à la concurrence ni aux consommateurs américains ».