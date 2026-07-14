Lundi, une coalition d'une douzaine d'États a intenté une action en justice pour bloquer l'acquisition de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, constituant ainsi un nouveau défi pour cette transaction de 110 milliards de dollars qui réunirait deux des plus grandes entreprises médiatiques du pays.
Les procureurs généraux des douze États, menés par Rob Bonta, procureur général de Californie, affirment que la fusion nuirait à la concurrence dans l'industrie cinématographique et entraînerait une baisse des salaires et une diminution des perspectives d'emploi pour les professionnels du secteur. Ils soutiennent également que la fusion pénaliserait les consommateurs en faisant grimper les prix des abonnements au câble et des billets de cinéma, et en réduisant l'offre d'informations et de divertissements.
Si elles fusionnaient, Paramount et Warner Bros. contrôleraient près d'un tiers des programmes câblés et plus d'un tiers des films à succès, selon le bureau de Bonta.
Les États plaignants sont l'Arizona, la Californie, le Colorado, le Connecticut, le Massachusetts, le Minnesota, le Nevada, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, New York, l'Oregon et Washington.
Cette action en justice intervient après la clôture, en juin, de l'enquête du ministère de la Justice sur l'opération, ouvrant ainsi la voie à la fusion entre Paramount et Warner Bros. À l'époque, le ministère avait déclaré que la transaction « ne devrait pas nuire à la concurrence ni aux consommateurs américains ».
très hypocrite de nouveau de la part d'un mec qui est soit disant contre les monopoles et les grosses entreprises. dans les faits, le mieux c'est que ça n'aille chez aucun des deux
Bizarrement ça ne leur posait pas de problème qu'une société quasiment monopolistique en streaming mettre la main sur un grand studio de cinéma historique, qui possède aussi HBO d'ailleurs.
Avec le risque de voir disparaître les sorties en salles et Blu-Ray.
zekk : c'est vrai que tu me connais assez pour savoir mon avis sur le monopole dans ce type de divertissement et c'est pas comme si Netflix avait déjà un quasi monopole sur le marché Steaming comme le dit abookhouseboy et dont la fusion avec Warner avait été dénoncé par les syndicats d’Hollywood qui n’en voulaient pas...
Les monopoles ont toujours été un problème à mes yeux (comme Windows sur PC), que ce soit Netflix ou Disney, mais Paramount/Skydance avec leur fusion avec Warner ne font que rattraper leur retard sur les autres. Il suffit de regarder les parts de marché pour constater qu’ils sont loin derrière avec seulement 6% contre 27% pour Disney, ils vont juste devenir un nouveau concurrent pour ces derniers et Universal donc aucun monopole ici.
Le premier problème ici, c'est que tu accuses à tout va d'idéologie, alors que tu es le premier à le faire, c'est très hypocrite.
Tu ne peux pas venir avec un discours de neutralité parce qu'à tes yeux, tu soutiens la « bonne » idéologie... et cracher sur ceux qui, pour toi, soutiennent l'autre.
Tu es aussi problématique que ce que tu dénonces.
La preuve en est que tu n'as même pas rebondi sur cette partie de mon commentaire...
dans les faits, le mieux c'est que ça n'aille chez aucun des deux
c'est vrai que tu me connais assez pour savoir mon avis sur le monopole dans ce type de divertissement
Tu le donnes assez sur le jeu vidéo pour connaître ton point de vue, qui est bien plus idéologique que pragmatique...
Je pense qu'on a assez d'exemples actuellement qu'il est très mauvais que les acteurs d'un secteur soient rachetés par deux entreprises et qu'ils laissent les miettes aux autres.
Alors oui, ce n'est pas un monopole total, mais en gros l'industrie audiovisuelle va appartenir à trois grands acteurs, et je trouve que ce n'est vraiment pas une bonne chose.
Sans parler du fait que le directeur de Netflix est l'un des plus gros donateurs du parti démocrate et je ne dis ça pour défendre l'un et accuser l'autre, juste pour dire que c'est bien de dénoncer ce que font certains (Paramount soutien le parti républicain), mais il faut d'abord nettoyer devant sa porte avant de le faire (Netflix soutien le parti démocrate), car ni l'un ni l'autre ne sont neutre dans cette histoire.
Aprés Apple aurait peut étre été mieux