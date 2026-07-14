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Beast of Reincarnation
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name : Beast of Reincarnation
platform : Playstation 5
editor : N.C
developer : Game Freak
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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guiguif
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Beast of Reincarnation : Durée de vie, structure ect...
Game Freak a dévoilé de nouveaux détails sur son jeu d'action post-apocalyptique, Beast of Reincarnation. Selon le directeur du projet, Kota Furusima, le titre offrira environ 30 heures de jeu et se composera d'une dizaine de niveaux.

Les développeurs avaient précédemment confirmé que Beast of Reincarnation n'est pas un jeu en monde ouvert. Le projet est plutôt structuré autour de vastes zones distinctes pouvant être explorées librement. Les joueurs devront rechercher des objets utiles, résoudre des énigmes et observer leur environnement pour progresser dans l'aventure.

Dans un entretien accordé à *Game Informer*, Furusima a indiqué que le jeu comprend une dizaine de niveaux, sans toutefois préciser si la durée annoncée concerne uniquement l'intrigue principale ou si elle inclut également le contenu annexe.

Malgré des similitudes évidentes avec les soulslikes et quelques parallèles avec Sekiro, Beast of Reincarnation utilise une approche différente des mécanismes de jeu. Par exemple, le repos ne fait pas revivre les ennemis vaincus, et après la mort du personnage, le joueur ne perd pas la progression accumulée. Tous les points et zones déjà débloqués restent accessibles, les développeurs ont donc abandonné les éléments qui obligent les joueurs à parcourir à plusieurs reprises les mêmes sections. Dans le même temps, le jeu conservera un niveau de difficulté élevé, qui pourra être ajusté selon les préférences personnelles.

L’un des thèmes centraux de Beast of Reincarnation sera la croissance et le dépassement des difficultés. Cela se reflète dans l'histoire du personnage principal Emma, ​​qui lutte contre le mystérieux Blight, ainsi que dans sa relation avec son compagnon Ku, une créature connue sous le nom de Malefact et également associée à cette maladie. Au cours de leur voyage, les joueurs rencontreront de puissants boss appelés Nushi.

https://ixbt.games/en/news/2026/07/14/423442-stali-izvestny-novye-podrobnosti-beast-of-reincarnation.html
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    posted the 07/14/2026 at 09:25 AM by guiguif
    comments (5)
    suzukube posted the 07/14/2026 at 09:31 AM
    Il est beauuuuu
    ducknsexe posted the 07/14/2026 at 09:33 AM
    Enfin, on parle de jeux vidéo !
    suzukube posted the 07/14/2026 at 09:38 AM
    ducknsexe J'sais même pas si il sera en physique
    masharu posted the 07/14/2026 at 09:44 AM
    suzukube Oui il sort en physique.
    piratees posted the 07/14/2026 at 09:56 AM
    day one ouf c pas un souls
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