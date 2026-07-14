Les livraisons de consoles devraient chuter de près de 20 % en raison de la hausse des prix et de la demande des consommateurs.
Les analystes prévoient une forte baisse des livraisons mondiales de consoles de jeux en 2026, imputable à la hausse des prix du matériel, au vieillissement des plateformes et au manque de jeux à succès.
Selon une nouvelle étude de S&P Global Market Intelligence Kagan, les livraisons mondiales de consoles de jeux vidéo de Sony, Microsoft et Nintendo devraient diminuer de 19,5 % cette année pour atteindre 33,9 millions d'unités.
Cette baisse fait suite à une forte hausse en 2025, lorsque le lancement de la Nintendo Switch 2 a fait grimper les livraisons mondiales de 13,5 % pour atteindre 42,1 millions d'unités.
Selon S&P, ce repli reflète une combinaison de facteurs : la hausse des prix de détail, due à la pénurie persistante de mémoire vive et de composants de stockage, et le nombre limité de mises à jour logicielles susceptibles de convaincre les consommateurs de procéder à une mise à niveau.
« Le marché est confronté à un problème qui s'aggrave », a déclaré Neil Barbour, analyste chez S&P Global Market Intelligence. « Le matériel informatique est soit trop ancien, soit trop cher pour le consommateur moyen, le catalogue de logiciels est restreint en dehors de quelques titres phares, et le contexte économique général ne laisse que peu de marge de manœuvre pour des baisses de prix significatives. »
Le cabinet d'analystes prévoit que les livraisons de consoles continueront de diminuer pour atteindre environ 27,1 millions d'unités en 2027, avant de se redresser plus tard dans la décennie pour atteindre 37,4 millions d'unités d'ici 2030.
La reprise dépend d'une baisse des prix des composants d'ici 2028.
Nintendo Switch 2
Selon les prévisions de S&P, Nintendo devrait livrer 17,1 millions de consoles Switch 2 en 2026, un chiffre qui correspond généralement aux performances de la deuxième année des consoles Switch et Wii originales.
Nintendo prévoit elle-même des ventes légèrement inférieures, à 16,5 millions d'unités, au cours du deuxième exercice fiscal de la console.
Les analystes estiment que la récente hausse de prix d'environ 72 dollars australiens risque de peser sur la demande. Le calendrier de sortie reste également une source d'inquiétude, Pokémon Vent et Vagues n'étant pas attendu avant fin 2027.
PlayStation 5
La PlayStation 5 de Sony subit elle aussi une pression croissante.
Après avoir expédié 17,1 millions d'unités en 2025 (en baisse de 15,2 % sur un an), S&P prévoit que les expéditions diminueront encore pour atteindre 13,2 millions d'unités en 2026.
Sony a augmenté les prix de toute la gamme PS5 en avril en raison de la hausse du coût des composants.
L'analyste Barbour a déclaré qu'il deviendrait de plus en plus difficile de convaincre les consommateurs de payer beaucoup plus cher pour une plateforme vieille de six ans.
Il s'est également demandé si la sortie prévue de Grand Theft Auto VI suffirait à engendrer un cycle de mise à niveau matérielle significatif, malgré le fort intérêt suscité par le jeu.
Les prévisions de S&P tablent sur le lancement par Sony d'une PlayStation 6 courant 2028, avec des ventes atteignant environ quatre millions d'unités la première année, avant de grimper à 17,2 millions d'unités d'ici 2030.
Xbox
L'activité Xbox de Microsoft reste soumise à la plus forte pression.
L'entreprise n'a livré que 3,2 millions de consoles Xbox Series X/S en 2025, soit sa plus faible performance annuelle jamais enregistrée. Au premier trimestre 2026, les livraisons trimestrielles sont tombées pour la première fois sous la barre des 500 000 unités.
S&P prévoit que les livraisons de Xbox Series diminueront à nouveau cette année pour atteindre environ 2,5 millions d'unités, avant de ralentir rapidement à mesure que Microsoft prépare son matériel de nouvelle génération.
Barbour a attribué ce ralentissement à une combinaison de facteurs : des logiciels internes incohérents, l’incapacité de la stratégie d’abonnement de Microsoft à stimuler sensiblement les ventes de matériel, et une tarification qui rend la Xbox Series X plus chère qu’une PlayStation 5 standard.
La Xbox de nouvelle génération, nom de code Project Helix, devrait estomper la frontière entre les jeux sur console et sur PC en prenant en charge les jeux Xbox et Windows, ainsi que la rétrocompatibilité.
S&P prévoit que la plateforme de nouvelle génération de Microsoft se vendra à environ deux millions d'unités au cours de sa première année de lancement, pour atteindre environ 7,3 millions d'unités d'ici 2030.
Barbour a toutefois souligné que la stratégie à long terme de Microsoft concernant les consoles restait incertaine.
« Une plateforme PC entièrement ouverte arborant la marque Xbox ne ressemblerait pas vraiment à une console et ne serait probablement pas prise en compte dans ce modèle », a-t-il déclaré.
« Nos prévisions se situent en quelque sorte à mi-chemin entre un successeur traditionnel de la Xbox et un programme de certification Xbox pour les fabricants de PC. La trajectoire de Microsoft au-delà de 2027 reste fortement dépendante des décisions que l'entreprise n'a pas encore annoncées. »
par contre ils indique une hausse après 2027 mais je pense que ca va continuer a diminuer... on va surement descendre a 25 millions et la ps6 fera au maximum 2 fois moins que le score de la ps5 en 2020, je pense que leur prévision pour après 2027 sont totalement a coté de la plaque
attention le marché pc , mais principalement pour les entreprises, le pc gaming lui serait prévu en hausse jusqu'en 2028 actuellement selon les analyste
Avant on avait des annonces de jeux, des baisses de prix.
Maintenant ce sont des news d'augmentation de prix, de suppression du physique, de studios fermés, de gens virés, de serveurs fermés... une catastrophe. Mais encore une fois ils pourront se cacher derrière les chiffres de GTA pour nous faire croire que tout va bien.
Sinon actuellement pour 600 balles t'as un PC complet avec 5500 et 5060, en 2020 t'avais juste une 3070 a ce prix.
https://www.digitalfoundry.net/news/2026/06/df-weekly-the-gta-6-60fps-debate-returns-is-there-a-route-forward-on-current-gen-consoles-like-series-x-ps5-or-ps5-pro
À ce stade ça reste de la pure spéculation
Mais encore une fois tant que le jeu ne sera pas sorti personne ne pourra le confirmé
On verra bien mais c'est peu probable....
on a rien sans rien
Mais c'est quand sony annonce 160 millions de ps2, tous le monde y crois.
Mais quand sony annonce que 80% des jeux sont vendu en demat, la par contre plus personne n'y crois. Étrange ou a géométrie variable.....
Sans grosse surprise ils actent déjà de l'échec de la prochaine Xbox.
Switch 2 se vendrait mieux en 2026 qu'en 2027 ... c'est que l'impact des prix aura frapper fort...quoi que cela veut dire aussi que malgré les prix Nintendo aura maintenant un volume de vente important mais bon tout se joue sur la capacité à offrir des jeux...en 2027 y'a déjà le prochain Pokémon.
L'étude semble optimiste pour la PS6... et c'est curieux car si l'étude est sérieuse elle n'a pas pu prendre en compte l'annonce récente de Sony de se débarrasser du physique.
17.2 millions de PS6 au bout de 3 ans c'est pas fou je trouve.
On est dans la situation où les acheteurs masqueront la baisse des ventes lié à la hausse des prix... on a un damage control des bénéfices qui feront illusion que tout va bien alors qu'en fait les volumes de ventes s'effritent.
et ce sera la même sauce pour le software où les gens feront l'effort de casquer aux prix pour deux ou titres incontournables...mais tout le reste devrait morfler.
- Ca enlève cet argument pour la PS6
- Même en 24 fps, le jeu se vendrait autant
- Sur les screenshots, sur un mode 60 fps, le feu serait moins détaillé
- Les consoles et leur processeur de smartphone faiblard vont limiter toute l'IA et la physique lié au jeu, surtout s'il faut calculer ça 60 fois par seconde.
- Plus compliqué à débugger les zones où ça rame pour maintenir les 60 fps (pke en réalité faut être autour des 80 fps pour éviter les drops en dessous des 60 vu que sur console personne n'utilise le VRR sur leur TV).
Nan, franchement, je les vois pas faire le jeu tourner en 60 fps, alors que le 30 fps n'a que des avantages (sauf pour le confort des joueurs, mais après le code in the box, on est plus à ça près).
Le PSSR2 n'a aucun impact sur ces calculs mathématiques et physiques. Il ne traite que des pixels, de la lumière et des textures c'est tout. Il ne fait que soulager le GPU pour son rendu.
La PS5 pro aura l'avantage sur le plan visuel avec une meilleure finesse, une plus grande netteté et une meilleur gestion du ray tracing ou de la lumière.
Pour la question du framerate ça me semble compliqué. GTA 6 est vraiment hyper CPU limited, je serais quand même étonné que rockstar arrive à intégré le 30 et le 60 fps en même temps.
Je peux me tromper mais proposer un mode 60 fps sur GTA6 c'est couper la densité de population par deux ou trois par exemple. Mais est-ce que Rockstar acceptera de dénaturer son jeu et de vider Vice City juste pour afficher 60 FPS ?
Connaissant leur historique, c'est peu probable car ils privilégient presque toujours la richesse du monde et la claque visuelle au framerate.
A ce prix le grand public va rester sur la PS5...d'ailleurs la PS5 a longtemps eu ce problème que la PS4 se vendait très bien pendant longtemps même après la sortie de la PS5 ou pire délaissera le JV y'a tellement d'autres divertissements qu'à un certains prix le JV sera vite oublié pour les millions de casuals.