profile
Jeux Vidéo
285
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
ouroboros4
18
Likes
Likers
ouroboros4
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 850
visites since opening : 1938109
ouroboros4 > blog
[Analyse] Les livraisons de consoles devraient chuter de près de 20 %
Les livraisons de consoles devraient chuter de près de 20 % en raison de la hausse des prix et de la demande des consommateurs.

Les analystes prévoient une forte baisse des livraisons mondiales de consoles de jeux en 2026, imputable à la hausse des prix du matériel, au vieillissement des plateformes et au manque de jeux à succès.

Selon une nouvelle étude de S&P Global Market Intelligence Kagan, les livraisons mondiales de consoles de jeux vidéo de Sony, Microsoft et Nintendo devraient diminuer de 19,5 % cette année pour atteindre 33,9 millions d'unités.

Cette baisse fait suite à une forte hausse en 2025, lorsque le lancement de la Nintendo Switch 2 a fait grimper les livraisons mondiales de 13,5 % pour atteindre 42,1 millions d'unités.

Selon S&P, ce repli reflète une combinaison de facteurs : la hausse des prix de détail, due à la pénurie persistante de mémoire vive et de composants de stockage, et le nombre limité de mises à jour logicielles susceptibles de convaincre les consommateurs de procéder à une mise à niveau.



« Le marché est confronté à un problème qui s'aggrave », a déclaré Neil Barbour, analyste chez S&P Global Market Intelligence. « Le matériel informatique est soit trop ancien, soit trop cher pour le consommateur moyen, le catalogue de logiciels est restreint en dehors de quelques titres phares, et le contexte économique général ne laisse que peu de marge de manœuvre pour des baisses de prix significatives. »

Le cabinet d'analystes prévoit que les livraisons de consoles continueront de diminuer pour atteindre environ 27,1 millions d'unités en 2027, avant de se redresser plus tard dans la décennie pour atteindre 37,4 millions d'unités d'ici 2030.

La reprise dépend d'une baisse des prix des composants d'ici 2028.

Nintendo Switch 2

Selon les prévisions de S&P, Nintendo devrait livrer 17,1 millions de consoles Switch 2 en 2026, un chiffre qui correspond généralement aux performances de la deuxième année des consoles Switch et Wii originales.

Nintendo prévoit elle-même des ventes légèrement inférieures, à 16,5 millions d'unités, au cours du deuxième exercice fiscal de la console.

Les analystes estiment que la récente hausse de prix d'environ 72 dollars australiens risque de peser sur la demande. Le calendrier de sortie reste également une source d'inquiétude, Pokémon Vent et Vagues n'étant pas attendu avant fin 2027.

PlayStation 5

La PlayStation 5 de Sony subit elle aussi une pression croissante.

Après avoir expédié 17,1 millions d'unités en 2025 (en baisse de 15,2 % sur un an), S&P prévoit que les expéditions diminueront encore pour atteindre 13,2 millions d'unités en 2026.

Sony a augmenté les prix de toute la gamme PS5 en avril en raison de la hausse du coût des composants.

L'analyste Barbour a déclaré qu'il deviendrait de plus en plus difficile de convaincre les consommateurs de payer beaucoup plus cher pour une plateforme vieille de six ans.

Il s'est également demandé si la sortie prévue de Grand Theft Auto VI suffirait à engendrer un cycle de mise à niveau matérielle significatif, malgré le fort intérêt suscité par le jeu.

Les prévisions de S&P tablent sur le lancement par Sony d'une PlayStation 6 courant 2028, avec des ventes atteignant environ quatre millions d'unités la première année, avant de grimper à 17,2 millions d'unités d'ici 2030.

Xbox

L'activité Xbox de Microsoft reste soumise à la plus forte pression.

L'entreprise n'a livré que 3,2 millions de consoles Xbox Series X/S en 2025, soit sa plus faible performance annuelle jamais enregistrée. Au premier trimestre 2026, les livraisons trimestrielles sont tombées pour la première fois sous la barre des 500 000 unités.

S&P prévoit que les livraisons de Xbox Series diminueront à nouveau cette année pour atteindre environ 2,5 millions d'unités, avant de ralentir rapidement à mesure que Microsoft prépare son matériel de nouvelle génération.

Barbour a attribué ce ralentissement à une combinaison de facteurs : des logiciels internes incohérents, l’incapacité de la stratégie d’abonnement de Microsoft à stimuler sensiblement les ventes de matériel, et une tarification qui rend la Xbox Series X plus chère qu’une PlayStation 5 standard.

La Xbox de nouvelle génération, nom de code Project Helix, devrait estomper la frontière entre les jeux sur console et sur PC en prenant en charge les jeux Xbox et Windows, ainsi que la rétrocompatibilité.

S&P prévoit que la plateforme de nouvelle génération de Microsoft se vendra à environ deux millions d'unités au cours de sa première année de lancement, pour atteindre environ 7,3 millions d'unités d'ici 2030.

Barbour a toutefois souligné que la stratégie à long terme de Microsoft concernant les consoles restait incertaine.

« Une plateforme PC entièrement ouverte arborant la marque Xbox ne ressemblerait pas vraiment à une console et ne serait probablement pas prise en compte dans ce modèle », a-t-il déclaré.

« Nos prévisions se situent en quelque sorte à mi-chemin entre un successeur traditionnel de la Xbox et un programme de certification Xbox pour les fabricants de PC. La trajectoire de Microsoft au-delà de 2027 reste fortement dépendante des décisions que l'entreprise n'a pas encore annoncées. »
https://www.channelnews.com.au/console-shipments-set-to-drop-almost-20-as-high-prices-hit-consumer-demand/
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/14/2026 at 06:58 AM by ouroboros4
    comments (31)
    keiku posted the 07/14/2026 at 07:06 AM
    bah ouais et l'annonce de sony va accélérer la chose...

    par contre ils indique une hausse après 2027 mais je pense que ca va continuer a diminuer... on va surement descendre a 25 millions et la ps6 fera au maximum 2 fois moins que le score de la ps5 en 2020, je pense que leur prévision pour après 2027 sont totalement a coté de la plaque
    suzukube posted the 07/14/2026 at 07:07 AM
    Gta 6 suffit de le bloquer sur ps5 pro a 30 fps meme si le jeu tourne aussi sur Series S et hop PS6 avec GTA 6 Reload en 4k 60 fps et jackpot. Ne me remerciez pas.
    suzukube posted the 07/14/2026 at 07:10 AM
    Pis ca va etre drôle vu le nombre de personnes ne supportant plus de jouer en 30 fps sur console precommander GTA 6 sans meme avoir eu une annonce d’un mode performance
    ouroboros4 posted the 07/14/2026 at 07:11 AM
    suzukube GTA VI ferait avaler du caca que tu en as qui trouverait ça délicieux
    supasaiyajin posted the 07/14/2026 at 07:21 AM
    Non seulement les consoles coûtent de plus en plus cher, mais en plus Sony nous impose le tout démat, donc des jeux plus chers. Je me demande bien qui va suivre avec la PS6. Sinon, c'est la même chose sur PC. Le marché du hardware ne cesserait de reculer en 2026.
    keiku posted the 07/14/2026 at 07:26 AM
    supasaiyajin Le marché du hardware ne cesserait de reculer en 2026.

    attention le marché pc , mais principalement pour les entreprises, le pc gaming lui serait prévu en hausse jusqu'en 2028 actuellement selon les analyste
    fiveagainstone posted the 07/14/2026 at 07:27 AM
    La vie est trop chère, les consoles sont trop chères, la politique des constructeurs est à chier. Logique et encore ils ont la chance d'avoir GTA qui va masquer tout ça.

    Avant on avait des annonces de jeux, des baisses de prix.
    Maintenant ce sont des news d'augmentation de prix, de suppression du physique, de studios fermés, de gens virés, de serveurs fermés... une catastrophe. Mais encore une fois ils pourront se cacher derrière les chiffres de GTA pour nous faire croire que tout va bien.
    5120x2880 posted the 07/14/2026 at 07:28 AM
    supasaiyajin Le PC tu le change plus rarement, ou juste la carte graphique (j'ai fais 2011 > fin 2020, et la je changerais en 2030).

    Sinon actuellement pour 600 balles t'as un PC complet avec 5500 et 5060, en 2020 t'avais juste une 3070 a ce prix.
    suzukube posted the 07/14/2026 at 07:29 AM
    ouroboros4 bah des cacas en chocolat ça peut être exquis
    suzukube posted the 07/14/2026 at 07:30 AM
    5120x2880 et elle est tellement mais tellement bien la rtx 5060, c’est simple, c’est carrément ma nouvelle amoureuse
    zboubi480 posted the 07/14/2026 at 07:40 AM
    Digital Foundry a déjà annoncé que GTA VI devrait tourner en 30 fps sur PS5 Pro....

    https://www.digitalfoundry.net/news/2026/06/df-weekly-the-gta-6-60fps-debate-returns-is-there-a-route-forward-on-current-gen-consoles-like-series-x-ps5-or-ps5-pro
    suzukube posted the 07/14/2026 at 07:43 AM
    Je constate que les parts de ps5 digital edition sont énormes
    ouroboros4 posted the 07/14/2026 at 07:52 AM
    zboubi480 DF n'a même le jeu entre les mains
    À ce stade ça reste de la pure spéculation
    zboubi480 posted the 07/14/2026 at 07:58 AM
    ouroboros4 GTA V était en 30 FPS lorsqu'il est sorti, même sur PS4 Pro..il est passé à 60 FPS sur la génération d'après !!!!
    ouroboros4 posted the 07/14/2026 at 08:07 AM
    zboubi480 c'est pas comaorbale. Surtout que le PSSR entre en jeu cette fois.
    Mais encore une fois tant que le jeu ne sera pas sorti personne ne pourra le confirmé
    5120x2880 posted the 07/14/2026 at 08:08 AM
    suzukube C'est ton invocation haha, et oui à pas cher c'est une bonne carte
    fan2jeux posted the 07/14/2026 at 08:08 AM
    Je les trouve très optimistes sur les futures ventes de ps5 pro. Rappel: elles coutent 900e
    fan2jeux posted the 07/14/2026 at 08:11 AM
    Sauf si nos salaires augmentent de 50% en 2030 mais permettez moi d 'en douter
    zboubi480 posted the 07/14/2026 at 08:15 AM
    ouroboros4 :"La PS5 Pro étant la console la plus puissante de sa génération, il est logique de s'attendre à ce qu'elle propose un mode avec un taux de rafraîchissement supérieur à 30 images par seconde. Cependant, il est important de noter que la console n'offre qu'un gain marginal en performances CPU par rapport à la PS5 standard, son principal avantage provenant d'une puissance graphique supérieure, d'une accélération ray tracing améliorée et de la prise en charge de la mise à l'échelle PSSR. Aucune de ces fonctionnalités ne permet de réduire significativement la charge du processeur ; il est donc bien plus probable que GTA 6 soit disponible sur PS5 Pro avec un mode 30 ou 40 images par seconde plutôt qu'avec une option 60 images par seconde."

    On verra bien mais c'est peu probable....
    kikoo31 posted the 07/14/2026 at 08:26 AM
    fan2jeux c'est possible mais faut aussi doubler le cout de la vie de tous les jours

    on a rien sans rien
    cyr posted the 07/14/2026 at 09:09 AM
    suzukube alors 30 fps, mythe ou réalité ? Depuis le début de le dit, je me suis pris des coup.

    Mais c'est quand sony annonce 160 millions de ps2, tous le monde y crois.

    Mais quand sony annonce que 80% des jeux sont vendu en demat, la par contre plus personne n'y crois. Étrange ou a géométrie variable.....
    newtechnix posted the 07/14/2026 at 09:09 AM
    Franchement je doute de ce tableau prévisionnel, il manque beaucoup de données.

    Sans grosse surprise ils actent déjà de l'échec de la prochaine Xbox.

    Switch 2 se vendrait mieux en 2026 qu'en 2027 ... c'est que l'impact des prix aura frapper fort...quoi que cela veut dire aussi que malgré les prix Nintendo aura maintenant un volume de vente important mais bon tout se joue sur la capacité à offrir des jeux...en 2027 y'a déjà le prochain Pokémon.

    L'étude semble optimiste pour la PS6... et c'est curieux car si l'étude est sérieuse elle n'a pas pu prendre en compte l'annonce récente de Sony de se débarrasser du physique.
    newtechnix posted the 07/14/2026 at 09:20 AM
    Il existe une vraie incertitude concernant l'impact du prix...à plus de 799 euros je doute qu'une PS6 puisse performé fort (même à 699 euros d'ailleurs)...si en plus Sony a acté de ne pas avoir besoin d'une catégorie de joueurs passionnés.

    17.2 millions de PS6 au bout de 3 ans c'est pas fou je trouve.

    On est dans la situation où les acheteurs masqueront la baisse des ventes lié à la hausse des prix... on a un damage control des bénéfices qui feront illusion que tout va bien alors qu'en fait les volumes de ventes s'effritent.

    et ce sera la même sauce pour le software où les gens feront l'effort de casquer aux prix pour deux ou titres incontournables...mais tout le reste devrait morfler.
    suzukube posted the 07/14/2026 at 09:28 AM
    cyr aucun intérêt de publier le jeu en 60 fps :
    - Ca enlève cet argument pour la PS6
    - Même en 24 fps, le jeu se vendrait autant
    - Sur les screenshots, sur un mode 60 fps, le feu serait moins détaillé
    - Les consoles et leur processeur de smartphone faiblard vont limiter toute l'IA et la physique lié au jeu, surtout s'il faut calculer ça 60 fois par seconde.
    - Plus compliqué à débugger les zones où ça rame pour maintenir les 60 fps (pke en réalité faut être autour des 80 fps pour éviter les drops en dessous des 60 vu que sur console personne n'utilise le VRR sur leur TV).

    Nan, franchement, je les vois pas faire le jeu tourner en 60 fps, alors que le 30 fps n'a que des avantages (sauf pour le confort des joueurs, mais après le code in the box, on est plus à ça près).
    ouroboros4 posted the 07/14/2026 at 09:29 AM
    cyr c'est surtout que tu n'en sais rien comme d'habitude.
    kambei312 posted the 07/14/2026 at 09:34 AM
    Plus rien a foutre de ses rats... Qu'ils s'étouffent avec leurs m***** de consoles.
    piratees posted the 07/14/2026 at 09:50 AM
    kambei312 idem je prends en 2028 xbox si elle fait PC ou alors juste PC
    rocan posted the 07/14/2026 at 09:50 AM
    newtechnix Ca parle plutôt de 800, voire 900/1000€...
    tripy73 posted the 07/14/2026 at 09:55 AM
    Les scalpers vont s’en donner à cœur joie...
    weik posted the 07/14/2026 at 09:59 AM
    Concernant GTA 6, que le jeu s'affiche en 720p, en 1080p ou en 4K, le processeur doit accomplir exactement le même travail, c'est à dire calculer la trajectoire des voitures, l'intelligence artificielle, la physique et toute la logique des scripts très importantes qui tourne autour du jeu.

    Le PSSR2 n'a aucun impact sur ces calculs mathématiques et physiques. Il ne traite que des pixels, de la lumière et des textures c'est tout. Il ne fait que soulager le GPU pour son rendu.

    La PS5 pro aura l'avantage sur le plan visuel avec une meilleure finesse, une plus grande netteté et une meilleur gestion du ray tracing ou de la lumière.

    Pour la question du framerate ça me semble compliqué. GTA 6 est vraiment hyper CPU limited, je serais quand même étonné que rockstar arrive à intégré le 30 et le 60 fps en même temps.

    Je peux me tromper mais proposer un mode 60 fps sur GTA6 c'est couper la densité de population par deux ou trois par exemple. Mais est-ce que Rockstar acceptera de dénaturer son jeu et de vider Vice City juste pour afficher 60 FPS ?

    Connaissant leur historique, c'est peu probable car ils privilégient presque toujours la richesse du monde et la claque visuelle au framerate.
    newtechnix posted the 07/14/2026 at 10:12 AM
    rocan oui je m'imagine déjà un prix plus bas qui serait déjà un problème donc à ce prix de 1000 euros ils peuvent diviser par deux leur prévisions de ventes.

    A ce prix le grand public va rester sur la PS5...d'ailleurs la PS5 a longtemps eu ce problème que la PS4 se vendait très bien pendant longtemps même après la sortie de la PS5 ou pire délaissera le JV y'a tellement d'autres divertissements qu'à un certains prix le JV sera vite oublié pour les millions de casuals.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo