Les analystes prévoient une forte baisse des livraisons mondiales de consoles de jeux en 2026, imputable à la hausse des prix du matériel, au vieillissement des plateformes et au manque de jeux à succès.Selon une nouvelle étude de S&P Global Market Intelligence Kagan, les livraisons mondiales de consoles de jeux vidéo de Sony, Microsoft et Nintendo devraient diminuer de 19,5 % cette année pour atteindre 33,9 millions d'unités.Cette baisse fait suite à une forte hausse en 2025, lorsque le lancement de la Nintendo Switch 2 a fait grimper les livraisons mondiales de 13,5 % pour atteindre 42,1 millions d'unités.Selon S&P, ce repli reflète une combinaison de facteurs : la hausse des prix de détail, due à la pénurie persistante de mémoire vive et de composants de stockage, et le nombre limité de mises à jour logicielles susceptibles de convaincre les consommateurs de procéder à une mise à niveau.« Le marché est confronté à un problème qui s'aggrave », a déclaré Neil Barbour, analyste chez S&P Global Market Intelligence. « Le matériel informatique est soit trop ancien, soit trop cher pour le consommateur moyen, le catalogue de logiciels est restreint en dehors de quelques titres phares, et le contexte économique général ne laisse que peu de marge de manœuvre pour des baisses de prix significatives. »Le cabinet d'analystes prévoit que les livraisons de consoles continueront de diminuer pour atteindre environ 27,1 millions d'unités en 2027, avant de se redresser plus tard dans la décennie pour atteindre 37,4 millions d'unités d'ici 2030.La reprise dépend d'une baisse des prix des composants d'ici 2028.Selon les prévisions de S&P, Nintendo devrait livrer 17,1 millions de consoles Switch 2 en 2026, un chiffre qui correspond généralement aux performances de la deuxième année des consoles Switch et Wii originales.Nintendo prévoit elle-même des ventes légèrement inférieures, à 16,5 millions d'unités, au cours du deuxième exercice fiscal de la console.Les analystes estiment que la récente hausse de prix d'environ 72 dollars australiens risque de peser sur la demande. Le calendrier de sortie reste également une source d'inquiétude, Pokémon Vent et Vagues n'étant pas attendu avant fin 2027.La PlayStation 5 de Sony subit elle aussi une pression croissante.Après avoir expédié 17,1 millions d'unités en 2025 (en baisse de 15,2 % sur un an), S&P prévoit que les expéditions diminueront encore pour atteindre 13,2 millions d'unités en 2026.Sony a augmenté les prix de toute la gamme PS5 en avril en raison de la hausse du coût des composants.L'analyste Barbour a déclaré qu'il deviendrait de plus en plus difficile de convaincre les consommateurs de payer beaucoup plus cher pour une plateforme vieille de six ans.Il s'est également demandé si la sortie prévue de Grand Theft Auto VI suffirait à engendrer un cycle de mise à niveau matérielle significatif, malgré le fort intérêt suscité par le jeu.Les prévisions de S&P tablent sur le lancement par Sony d'une PlayStation 6 courant 2028, avec des ventes atteignant environ quatre millions d'unités la première année, avant de grimper à 17,2 millions d'unités d'ici 2030.L'activité Xbox de Microsoft reste soumise à la plus forte pression.L'entreprise n'a livré que 3,2 millions de consoles Xbox Series X/S en 2025, soit sa plus faible performance annuelle jamais enregistrée. Au premier trimestre 2026, les livraisons trimestrielles sont tombées pour la première fois sous la barre des 500 000 unités.S&P prévoit que les livraisons de Xbox Series diminueront à nouveau cette année pour atteindre environ 2,5 millions d'unités, avant de ralentir rapidement à mesure que Microsoft prépare son matériel de nouvelle génération.Barbour a attribué ce ralentissement à une combinaison de facteurs : des logiciels internes incohérents, l’incapacité de la stratégie d’abonnement de Microsoft à stimuler sensiblement les ventes de matériel, et une tarification qui rend la Xbox Series X plus chère qu’une PlayStation 5 standard.La Xbox de nouvelle génération, nom de code Project Helix, devrait estomper la frontière entre les jeux sur console et sur PC en prenant en charge les jeux Xbox et Windows, ainsi que la rétrocompatibilité.S&P prévoit que la plateforme de nouvelle génération de Microsoft se vendra à environ deux millions d'unités au cours de sa première année de lancement, pour atteindre environ 7,3 millions d'unités d'ici 2030.Barbour a toutefois souligné que la stratégie à long terme de Microsoft concernant les consoles restait incertaine.« Une plateforme PC entièrement ouverte arborant la marque Xbox ne ressemblerait pas vraiment à une console et ne serait probablement pas prise en compte dans ce modèle », a-t-il déclaré.« Nos prévisions se situent en quelque sorte à mi-chemin entre un successeur traditionnel de la Xbox et un programme de certification Xbox pour les fabricants de PC. La trajectoire de Microsoft au-delà de 2027 reste fortement dépendante des décisions que l'entreprise n'a pas encore annoncées. »