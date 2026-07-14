Les grands médias, notamment NBC News, commencent à se demander pourquoi les films continuent de sortir en Blu-ray, pourquoi le vinyle connaît un regain de popularité et pourquoi les livres garnissent toujours les rayons, alors même que le jeu vidéo est le premier grand secteur du divertissement à passer au tout-numérique. La question est légitime, d'autant que *Grand Theft Auto VI* — avec son édition physique ne contenant qu'un code de téléchargement — s'apprête à devenir, en novembre, le titre le plus emblématique à franchir ce cap décisif.
Tous les autres grands secteurs du divertissement ont maintenu, et maintiennent encore, une option physique parallèlement au numérique. On peut regarder un film en streaming ou acheter le disque 4K. On peut écouter un album en streaming ou acheter le disque vinyle. On peut lire sur Kindle ou posséder l'édition reliée. Le jeu vidéo est le seul média où la version physique est activement éliminée plutôt que de simplement se réduire à un marché de niche.
Pourquoi une telle situation ? Certains avancent que les jeux ne sont pas des produits identiques aux films ou aux albums. Un Blu-ray permet de lire le film et un disque vinyle de jouer l'album, alors qu'un disque de jeu moderne ne contient souvent pas le jeu lui-même. Il installe plutôt une fraction du contenu, puis télécharge des dizaines de gigaoctets de correctifs, de mises à jour et de contenus « day-one » avant que l'on puisse jouer. Ainsi, lorsque Sony abandonne le disque, l'entreprise supprime un élément qui, en réalité, avait cessé de fonctionner comme un véritable support physique il y a des années — comme en témoignent les versions Expanded and Enhanced et Enhanced de Grand Theft Auto V.
Sans oublier que Sony détient la marque PlayStation, la boutique en ligne et le système de paiement associé. C'est ce type de contrôle qui permet au premier fabricant mondial de consoles de décréter la fin de l'option physique, une décision que les studios de cinéma ou les maisons d'édition ne pourraient jamais prendre. Par conséquent, on s'attend à ce que les disques physiques subissent le même sort que la prise jack sur les téléphones ou le lecteur optique sur les ordinateurs portables : d'abord l'indignation, puis l'acceptation de la nouvelle réalité et, finalement, le passage à autre chose. C'est pourquoi certains analystes sont convaincus que, malgré le boycott actuel du PlayStation Plus et les pétitions en cours, Sony ne changera pas de position.
Toutefois, ce raisonnement occulte le fait que la disparition des jeux physiques entraîne la perte de la propriété du produit. Les jeux numériques ne sont, par essence, que des licences que les fabricants peuvent révoquer ou retirer du catalogue, ou auxquelles l'utilisateur perd l'accès si le service ferme ses portes. Sony peut avoir raison de penser que les ventes ne pâtiront pas de la situation, tout comme les fans peuvent avoir raison de considérer qu'ils perdent quelque chose de réel. Le passage au tout-numérique dans le jeu vidéo ne s'est pas opéré parce que les joueurs le réclamaient. Il a eu lieu parce que le format physique était déjà en perte de vitesse, que les détenteurs de plateformes avaient le pouvoir de l'imposer et que les profits étaient bien plus élevés pour eux.
À cet égard, le prochain Grand Theft Auto constitue le cas d'école idéal. C'est le jeu le plus attendu depuis des années ; il arrive pile au moment de la transition, et sa version physique se résume déjà à un code dans une boîte, sans disque. Si un titre de cette envergure peut sortir sans disque tout en battant tous les records de vente — ce que tout laisse présager —, alors l'industrie aura la preuve que le support physique n'a jamais été essentiel. Rockstar n'est pas à l'origine de ce mouvement, mais GTA 6 est sur le point de servir d'argument aux constructeurs pour le justifier. L'annonce de son absence de disque a précédé celle de Sony, et tous les éditeurs s'en serviront désormais comme preuve.
La comparaison avec le cinéma et la musique, bien qu'émotionnellement forte, pourrait en réalité flatter le jeu vidéo au point de masquer le véritable problème. Le vinyle et le Blu-ray survivent principalement en tant que formats destinés aux collectionneurs et aux passionnés. Les jeux physiques prenaient la même direction, vers une niche certes restreinte mais bien réelle. Ce qui distingue la décision de Sony, ce n'est pas que le jeu vidéo abandonne le physique plus vite que les autres médias. C'est plutôt que le jeu vidéo se voit refuser la possibilité de devenir une simple niche. Personne ne force la disparition du vinyle. Sony, en revanche, met activement fin à la production de disques. Il devient impossible pour quiconque souhaite payer pour ce format de le faire. Sony prive le jeu vidéo de cette retraite progressive et digne dont ont bénéficié — ou bénéficient encore — tous les autres formats.
Le fait que les médias grand public s'interrogent sur les différences propres au jeu vidéo prouve que le sujet a largement dépassé la simple sphère des joueurs. La réponse — aussi décevante soit-elle — tient davantage à des questions de puissance et de marges bénéficiaires qu'à un quelconque grand principe lié au média ; or, GTA 6 s'apprête à démontrer, chiffres records à l'appui, pourquoi l'industrie se sent légitime à prendre une telle décision.
Il sera intéressant de voir si Sony maintiendra son silence face à la levée de boucliers. En attendant, l'Union européenne a confirmé qu'elle n'interviendrait pas dans la décision de Sony, tandis qu'en France et au Brésil, des responsables politiques tirent la sonnette d'alarme ; l'un d'eux, en particulier, a déposé un projet de loi susceptible d'empêcher Sony d'abandonner progressivement les disques de jeux vidéo physiques, du moins au Brésil.
Source : https://www.gtaboom.com/gta-6-may-be-the-test-case-for-killing-physical-games-0e9a/
Tweet complètement stupide
Pour les vendeurs, certainement, mais pas pour les acheteurs à qui l'on ne laisse aucun choix...
Ah et aussi pour la préservation des jeux vidéo dans 30 ans par exemple.
En plus, gta étant un jeu grand publique et vu qu'on m'affirme que le grand publique s'en fou du physique, je me demande même comment les gens peuvent raler la dessus