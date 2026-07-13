Hello all, j'aime faire des petits blog soulevant parfois des trucs plus anciens, nostalgiques. Aujourd'hui, je reviens vers des musiques. Et j'étais curieux de savoir si vous vous souvenez de la musique suivante spéciallement. Et si vous la connaissez pas, découvrezQui se souvient de celle ci :Si vous aviez accès à tf1 (parce que vous êtes français ou que vous pouviez capter la chaine tf1 si vous ne l'étiez pas), vous avez probablement vu ce clip si vous étiez né à l'époque ou du moins en âge de voir et comprendre la télé.Si vous ne la connaissiez pas, un petit conseil : On augmente le volume et on écouté la puissance de ces voix et on apprécie. J'aime souvent récouter ce groupe. J'avais acheté (où reçu en cadeau, me souviens plus) l'album. Satia est une autre chanson du groupe, je recommande. Mais on ne va pas se mentir, la précédente est plus connue.Un autre style, je pense que celle-ci est plus connue. Vous la sentez la bonne heure de l'été ?Et il y a aussi celle-ci pour ceux qui s'en souvienne.