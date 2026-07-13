Donald Reignoux ne doublera pas Spider-Man dans Marvel Tokon: Fighting Souls, ce sera Benjamin Gasquet, qui dans le domaine du jeu video a doublé Biggs dans Final Fantasy VII Remake/Rebirth, Taka dans Ghost of Tsushima, Stockhausen dans Atomic Heart ou encore Captain America dans Marvel's Avengers.
Au passage les voix françaises qu'on connait déjà, principalement des gens peu connu en dehors de Docteur Doom :
Docteur Doom :
Jérémie Covillault (voix réguliere de Tom Hardy et Benedict Cumberbatch...)
Captain America :
Pierre Alam (inconnu)
Ms Marvel :
Emilie Rault (Split Fiction : Mio, Rebuild of Evengelion (doublage Netflix) : Asuka, Dragon : Kognedur)
Iron Man :
Julien Chatelet (My Hero Academia : All Might)
Storm :
Armelle Gallaud (Overwatch : Sojourn, Prince of Perisa Lost Crown : Anahita, Cyberpunk 2077 : Dakota)