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Marvel Tokon Fighting Souls
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name : Marvel Tokon Fighting Souls
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Arc System Works
genre : combat
other versions : PC
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Marvel Tokon : Donald Reignoux ne doublera pas Spider-Man
Donald Reignoux ne doublera pas Spider-Man dans Marvel Tokon: Fighting Souls, ce sera Benjamin Gasquet, qui dans le domaine du jeu video a doublé Biggs dans Final Fantasy VII Remake/Rebirth, Taka dans Ghost of Tsushima, Stockhausen dans Atomic Heart ou encore Captain America dans Marvel's Avengers.



Au passage les voix françaises qu'on connait déjà, principalement des gens peu connu en dehors de Docteur Doom :

Docteur Doom : Jérémie Covillault (voix réguliere de Tom Hardy et Benedict Cumberbatch...)
Captain America : Pierre Alam (inconnu)
Ms Marvel : Emilie Rault (Split Fiction : Mio, Rebuild of Evengelion (doublage Netflix) : Asuka, Dragon : Kognedur)
Iron Man : Julien Chatelet (My Hero Academia : All Might)
Storm : Armelle Gallaud (Overwatch : Sojourn, Prince of Perisa Lost Crown : Anahita, Cyberpunk 2077 : Dakota)
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    posted the 07/13/2026 at 07:38 PM by guiguif
    comments (4)
    suzukube posted the 07/13/2026 at 07:49 PM
    A cause de l'IA ?
    liberty posted the 07/13/2026 at 07:52 PM
    Tant mieux. Ça chiale toute la journée par rapport à l'IA mais ça ne laisse la place a personne d'autre dans le doublage. Ouin ouin notre travail. Ouai bha laisses la place au autres aussi. Au nouveau .. ras le cul des mêmes voix tout le temps.
    fritesmayo76 posted the 07/13/2026 at 08:16 PM
    Bonne nouvelle, y en a plein les oreilles de son monopole avec Christophe Lemoine
    magneto860 posted the 07/13/2026 at 08:25 PM
    C'est déjà cool qu'il y ait un doublage. Cette particularité presque française pourrait bien disparaître au train où les choses vont.
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