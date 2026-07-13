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Jeux Vidéo
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khazawi
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Magasins : La mutation a déjà commencé
Nous sommes dans la dernière ligne droite des traditionnels soldes d'été, l'occasion tous les 6 mois de pouvoir faire de bonnes affaires côté jeux vidéo, carte Pokémon parfois et autres.
Si j'ai pu trouver encore de bonnes choses comme un Star Ocean 2nd Story sur Switch à 10e, Mortal Kombat Collection PS5 à 20e ou plus insolite avec NFS Most Wanted PS3 à 0,5e, il est de plus en plus difficile de trouver de bonnes affaires en magasin et même de trouver du jeu vidéo tout court !

Il y a quelques années, les petits supermarchés en périphérie des grandes villes, voire de campagne, on arrivait souvent à trouver quelques pépites. En 2022, j'avais vu un jeu PS2 dans un Intermarché !
Mais avec le temps, cela s'est amenuisé au point que pas mal de ces supermarchés n'ont même plus de rayon JV à proprement parler. Même la Nintendo Switch et ses jeux se font de plus en plus rares. Il reste encore les grandes surfaces des métropoles mais là aussi, le temps fait que cela devient de plus en plus petit.
Les supermarchés semblent donc abandonner le jeu vidéo dans leurs rayons et ce qui se passe actuellement et dans le futur ne fait que valider leur choix.

Cela va de pair aussi avec des magasins cash qui ont fermé les uns après les autres, au moins 5 que je connais depuis le covid.

Comme je l'ai dit, j'avoue que je me suis un peu voilé la face mais les faits sont implacables et on ne reviendra pas en arrière malheureusement. Sony continuera sa fuite en avant quitte à sacrifier des gens comme moi, Nintendo lui ayant aussi emprunter ce chemin avec le Online et ses jeux rétro ainsi que les codes dans la boite, Xbox étant le roi du démat sur console.
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    mtkaragorn
    posted the 07/13/2026 at 05:31 PM by khazawi
    comments (10)
    ouroboros4 posted the 07/13/2026 at 05:33 PM
    Depuis le Covid beaucoup ce sont tourné vers les ventes et achat en ligne
    parrain59 posted the 07/13/2026 at 05:39 PM
    Je ne sais pas si c'est lié mais ça fait plusieurs mois que dans mon magasin Auchan où j'allais acheté tous mes jeux, ne reçoit plus les jeux day one
    sph1x posted the 07/13/2026 at 05:42 PM
    C'est une réalité en effet.
    Maintenant mes meilleurs affaires soldes je les trouve maintenant sur le net. Merci Dealabs, chocobonplan...
    C'est triste car à la bel époque qu'est ce que c'était bien de faire les magasins en espérant trouvé une ou plusieurs pépites.
    masharu posted the 07/13/2026 at 05:48 PM
    parrain59 Ce n'est pas lien. Carrefour près de chez moi n'avait pas les jeux day-one 2-3 ans avant, aujourd'hui je ne sais pas. Amazon aussi il y avait des problèmes sur le day-one ces 2-3 dernières années.
    grundbeld posted the 07/13/2026 at 05:52 PM
    Va aussi y avoir une fameuse mutation dans l’anus des consommateurs d’ici quelques années. Hâte de voir ce que
    Sony va pouvoir inventer et encore plus hâte de voir les litres de larmes salées qui seront versées ici. Ce sera plus exquis que le plus parfait des Bloody Mary.
    keiku posted the 07/13/2026 at 06:05 PM
    bien sur qu'il est illusoir d'esperer un retour en arrière mais si on ne peut pas changer ce qui est fait, on peut se préparer pour l'avenir...

    changer de plateforme, sortir des écosystèmes, ne plus acheter day one, ni des dlc ni des microtransaction, ni des battlepass... bref changer ses mauvaise habitude pour ceux qui en ont prise...

    et ceux qui arriveront a faire ca iront mieux les autres par contre ils vont douillé sec... ou arrêter le jv au choix
    keiku posted the 07/13/2026 at 06:08 PM
    Mais j'ai envie quand meme de mettre une note d'espoir, un peu a la manière de la néo géo... on va peut être avoir un japonais qui va avoir une illumination et nous ressortir une console et un nouveau support physique sortit tout droit d'une usine tech et relancer la balle faisant un pied de nez a tous ceux qui auront voulu la fin de ce système et peut être même devenir le prochain sony ou microsoft de l'époque
    suzukube posted the 07/13/2026 at 06:13 PM
    keiku autant acheter une Switch 2 non ?
    keiku posted the 07/13/2026 at 06:14 PM
    suzukube la switch2 est un écosystème... ils faut éviter les écosystème car tout écosystème finira par retomber dans les même travers
    rasalgul posted the 07/13/2026 at 06:42 PM
    Bah ?
    Dis donc il y a carrément moins de motivation qu'en 2013
    Elle est où l'armée de gamers capable de faire plier un GAFAM ?
    La résistance n'aura duré que 2 jours
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