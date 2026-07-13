Nous sommes dans la dernière ligne droite des traditionnels soldes d'été, l'occasion tous les 6 mois de pouvoir faire de bonnes affaires côté jeux vidéo, carte Pokémon parfois et autres.

Si j'ai pu trouver encore de bonnes choses comme un Star Ocean 2nd Story sur Switch à 10e, Mortal Kombat Collection PS5 à 20e ou plus insolite avec NFS Most Wanted PS3 à 0,5e, il est de plus en plus difficile de trouver de bonnes affaires en magasin et même de trouver du jeu vidéo tout court !



Il y a quelques années, les petits supermarchés en périphérie des grandes villes, voire de campagne, on arrivait souvent à trouver quelques pépites. En 2022, j'avais vu un jeu PS2 dans un Intermarché !

Mais avec le temps, cela s'est amenuisé au point que pas mal de ces supermarchés n'ont même plus de rayon JV à proprement parler. Même la Nintendo Switch et ses jeux se font de plus en plus rares. Il reste encore les grandes surfaces des métropoles mais là aussi, le temps fait que cela devient de plus en plus petit.

Les supermarchés semblent donc abandonner le jeu vidéo dans leurs rayons et ce qui se passe actuellement et dans le futur ne fait que valider leur choix.



Cela va de pair aussi avec des magasins cash qui ont fermé les uns après les autres, au moins 5 que je connais depuis le covid.



Comme je l'ai dit, j'avoue que je me suis un peu voilé la face mais les faits sont implacables et on ne reviendra pas en arrière malheureusement. Sony continuera sa fuite en avant quitte à sacrifier des gens comme moi, Nintendo lui ayant aussi emprunter ce chemin avec le Online et ses jeux rétro ainsi que les codes dans la boite, Xbox étant le roi du démat sur console.