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Batocera, Recalbox, c'est cool mais...
Je m'en suis rendu compte avec le recul : toutes ces magnifiques interfaces qui te montrent tes jeux en vidéo et en jaquette ne donnent pas envie de t'investir. Elles donnent envie de tester. Zapper. Passer à autre chose. Netflix, Game Pass et même les applis de rencontre fonctionnent sur la même logique. On appelle ça le paradoxe du choix : plus d'options, moins de capacité à choisir.

Quand t'es bombardé de profils de nanas magnifiques qui se décrivent à peine, attendent que tu fasses le premier pas et proposent des discussions creuses… ça te donne envie de t'investir dans l'une d'elles ? Pas vraiment. Trop de choix tue le choix. Ton cerveau est paralysé par l'abondance.

Mes astuces pour sortir du piège :

Côté films/séries : sur mon serveur Jellyfin, je prépare des playlists de mes favoris et je supprime les films inintéressants. On peut faire pareil avec Steam Big Picture et Batocera, mais ça demande du boulot (surtout le dernier).

Côté jeux : je récupère les ROMsets, je les charcute et je ne garde que ce qui me plaît : Arcade, Action/Aventure, FPS, RPG en français, plates-formes 2D/3D et jeux de course. Exit les jeux de sport annuels, les révisions, bêtas, prototypes, les 50Hz (si j'ai la 60Hz), les RPG en anglais que je ne ferai jamais, le Mahjong et les Visual Novel. Il faut agir comme si vous aviez les jeux en physique car lorsqu'on jouent à des jeux physique, il est inconcevable d'avoir l'intégralité du catalogue d'une machine (je parle même pas du PC, c'est impossible en terme de stockage) donc mieux on trie ses romset, mieux c'est. Un top 100, 200 ou 300 des meilleurs jeux de chaque support est raisonnable par exemple.

Côté émulation : j'ai abandonné Steam Big Picture et Batocera. J'installe directement les émulateurs sur Windows/Linux – PCSX2, Duckstation, Citron, RetroArch ont des interfaces superbes. Je crée des raccourcis sur le bureau pour chaque jeu et j'évite à tout prix d'admirer ma collection.

Côté temps de jeu : je n'installe qu'un seul jeu à la fois. En ce moment : Shadow of the Colossus (PS4), Legacy of Kain Remastered et Limbo (PC), Rallisport Challenge (Xbox). Une icône sur le bureau ou le dashboard, et c'est tout.

Côté rencontres : désinvestir totalement. Il n'y a rien de naturel à juger des femmes sur trois photos et une bio vide. Et puis… elles jouent toutes à Chad B... humour, humour.

Résultat : plus de zapping, plus de paralysie. Je joue, vraiment. Je m'investis. Et c'est bien plus satisfaisant.

Et vous, vous avez des astuces pour lutter contre le paradoxe du choix ?
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    posted the 07/13/2026 at 04:42 PM by sussudio
    comments (15)
    keiku posted the 07/13/2026 at 04:48 PM
    Côté rencontres : désinvestir totalement. Il n'y a rien de naturel à juger des femmes sur trois photos et une bio vide

    http://youtu.be/6MaTWm1RHsw?t=8
    sussudio posted the 07/13/2026 at 04:50 PM
    keiku Cette séquence a marqué toute une génération
    xrkmx posted the 07/13/2026 at 04:58 PM
    J'utilise RetroBat, combiné à RetroAchievements. Du pur bonheur ! ^^
    parrain59 posted the 07/13/2026 at 05:00 PM
    Les interfaces avec masse de jeu oui c'est très jolie mais finalement on n'y joue pas.
    Perso j'ai repris les consoles rétro que je voulais et jouer sur le matos d'origine c'est déjà un plaisir bien supérieur. Avec un bon CRT, du RGB partout, pas besoin de remastered ça fait vraiment le taff.
    sussudio posted the 07/13/2026 at 05:02 PM
    parrain59 C'est l'effet pervers effectivement, t'admire plus ta collection numérique que de découvrir un à un les jeux, t'es systématiquement en train de tester, découvrir (ce qui est bien en soit) mais jamais tu t'y investi (comme les gonzesses quand t'a du succès ).
    parrain59 posted the 07/13/2026 at 05:05 PM
    sussudio Tu peux avoir cet effet pervers avec les jeux physiques aussi et être tenter à contempler tes boites, acheter de plus en plus pour agrandir la bibliothèque.
    sussudio posted the 07/13/2026 at 05:09 PM
    parrain59 Le nombre de jeux est réduits, plus facile de choisir un jeu physique que démat
    parrain59 posted the 07/13/2026 at 05:12 PM
    sussudio oui, les prix calment aussi. Après il y a les repro chez aliexpress ou le hack des consoles
    keiku posted the 07/13/2026 at 05:13 PM
    sussudio

    pour répondre a ta question

    je n'ai pas ce paradox du choix

    je n'ai aucun abonnement ( ca coute moins cher et ca limite mes choix)

    pour les films je vais avouer , mon dernier film c'est dune (la première partie a sa sortie)... de temps en temps je regarde des vielle série (plus vielle que moi) car j'ai toujours trouver les vielles série bien plus intéressante que les nouvelle... mais je ne regarde plus la TV en dehors de quelque animé

    pour les jeux j'ai des critère de qualité et 98% des jeux actuel n'y réponde plus donc les choix sont vite fais également...

    coté émulation, j'ai romstation ca me suffit et j'ai tous regrouper en un seul endroit, j'ai un lecteur pour mes iso console ca me permet d'éviter de télécharger...


    Côté rencontres : c'est pas que j'ai pas le choix, c'est que j'ai plus le choix...
    saram posted the 07/13/2026 at 05:15 PM
    parrain59 J'en vois beaucoup qui font ça sur les réseaux sociaux. Limite ils sont obligés d'acheter tous les jeux day one. Je sais pas si c'est pour agrandir la collection ou par peur que le jeu soit en rupture de stock.
    keiku posted the 07/13/2026 at 05:17 PM
    saram J'en vois beaucoup qui font ça sur les réseaux sociaux. Limite ils sont obligés d'acheter tous les jeux day one. Je sais pas si c'est pour agrandir la collection ou par peur que le jeu soit en rupture de stock.

    et maintenant avec l'obsolescence programmée des stores certain jeu leur seront enlever avant même qu'il n'y joue
    parrain59 posted the 07/13/2026 at 05:19 PM
    saram J'achète tous mes jeux day one car moins cher en magasin que je fini relativement rapidement et je revends, en général je perds 5 ou 10€ voir rien du tout. Les jeux que j'ai adoré, je les garde dans ma modeste collection.
    momotaros posted the 07/13/2026 at 05:21 PM
    J'aime bien avoir ce choix, c'est vrai qu'on peut virer un paquet de jeux des full set mais le fait de les avoir permet aussi de découvrir des jeux méconnus.

    Faut essayer de trouver un juste millieu, qui sera au passage différent pour chacun d'entre nous.
    lautrek posted the 07/13/2026 at 06:23 PM
    La profusion casse le truc en effet, pour Noël j'ai préparé des miyoo Mini plein de fullset pour mes filles, elles ont testé des centaines de jeux en 2 semaines et après plus rien....

    Personnellement je regarde sur des sites comme senscritique les "top des meilleurs jeux snes" (par exemple), t'en choisis un et tu t'y investi, c'est plus motivant que de prendre un jeu au hasard dans un fullset sans savoir si il va être bien ou pas.

    Pour les femmes, c'est clair que choisir une gonzesse sur un site comme tu choisirais un burger dans un fast food c'est de la merde, mais se désinvestir totalement comme le font les mgtow c'est de la merde aussi.
    5120x2880 posted the 07/13/2026 at 06:42 PM
    J'ai pas ce problème (launcher Pegasus, j'ai terminé une tonne de jeux avec une interface de ce type), par contre je donne beaucoup moins d'intérêt aux émulateurs vu le nombre de port non-officiels qui sortent (Merci Saint Claude pour Symphony of the Night en 16:9), du coup dés qu'un port sort, je me le fait (Duke Nukem Zero Hour en ce moment, le boulot accompli est incroyable et c'est devenu un FPS entre temps, je le met quasiment au même niveau que Duke Nukem 3D). En parallèle Super Mario 64 en ligne, ça doit faire 2 ou 3 ans que j'y joue tous les jours maintenant.
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