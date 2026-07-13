Je m'en suis rendu compte avec le recul : toutes ces magnifiques interfaces qui te montrent tes jeux en vidéo et en jaquette ne donnent pas envie de t'investir. Elles donnent envie de tester. Zapper. Passer à autre chose. Netflix, Game Pass et même les applis de rencontre fonctionnent sur la même logique. On appelle ça le paradoxe du choix : plus d'options, moins de capacité à choisir.
Quand t'es bombardé de profils de nanas magnifiques qui se décrivent à peine, attendent que tu fasses le premier pas et proposent des discussions creuses… ça te donne envie de t'investir dans l'une d'elles ? Pas vraiment. Trop de choix tue le choix. Ton cerveau est paralysé par l'abondance.
Mes astuces pour sortir du piège :
Côté films/séries
: sur mon serveur Jellyfin, je prépare des playlists de mes favoris et je supprime les films inintéressants. On peut faire pareil avec Steam Big Picture et Batocera, mais ça demande du boulot (surtout le dernier).
Côté jeux
: je récupère les ROMsets, je les charcute et je ne garde que ce qui me plaît : Arcade, Action/Aventure, FPS, RPG en français, plates-formes 2D/3D et jeux de course. Exit les jeux de sport annuels, les révisions, bêtas, prototypes, les 50Hz (si j'ai la 60Hz), les RPG en anglais que je ne ferai jamais, le Mahjong et les Visual Novel. Il faut agir comme si vous aviez les jeux en physique car lorsqu'on jouent à des jeux physique, il est inconcevable d'avoir l'intégralité du catalogue d'une machine (je parle même pas du PC, c'est impossible en terme de stockage) donc mieux on trie ses romset, mieux c'est. Un top 100, 200 ou 300 des meilleurs jeux de chaque support est raisonnable par exemple.
Côté émulation
: j'ai abandonné Steam Big Picture et Batocera. J'installe directement les émulateurs sur Windows/Linux – PCSX2, Duckstation, Citron, RetroArch ont des interfaces superbes. Je crée des raccourcis sur le bureau pour chaque jeu et j'évite à tout prix d'admirer ma collection.
Côté temps de jeu
: je n'installe qu'un seul jeu à la fois. En ce moment : Shadow of the Colossus (PS4), Legacy of Kain Remastered et Limbo (PC), Rallisport Challenge (Xbox). Une icône sur le bureau ou le dashboard, et c'est tout.
Côté rencontres : désinvestir totalement. Il n'y a rien de naturel à juger des femmes sur trois photos et une bio vide. Et puis… elles jouent toutes à Chad B...
humour, humour.
Résultat : plus de zapping, plus de paralysie. Je joue, vraiment. Je m'investis. Et c'est bien plus satisfaisant.
Et vous, vous avez des astuces pour lutter contre le paradoxe du choix ?
http://youtu.be/6MaTWm1RHsw?t=8
Perso j'ai repris les consoles rétro que je voulais et jouer sur le matos d'origine c'est déjà un plaisir bien supérieur. Avec un bon CRT, du RGB partout, pas besoin de remastered ça fait vraiment le taff.
pour répondre a ta question
je n'ai pas ce paradox du choix
je n'ai aucun abonnement ( ca coute moins cher et ca limite mes choix)
pour les films je vais avouer , mon dernier film c'est dune (la première partie a sa sortie)... de temps en temps je regarde des vielle série (plus vielle que moi) car j'ai toujours trouver les vielles série bien plus intéressante que les nouvelle... mais je ne regarde plus la TV en dehors de quelque animé
pour les jeux j'ai des critère de qualité et 98% des jeux actuel n'y réponde plus donc les choix sont vite fais également...
coté émulation, j'ai romstation ca me suffit et j'ai tous regrouper en un seul endroit, j'ai un lecteur pour mes iso console ca me permet d'éviter de télécharger...
Côté rencontres : c'est pas que j'ai pas le choix, c'est que j'ai plus le choix...
et maintenant avec l'obsolescence programmée des stores certain jeu leur seront enlever avant même qu'il n'y joue
Faut essayer de trouver un juste millieu, qui sera au passage différent pour chacun d'entre nous.
Personnellement je regarde sur des sites comme senscritique les "top des meilleurs jeux snes" (par exemple), t'en choisis un et tu t'y investi, c'est plus motivant que de prendre un jeu au hasard dans un fullset sans savoir si il va être bien ou pas.
Pour les femmes, c'est clair que choisir une gonzesse sur un site comme tu choisirais un burger dans un fast food c'est de la merde, mais se désinvestir totalement comme le font les mgtow c'est de la merde aussi.