Je m'en suis rendu compte avec le recul : toutes ces magnifiques interfaces qui te montrent tes jeux en vidéo et en jaquette ne donnent pas envie de t'investir. Elles donnent envie de tester. Zapper. Passer à autre chose. Netflix, Game Pass et même les applis de rencontre fonctionnent sur la même logique. On appelle ça le paradoxe du choix : plus d'options, moins de capacité à choisir.Quand t'es bombardé de profils de nanas magnifiques qui se décrivent à peine, attendent que tu fasses le premier pas et proposent des discussions creuses… ça te donne envie de t'investir dans l'une d'elles ? Pas vraiment. Trop de choix tue le choix. Ton cerveau est paralysé par l'abondance.Mes astuces pour sortir du piège :: sur mon serveur Jellyfin, je prépare des playlists de mes favoris et je supprime les films inintéressants. On peut faire pareil avec Steam Big Picture et Batocera, mais ça demande du boulot (surtout le dernier).: je récupère les ROMsets, je les charcute et je ne garde que ce qui me plaît : Arcade, Action/Aventure, FPS, RPG en français, plates-formes 2D/3D et jeux de course. Exit les jeux de sport annuels, les révisions, bêtas, prototypes, les 50Hz (si j'ai la 60Hz), les RPG en anglais que je ne ferai jamais, le Mahjong et les Visual Novel. Il faut agir comme si vous aviez les jeux en physique car lorsqu'on jouent à des jeux physique, il est inconcevable d'avoir l'intégralité du catalogue d'une machine (je parle même pas du PC, c'est impossible en terme de stockage) donc mieux on trie ses romset, mieux c'est. Un top 100, 200 ou 300 des meilleurs jeux de chaque support est raisonnable par exemple.: j'ai abandonné Steam Big Picture et Batocera. J'installe directement les émulateurs sur Windows/Linux – PCSX2, Duckstation, Citron, RetroArch ont des interfaces superbes. Je crée des raccourcis sur le bureau pour chaque jeu et j'évite à tout prix d'admirer ma collection.: je n'installe qu'un seul jeu à la fois. En ce moment : Shadow of the Colossus (PS4), Legacy of Kain Remastered et Limbo (PC), Rallisport Challenge (Xbox). Une icône sur le bureau ou le dashboard, et c'est tout.Côté rencontres : désinvestir totalement. Il n'y a rien de naturel à juger des femmes sur trois photos et une bio vide. Et puis… elles jouent toutes à Chad B...humour, humour.Résultat : plus de zapping, plus de paralysie. Je joue, vraiment. Je m'investis. Et c'est bien plus satisfaisant.Et vous, vous avez des astuces pour lutter contre le paradoxe du choix ?