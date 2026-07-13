Les deux jeux Octopath Traveler I & II se préparent à débarquer sur Switch 2.Ils sont disponibles dès aujourd'hui au Japon.Pour l'Occident, en revanche, il faudra attendre le 1er octobre.Ils seront disponibles en cartouches GKC et en démat (avec une version bundle pour la version démat).Chaque jeu sera vendu 60 euros.La version bundle en démat sera vendue 75 euros.