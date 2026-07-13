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Octopath Traveler I & II débarquent sur Switch 2
Les deux jeux Octopath Traveler I & II se préparent à débarquer sur Switch 2.

Ils sont disponibles dès aujourd'hui au Japon.
Pour l'Occident, en revanche, il faudra attendre le 1er octobre.

Ils seront disponibles en cartouches GKC et en démat (avec une version bundle pour la version démat).

Par contre, comme cela commence à être une habitude avec Square-Enix :

- Aucune mise à jour entre la version Switch et Switch 2 (il faudra repasser à la caisse).
- Aucune compatibilité de sauvegarde entre la version Switch et Switch 2.

Chaque jeu sera vendu 60 euros.
La version bundle en démat sera vendue 75 euros.

https://www.rpgsite.net/news/20903-octopath-traveler-switch-2-port-release-date-1-2-physical-digital
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    posted the 07/13/2026 at 04:26 PM by ouroboros4
    comments (5)
    shinz0 posted the 07/13/2026 at 04:28 PM
    GKC, pas de mise à jour et aucun compatibilité de sauvegarde...ça donne envie
    chreasy97 posted the 07/13/2026 at 04:36 PM
    shinz0 Oh tu connais les joueurs non informés, ils vont acheter les deux jeux en GKC pour 60 euros chacun soit 120 euros.

    Et d'autres sur ce site vont justifier qu'il faut soutenir Square-enix et donc que c'est tout a fait normal de mettre 120 euros..
    shanks posted the 07/13/2026 at 04:39 PM
    Chaque jeu sera vendu 60 euros.
    La version bundle en démat sera vendue 75 euros.

    Si ça c'est pas une manière claire sur les intentions d'avenir...
    ouroboros4 posted the 07/13/2026 at 04:39 PM
    jf17 La différence se situera au niveau de la résolution et du framerate
    tripy73 posted the 07/13/2026 at 04:40 PM
    La politique de Square Enix des mises à jour des jeux Switch 1 vers la 2 est vraiment la pire de l'industrie, pas capable de fournir des maj même payantes, sans possibilité d'utiliser la sauvegarde et le tout au format GKC...

    shanks : oui clairement et après certains ne comprennent pas que c'est l'industrie qui nous pousse vers ce mode de consommation.
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