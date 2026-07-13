Les deux jeux Octopath Traveler I & II se préparent à débarquer sur Switch 2.
Ils sont disponibles dès aujourd'hui au Japon.
Pour l'Occident, en revanche, il faudra attendre le 1er octobre.
Ils seront disponibles en cartouches GKC et en démat (avec une version bundle pour la version démat).
Par contre, comme cela commence à être une habitude avec Square-Enix :
- Aucune mise à jour entre la version Switch et Switch 2 (il faudra repasser à la caisse).
- Aucune compatibilité de sauvegarde entre la version Switch et Switch 2.
Chaque jeu sera vendu 60 euros.
La version bundle en démat sera vendue 75 euros.
Et d'autres sur ce site vont justifier qu'il faut soutenir Square-enix et donc que c'est tout a fait normal de mettre 120 euros..
La version bundle en démat sera vendue 75 euros.
Si ça c'est pas une manière claire sur les intentions d'avenir...
shanks : oui clairement et après certains ne comprennent pas que c'est l'industrie qui nous pousse vers ce mode de consommation.