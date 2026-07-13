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Shawn Layden : « Xbox doit choisir entre être un constructeur ou un éditeur »


Alors que Microsoft poursuit sa transformation de la marque Xbox, l'ancien CEO de Sony Interactive Entertainment America, Shawn Layden, estime que la stratégie actuelle manque de clarté. Selon lui, l'entreprise ne pourra pas durablement occuper deux positions à la fois : celle de constructeur de consoles et celle du plus grand éditeur de jeux vidéo.

Dans un entretien accordé à Eurogamer, Layden explique que ces deux modèles reposent sur des logiques très différentes. Une plateforme forte a besoin d'exclusivités capables de convaincre les joueurs d'investir dans son écosystème, à l'image de PlayStation avec God of War, Horizon et Astro Bot ou Nintendo avec Mario et Zelda. À l'inverse, un éditeur mondial doit diffuser ses productions sur un maximum de supports afin de toucher le plus large public possible.

Il y a deux routes : être un concurrent crédible sur le marché des plateformes face à PlayStation, ou être le plus grand éditeur de jeux au monde, ce que Microsoft est, ou presque, au vu de ses acquisitions. Mais ces deux routes ne convergent pas. Elles divergent nécessairement.


Pour l'ancien dirigeant de Sony, Microsoft est aujourd'hui à un carrefour. Avec les rachats successifs de Bethesda puis d'Activision Blizzard, Xbox possède désormais un catalogue colossal qui lui permet de rivaliser avec les plus grands éditeurs de l'industrie. En revanche, cette nouvelle dimension entre en contradiction avec la nécessité d'alimenter une console en exclusivités.

Shawn Layden rappelle également que, durant son passage chez PlayStation, les productions internes ne représentaient qu'une partie du marché. L'objectif n'était pas de concurrencer les grands éditeurs tiers comme Electronic Arts, Ubisoft ou Take-Two, mais de proposer des exclusivités suffisamment attractives pour renforcer l'écosystème PlayStation et, au final, faire grandir l'ensemble du marché.

Même dans notre meilleure année, nous n'avons jamais dépassé 22% de part de marché. Plus de 80% du business venait d'EA, Ubisoft, Activision, Take-Two, Bandai Namco, Sega. Notre rôle en tant que first-party n'était pas de devenir le plus grand éditeur du monde. En fait, c'était contraire à notre intérêt de commencer à empiéter sur nos partenaires. Mon rôle était de faire des jeux qui agrandissaient le gâteau, pas de voler des parts à EA ou à Activision.


Il revient également sur la politique d'acquisitions menée par Sony, bien différente selon lui de celle de Microsoft. Le constructeur japonais privilégiait des studios avec lesquels il entretenait déjà une relation de longue date avant d'envisager un rachat. Il cite notamment Insomniac Games, partenaire pendant près de vingt ans avant son intégration officielle dans la famille PlayStation.

À ses yeux, multiplier rapidement les acquisitions comporte toujours un risque d'intégration, aussi bien sur le plan humain que créatif. Une inquiétude qui résonne d'autant plus aujourd'hui, alors que Xbox a connu plusieurs vagues de licenciements et des fermetures de studios ces dernières années.

Lorsque Microsoft s'est lancé dans sa vague de rachats en 2018, j'ai été impressionné, je dois l'admettre. Je me suis dit : "Waouh, vous pouvez acquérir tous ces studios avec lesquels vous n'avez jamais travaillé auparavant, les intégrer à votre groupe, et maintenant vous allez réussir à faire de grandes choses ensemble ?". Tant mieux si vous y parvenez. [...] Je ne sais pas quelles missions ont été confiées à Asha, donc je ne peux pas juger la manière dont elle les exécute. Comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas un hater de Xbox. Au contraire, je préfère une industrie où deux concurrents solides s'affrontent. Au final, cela donne de meilleurs jeux, davantage de jeux, et cela crée une dynamique positive pour l'ensemble du secteur.



Enfin, Shawn Layden regrette la disparition progressive de la rivalité qui animait autrefois le marché des consoles. Il estime que la concurrence entre Xbox 360 et PlayStation 3 avait poussé les deux constructeurs à se dépasser, au bénéfice des joueurs comme de toute l'industrie. Selon lui, Microsoft devra désormais définir clairement son identité s'il souhaite retrouver cette dynamique.

C'était le bon vieux temps. Les coups fusaient dans tous les sens : qui était devant, qui gagnait ? Je ne suis pas particulièrement fan des guerres de consoles ou des guerres de plateformes, appelez ça comme vous voulez, mais cette énergie créait une véritable effervescence. Même les personnes qui ne jouaient pas aux jeux vidéo voyaient cette rivalité et la suivaient. Et cela poussait aussi les deux camps à se surpasser : "Il nous faut un jeu pour répondre à ça, il faut contrer cette annonce, il nous faut aussi ce type de projet."
Eurogamer - https://www.eurogamer.net/xbox-asha-sharma-shawn-layden-playstation
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    grospich
    posted the 07/13/2026 at 12:15 PM by altendorf
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    keiku posted the 07/13/2026 at 12:22 PM
    C'était le bon vieux temps. Les coups fusaient dans tous les sens : qui était devant, qui gagnait ?

    la gdc c'est sain pour l'industrie, je l'ai toujours dis...
    suzukube posted the 07/13/2026 at 12:23 PM
    Me souviens de l’achat de l'exclu temp de rise of the tomb raider pour contrer uncharted, genre qui n'existait pas sur le catalogue xbox
    supasaiyajin posted the 07/13/2026 at 12:27 PM
    Mais du coup, si les deux sont incompatibles, pourquoi il a voulu que les exclusivités sortent sur PC ?
    altendorf posted the 07/13/2026 at 12:30 PM
    supasaiyajin Il l'a déjà expliqué : https://www.gamekyo.com/blog_article486593.html
    supasaiyajin posted the 07/13/2026 at 12:40 PM
    altendorf Bah ouais, mais comme je l'ai indiqué justement, je n'ai pas bien compris la partie sur les exclusivités. Il dit que ce n'est ni pour l'argent ni pour vendre des consoles, mais pour faire connaître leur univer à d'autres joueurs. Mais dans quel but ? Et là, si je comprends bien, il dit qu'il faut choisir entre être constructeur ou éditeur, mais qu'on ne peut pas faire les deux.
    ravyxxs posted the 07/13/2026 at 12:44 PM
    Chose que je dis depuis belle lurette. Microsoft, américain, qui à l'époque à marquer UNE fois l'histoire et pense qu'ils devraient perdre des milliards pour rester dans la course.

    Sur toutes les consoles, une à marcher, et à présent ça a le cul entre deux chaises.

    Faut pas être arrogant, mais savoir raccrocher.
    altendorf posted the 07/13/2026 at 12:45 PM
    supasaiyajin Rendre populaire une ou des licences sur le long terme.
    grospich posted the 07/13/2026 at 12:45 PM
    Et cela poussait aussi les deux camps à se surpasser : "Il nous faut un jeu pour répondre à ça, il faut contrer cette annonce, il nous faut aussi ce type de projet."

    Maintenant c'est les deux camps qui se surpassent pour faire les pires annonces de merde. :/
    fiveagainstone posted the 07/13/2026 at 12:56 PM
    Quand tu vends si peu de consoles, je crois que le choix est tout fait.

    Malheureusement, en tant qu'éditeurs tiers ça enlève de la concurrence à Nintendo et Sony et on voit bien ce que ça donne.
    sonilka posted the 07/13/2026 at 01:10 PM
    La concurrence a toujours eu du bon. Toujours. L'affaiblissement progressif de MS aura eu des répercussions importantes en particulier depuis 2020 et le lancement de la nouvelle génération. Ce n'est pas uniquement cela qui nous amenait à la situation actuelle mais cela y a contribué. Et au final, ceux qui ont le plus perdu dans tout ca, ce sont bien les joueurs.
    benichou posted the 07/13/2026 at 01:18 PM
    C’est sur que MS était les rois à l’époque de la X360.
    Je me souviens encore de la présentation de la console que je trouvais absolument magnifique déjà et puis la masse de jeux excellents qui sortaient dessus.
    Pour moi clairement elle fait partie du top 3 des meilleurs consoles jamais créées.
    Aujourd’hui la marque Xbox n’est plus que l’ombre d’elle même, elle devient totalement invisible, c’est triste parce qu’à une époque ils se seraient précipité pour rebondir sur la polémique sur l’arrêt du physique de Sony.
    gasmok2 posted the 07/13/2026 at 01:24 PM
    benichou
    Sauf qu'aujourd'hui encore plus qu'hier, les décisions sont purement comptables.
    Si ça arrangeait MS d'annoncer que sa prochaine console aura un lecteur BR, crois moi qu'ils l'auraient déjà fièrement annoncé.

    La réalité est que Sony et MS ont toujours eu exactement la même vision.
    MS avait ouvert les hostilités en 2013 et s'tait pris un shit storm dont il a encore du mal à se relever en 2026.
    Sony vient tout juste de commencer le sien.
    skuldleif posted the 07/13/2026 at 01:37 PM
    Sony a choisi d'être lenculeur en tout cas mais c'est ok ils sont au sommet
    alucardhellsing posted the 07/13/2026 at 01:47 PM
    MS n'as plus les moyens artistiques niveau IP ou images pour rivalier avec Sony de toute façon on a clairement vu sur la gen PS4 et PS5 malgré la demi teinte de cette dernière qui est clairement en dessous de l'ere PS4

    Pour MS etre un editeur tiers c'est clairement le meilleur choix possible car ils vont engranger du fric sans meme bouger le petit doigt en balançant leurs licences partout !

    On ne reviendra plus jamais a cette guerre de consoles qui embrasait Gkyo à l'epoque dans tout les cas c'est devenu une epoque revolue

    Par contre sodomiser les joueurs là on est clairement sur un autre registre qui concerne tout le monde y compris les fanboys de n'importe quel cremerie car là on touche a quelque chose qui etait sacré pour certains a la fois dans leurs habitudes et dans le fait que certains sont des collectionneurs sur physique

    Mais la voix du fric à parler (comme d' hab) et aujourd'hui les constrcuteurs s'en battent les bourses de couilles mais de façon plus flagrante !

    On gueule , on a mal au fiak , on se fait fister copieusement mais on va consommer quand meme et le "aie" ne fera plus partie de notre vocabulaire Jvideoludique
    romgamer6859 posted the 07/13/2026 at 01:47 PM
    Ils ont dit qu'ils allaient se focus sur la console, soit, mais à ce prix là c'est mort (800 dollars), je ne parle même pas de la hélix, je doute qu'ils la vendent à perte.

    Je pensais à un moment qu'ils allaient juste dire aux gens "go pc" et ils l'ont fait en quelque sorte, mais maintenant ils reviennent en reparlant de l'intérêt de la console.
    olex posted the 07/13/2026 at 01:56 PM
    Ils auront un avenir en étant éditeurs tiers, mais ça implique de se restructurer davantage et d'abandonner toute la philosophie rétro, à moins de la déléguer ou de l'ouvrir aux tiers. Y aura de la casse, mais il faut admettre qu'en tant que constructeur, Microsoft n'a absolument plus aucun poids.
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