Alors, je pense que tout le monde peu importe la génération sera très triste d'apprendre cette nouvelle mais hélas je viens d'apprendre que Sam Neill nous a quitté.La star de Jurrasic Park est mort à 78 ans. C'est encore un héros de notre enfance qui est parti après de nombreux autres personnages comme les parents de kevin de maman j'ai raté l'avion et bien d'autre.Pouir moi le visage de la franchise de Jurassic park c'était lui (même si Johnn Hammond est un visage emblématique)!