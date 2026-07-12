Otakugame.fr, le blog 100% otaku !
profile
Grand Theft Auto VI
4
Likers
name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
read the reviews
add a review
add a press review
profile
suzukube
123
Likes
Likers
suzukube
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 3621
visites since opening : 7837125
suzukube > blog
all
Micromania : GTA VI à 39.99 € (via reprise)
Soutenez les boutiques physiques en ramenant un de vos jeux chez Micromania, ce qui vous permettra d'obtenir GTA VI sur PS5 ou Xbox Series pour seulement 39,99 € !



Cela ne fonctionne qu'en précommandant le jeu.
Micromania - https://www.micromania.fr/joueza?utm_medium=rs
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 07/12/2026 at 11:49 PM by suzukube
    comments (3)
    losz posted the 07/12/2026 at 11:52 PM
    Ouais offre de merde, comme d'hab avec eux.
    suzukube posted the 07/12/2026 at 11:53 PM
    Liste des jeux éligibles sur ps5 :
    007 First Light
    Astro Bot
    Black Myth: Wukong
    Clair Obscur: Expedition 33
    Crimson Desert
    Dragon Quest I & II HD-2D Remake
    Dragon Quest VII Reimagined
    Dynasty Warriors: Origins
    EA Sports UFC 6
    Final Fantasy VII Remake Intergrade & Rebirth – Double Pack
    Flight Simulator 2024
    Ghost of Yotei
    Gothic 1 Remake
    Gran Turismo 7
    Indiana Jones et le Cercle Ancien
    Jurassic World Evolution 3
    LEGO Batman : L’héritage du Chevalier Noir
    Manette sans fil DualSense (Blanche)
    Manette sans fil DualSense (Couleur)
    Manette sans fil DualSense (Noire)
    Monster Hunter Stories 3
    MotoGP 26
    Pragmata
    Resident Evil Requiem
    S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
    Saros
    The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
    The Last of Us Part I
    WWE 2K26
    Yakuza 20th Anniversary Edition
    victornewman posted the 07/12/2026 at 11:59 PM
    "Yakuza 20th Anniversary Edition" le jeu qui cote 200 euros minimum mdr
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo