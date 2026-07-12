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Achat du soir
Pour 10x moins cher, je ne comptais pas le prendre normalement car j'attends Halo. Qui l'a repris ? J'espère l'avoir au même prix Halo Vive le démat osef des boites ! A peine + cher qu'un happy meal

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    posted the 07/12/2026 at 10:27 PM by ioop
    comments (3)
    suzukube posted the 07/12/2026 at 10:28 PM
    Mais c'est du demat', même pas de France
    escobar posted the 07/12/2026 at 11:25 PM
    Fuck le demat sauf Steam et GoG
    suzukube posted the 07/12/2026 at 11:34 PM
    escobar Et pourquoi pas l'Epic Games Store, le PlayStore ou l'Apple Store du coup ? J'veux dire si tu veux des plateformes fermées avec 30% de royalties, j'vois pas pkoi Steam serait légitime et pas les autres...q
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