Jeu Fini

Après quasiment deux ans, je me suis enfin lancé dans le fameux Black Myth Wukong, jeu qui pour beaucoup méritait de gagner le titre de GOTY 2024 au lieu d’Astrobot… Après l’avoir terminé je continue de confirmer que ça aurait dû être Final Fantasy VII Rebirth.- Le système de combat- Beaucoup de boss- Bonne durée de vie- Quelques idées de level design- Les cinématiques en animation- Des zones entières définitivement manquables- DA trop classique- Le chapitre 3 et le chapitre 6- Manque de challenge pour le genre- Pas très bien optimisé sur PS5/PS5 ProLe système de combat est cool et propose un large choix de sorts et de skills, malgré un combo de base qui tourne vite en rond. Le jeu propose beaucoup de boss dont quelques uns font parti des plus impressionnants du genre, certains passages sont intéressants en terme de level design et la durée est bonne si vous décidez de tout faire (40/50 heures). Pour finir avec les points positifs, on aura le droit à de très belles scènes en animation après chaque boss de fin de chapitre.Comme tout « Souls » qui se respecte, il y a des choses qu’on peut louper, mais dans Wukong c’est un peu trop. Il faut savoir que chaque chapitre possède une zone secrète à débloquer avec à l’intérieur un boss majeur à éliminer, mais si vous ne finissez pas cette zone secrète avant la fin du chapitre en cours, il sera impossible de le faire plus tard. Pourquoi ? Parce qu’il fallait bien mettre une idée de merde. De plus, si vous ne finissez pas toutes les zones secrètes, vous ne pourrez pas faire l’ultime boss optionnel qui est clairement le combat le plus épique du jeu.Les 6 chapitres qui composent BMW sont trop classiques en termes d’environnements, en plus d’être parfois bien trop longs (le chapitre 3 interminable) ou peu intéressants (le chapitre 6 plus vide que Forspoken). Le charadesign n’est pas dingue non plus en dehors de rares personnages comme le boss final du chapitre 5, et si comme moi les persos animaux ce n'est pas votre truc, vous allez en bouffer.À l’instar de Stellar Blade sorti la même année, qui se voulait être un Souls-like plus action, BMW est globalement trop simple (même si bien mieux équilibré que ce dernier). J’ai first try 80% des boss et il m’aura fallu attendre le boss final ainsi que le boss optionnel dont je parle quelques lignes plus haut pour enfin en chier.Pour finir, j’ai été déçu de la technique sur PS5 Pro. Popping d’éléments de décor à deux mètres, déchirure d’écran en mode performance (pas vu ça depuis la génération PS3/Xbox 360), ralentissements et surtout fuites de mémoire obligeant à relancer le jeu au bout d’un moment. On ne parlera pas de l’éclairage différent en mode performance classique (car il y a un autre mode performance plus flou qui garde le même éclairage), obligeant parfois à changer de mode pour y voir quelque chose comme dans l’horrible zone de la prison. Du travail de sagouin, c’est le cas de le dire.