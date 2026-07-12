Après quasiment deux ans, je me suis enfin lancé dans le fameux Black Myth Wukong, jeu qui pour beaucoup méritait de gagner le titre de GOTY 2024 au lieu d’Astrobot… Après l’avoir terminé je continue de confirmer que ça aurait dû être Final Fantasy VII Rebirth.
Avantages
- Le système de combat
- Beaucoup de boss
- Bonne durée de vie
- Quelques idées de level design
- Les cinématiques en animation
Inconvénients
- Des zones entières définitivement manquables
- DA trop classique
- Le chapitre 3 et le chapitre 6
- Manque de challenge pour le genre
- Pas très bien optimisé sur PS5/PS5 Pro
Le système de combat est cool et propose un large choix de sorts et de skills, malgré un combo de base qui tourne vite en rond. Le jeu propose beaucoup de boss dont quelques uns font parti des plus impressionnants du genre, certains passages sont intéressants en terme de level design et la durée est bonne si vous décidez de tout faire (40/50 heures). Pour finir avec les points positifs, on aura le droit à de très belles scènes en animation après chaque boss de fin de chapitre.
Comme tout « Souls » qui se respecte, il y a des choses qu’on peut louper, mais dans Wukong c’est un peu trop. Il faut savoir que chaque chapitre possède une zone secrète à débloquer avec à l’intérieur un boss majeur à éliminer, mais si vous ne finissez pas cette zone secrète avant la fin du chapitre en cours, il sera impossible de le faire plus tard. Pourquoi ? Parce qu’il fallait bien mettre une idée de merde. De plus, si vous ne finissez pas toutes les zones secrètes, vous ne pourrez pas faire l’ultime boss optionnel qui est clairement le combat le plus épique du jeu.
Les 6 chapitres qui composent BMW sont trop classiques en termes d’environnements, en plus d’être parfois bien trop longs (le chapitre 3 interminable) ou peu intéressants (le chapitre 6 plus vide que Forspoken). Le charadesign n’est pas dingue non plus en dehors de rares personnages comme le boss final du chapitre 5, et si comme moi les persos animaux ce n'est pas votre truc, vous allez en bouffer.
À l’instar de Stellar Blade sorti la même année, qui se voulait être un Souls-like plus action, BMW est globalement trop simple (même si bien mieux équilibré que ce dernier). J’ai first try 80% des boss et il m’aura fallu attendre le boss final ainsi que le boss optionnel dont je parle quelques lignes plus haut pour enfin en chier.
Pour finir, j’ai été déçu de la technique sur PS5 Pro. Popping d’éléments de décor à deux mètres, déchirure d’écran en mode performance (pas vu ça depuis la génération PS3/Xbox 360), ralentissements et surtout fuites de mémoire obligeant à relancer le jeu au bout d’un moment. On ne parlera pas de l’éclairage différent en mode performance classique (car il y a un autre mode performance plus flou qui garde le même éclairage), obligeant parfois à changer de mode pour y voir quelque chose comme dans l’horrible zone de la prison. Du travail de sagouin, c’est le cas de le dire.
Bref, malgré des qualités indéniables comme ses combats et la générosité de son contenu, Black Myth Wukong n’aura pas réussi à m'accrocher à cause de sa DA, son manque de challenge global pour le genre et sa technique hasardeuse sur PS5. Je ne retiendrai réellement que quelques boss, dont le boss de fin et le boss secret ultime, ainsi que les quelques belles séquences en animé.
Nan c'est pas vrai, merci du retour, surpris que tu ne l'ai fait que maintenant et pas à sa sortie ^^ ! Je préfère Astrobot en Goty à BMW, tout comme toi, je l'ai trouvé bon, mais pas non plus exceptionnel... contrairement à Astrobot, dans un autre genre
Pour ça que je vais passer entre les gouttes des fans du jeu
- la DA que j'ai trouvé globalement singuliere et vraiment cool, regulierement le jeu est d'une finesse et d'une beauté, c'est assez dingue le travail
- le coté annexe, les zones et boss optionnelles c'est vraiment tres cool globalement
D'ailleurs une erreur, la plupart ne sont pas manquables si on termine le boss principal de la zone vu qu'on peut revenir dans les zones deja visitées et que le jeu pousse d'ailleurs à ça pour tout completer, mais ça peut arriver oui, certaines quetes ou meme zones, si ma mémoire ne me joue pas des tours.
- globalement aussi toute l'histoire, le lore, la mise en scene, j'ai trouvé ça frais et original
Je peux pas parler de la technique sur PS5 Pro, l'ayant fait sur PC et c'était une claque sur ce support si on a une bonne config, mais effectivement c'est un jeu taillé et optimisé pour le PC, ou il a fait la majorité de ses ventes...
Mais le jeu est effectivement pas hyper difficile et ça manque un peu de finition.
Par contre ma propre conclusion est qu'il est clairement marquant, c'est un de mes "soul like" préféré pour sa generosité et sa singuliraté.
et il reste certainement mon GOTY devant Astrobot (aussi bon soit il, ça reste un "petit" jeu en comparaison), ou encore FF7 Rebith que j'ai pas apprécié au point d'en faire un jeu aussi "culte" que les 2 que je viens de citer.