Palworld a marqué l'histoire de Steam à deux reprises. Son lancement original ainsi que la sortie de la version 1.0 figurent désormais parmi les pics de joueurs simultanés les plus élevés de l'histoire de Steam, une performance que très peu de jeux ont jamais accomplie.Son lancement initial en accès anticipé a atteint un pic absolu de 2 101 867 joueurs simultanés, ce qui en fait l'un des plus grands pics de joueurs que Steam ait jamais connu.Maintenant, avec la sortie de la version 1.0, le jeu a atteint un nouveau pic de 855 525 joueurs simultanés au cours des dernières 24 heures, le plaçant une fois de plus parmi les plus grands lancements de Steam.