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PalWorld
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name : PalWorld
platform : PC
editor : Pocket Pair
developer : Pocket Pair
genre : action-aventure
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ouroboros4
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Palworld 1.0 : le jeu de tous les records !

Palworld a marqué l'histoire de Steam à deux reprises. Son lancement original ainsi que la sortie de la version 1.0 figurent désormais parmi les pics de joueurs simultanés les plus élevés de l'histoire de Steam, une performance que très peu de jeux ont jamais accomplie.

Son lancement initial en accès anticipé a atteint un pic absolu de 2 101 867 joueurs simultanés, ce qui en fait l'un des plus grands pics de joueurs que Steam ait jamais connu.

Maintenant, avec la sortie de la version 1.0, le jeu a atteint un nouveau pic de 855 525 joueurs simultanés au cours des dernières 24 heures, le plaçant une fois de plus parmi les plus grands lancements de Steam.

https://x.com/Pirat_Nation/status/2076336531896242435
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    burningcrimson
    posted the 07/12/2026 at 05:03 PM by ouroboros4
    comments (6)
    ravyxxs posted the 07/12/2026 at 05:13 PM
    A la différence de FH6 qui a eu 320 000K je crois day one et à présent 23K

    Jamais fait ce Palworld, ça à l'air terrible lol. Pikachu Wish avec un beretta j'avoue
    darkxehanort94 posted the 07/12/2026 at 05:39 PM
    Pokémon a tellement assoiffé les gens qu'on se jette sur le premier venu
    abookhouseboy posted the 07/12/2026 at 06:13 PM
    ravyxxs Les chiffres ne Forza Horizon 6 n'en sont pas moins excellents, sans compter la différence de prix (Palworld est à 20 € en ce moment).
    ravyxxs posted the 07/12/2026 at 07:19 PM
    abookhouseboy Oui mais on parle de joueur connecté, c'est mauvais en moins d'un mois, même pour un jeu de course de faire 320K à 23K. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ou sont aller tous ces joueurs ? J'ai ma petite idée.

    Après niveau vente, ils nous ont eu c'est clair, on a la même formule du jeu depuis facile le 2,3 et 4 je dirais.
    burningcrimson posted the 07/12/2026 at 07:21 PM
    Content pour eux Ça fait des années que Pokémon ne fait plus d'efforts...
    abookhouseboy posted the 07/12/2026 at 07:35 PM
    ravyxxs Les jeux de course sont moins fédérateurs que les FPS ou autres heroes shooters.
    Et Forza horizon 6 reste le jeu de course avec le plus de joueurs connectés en simultané. De très, très loin.

    Par exemple, un représentant du genre FPS normalement plus fédérateur, Marathon, c'est 5 à 6 fois moins de joueurs connectés.
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