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Fire Emblem : Fortune's Weave
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name : Fire Emblem : Fortune's Weave
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Intelligent Systems
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[Switch 2] Les supports physiques sont là pour durer (pour l'instant)


L'industrie du jeu vidéo traverse une période difficile ces derniers temps – c'est le moins que l'on puisse dire. Entre le licenciement de plus de 1 000 employés de la division Xbox par Microsoft et l'arrêt progressif de la production de nouveaux disques physiques prévu par Sony d'ici 2028, de profondes inquiétudes se sont installées tant chez les consommateurs que chez les employés. Par ailleurs, suite aux annonces de Sony concernant la réduction de la production de disques, nous avons remarqué qu'un nombre surprenant de personnes affirment que tous les jeux de la Nintendo Switch 2 seront vendus sous forme de cartes contenant uniquement une clé d'activation (game-key cards), ce qui est totalement faux.

Ces cartes à clé d'activation sont une source de frustration constante pour les collectionneurs de versions physiques ; pour rappel, il s'agit de cartouches qui ne servent que de support à une licence numérique et ne contiennent aucune donnée de jeu. Toutefois, beaucoup d'informations erronées circulent à leur sujet. Nous allons donc faire le point aujourd'hui sur les titres concernés par ce format, ceux qui y échappent, et expliquer pourquoi nous pensons que Nintendo continuera à privilégier les supports physiques pour la Switch 2.

Comme cela a été largement rapporté, le prix des mémoires a explosé ces derniers mois en raison (ou plutôt à cause) de l'essor des centres de données dédiés à l'IA, qui accaparent autant d'espace de stockage que possible. Cette situation affecte tout, des consoles de jeux aux téléphones, en passant par les ordinateurs et les cartouches de jeu ; c'est probablement l'une des raisons majeures pour lesquelles tant d'éditeurs délaissent les sorties physiques (bien que ce ne soit pas la seule).

Bien qu'il s'agisse principalement de suppositions, on estime que la fabrication de chaque cartouche de 64 Go coûte entre 15 et 20 dollars à Nintendo. Sachant que la plupart des jeux sur Nintendo Switch et Switch 2 sont vendus entre 60 et 80 dollars, cela représente une somme importante déduite de chaque vente. Nintendo a toutefois les moyens de supporter ce coût, alors que les éditeurs tiers optent généralement pour des cartes à clé d'activation. Ces dernières sont bien moins coûteuses à produire, car elles ne stockent que les données nécessaires à une licence numérique, et non l'intégralité du jeu.

Dans ce contexte, tous les jeux « first-party » de Nintendo bénéficient actuellement d'une véritable version physique, à l'exception de Pokémon Pokopia, qui est le seul titre majeur de la Switch 2 à utiliser une carte à clé d'activation. Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Kirby Air Riders, Yoshi and the Mysterious Book, Star Fox, Splatoon Raiders, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment et tous les titres édités par Nintendo portant la mention « Nintendo Switch 2 Edition » sont intégralement présents sur la carte de jeu. Vous pouvez l'insérer dans votre console et y jouer immédiatement si vous le souhaitez.

Cela dit, bon nombre de ces jeux ont reçu des mises à jour depuis leur sortie physique ; techniquement, les cartes de jeu ne contiennent donc pas les versions les plus récentes. Sur la première Switch, certains jeux édités par Nintendo ont bénéficié de nouvelles éditions physiques incluant les DLC et les mises à jour, mais il reste à voir si cela se reproduira sur Switch 2.

Si la quasi-totalité des titres édités par Nintendo sont de véritables cartouches physiques, il en va tout autrement pour les jeux d'éditeurs tiers, ce qui constitue une grande déception pour les collectionneurs. D'une certaine manière, les cartes « clé de jeu » cumulent les inconvénients : vous devez manipuler une cartouche physique pour l'insérer dans la console, tout en devant télécharger l'intégralité du jeu dans la mémoire interne de l'appareil. De plus, la cartouche doit rester insérée pour pouvoir jouer. Par conséquent, si vous souhaitez acquérir un jeu qui n'existe qu'en version physique « clé de jeu », il vaut généralement mieux opter pour la version numérique.

Cela étant, ces cartes présentent un avantage : elles peuvent être revendues. En règle générale, il est impossible de se faire rembourser ou de céder des titres achetés en version numérique sur Nintendo Switch ou Switch 2. Avec ces cartes, en revanche, vous pouvez essayer un jeu puis le revendre sur un site spécialisé une fois que vous l'avez terminé. Par ailleurs, le prix d'occasion de ces cartes est souvent bien inférieur à celui de la version numérique (car elles se vendent beaucoup moins bien que les véritables éditions physiques).

Bien que les cartes « clé de jeu » présentent indéniablement de nombreux inconvénients, elles permettent au moins de maintenir le marché de l'occasion en vie. Il est frustrant de voir des jeux que l'on convoite sortir sous ce format, mais il est fort probable que, dans ce cas de figure, les développeurs n'aient jamais envisagé de commercialiser le titre sous forme de véritable édition physique. En d'autres termes, il vaut mieux opter pour une carte contenant un code de téléchargement plutôt que pour une sortie exclusivement numérique, car cela offre au moins une alternative aux acheteurs.

Dans une certaine mesure, on peut malheureusement comprendre pourquoi les développeurs tiers privilégient ces cartes bon marché aux véritables versions physiques. Comme évoqué précédemment, on estime que Nintendo lui-même débourse entre 15 et 20 dollars par unité ; les développeurs tiers ne tiennent évidemment pas à assumer ce coût alors qu'ils pourraient simplement vendre le jeu en version numérique et éviter cette dépense. D'un autre côté, faire passer le prix d'un jeu de 70 dollars à 90 ou 100 dollars pour une version physique risquerait, de toute façon, de décourager les acheteurs de supports physiques. C'est donc une situation délicate et regrettable, mais cela rend d'autant plus important le soutien aux développeurs qui font l'effort de proposer leurs jeux en véritable version physique.

Parmi les exemples de jeux d'éditeurs tiers bénéficiant d'une véritable version physique, on peut citer Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, Orbitals, Indiana Jones and the Great Circle et Marvel Cosmic Invasion* Ces titres ont reçu un excellent accueil sous ce format, et ce soutien continu pourrait encourager d'autres entreprises à leur emboîter le pas en proposant elles aussi de véritables versions physiques. Bien que Nintendo puisse finir par adopter un modèle exclusivement numérique dans un avenir lointain, l'entreprise s'efforce de pérenniser son marché physique. Par exemple, les versions numériques des jeux Nintendo coûtent désormais 10 $ de moins que leurs équivalents physiques ; autre point positif : le retrait de Sony du marché physique va renforcer la présence des jeux Nintendo en magasin. Pour l'heure, rien n'indique que l'entreprise compte abandonner les sorties physiques, même si les cartes à code de téléchargement (Game-Key Cards) restent une source de frustration pour les titres tiers. Ces dernières présentent toutefois l'avantage de pouvoir être revendues ou achetées d'occasion, des possibilités qui disparaissent totalement avec le passage au tout-numérique. Combien de jeux physiques avez-vous achetés sur Nintendo Switch 2 ?

Source : https://nintendoeverything.com/switch-2-physical-media-is-here-to-stay-for-now-heres-why/
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    tynokarts, suzukube
    posted the 07/12/2026 at 04:50 PM by link49
    comments (27)
    suzukube posted the 07/12/2026 at 04:54 PM
    La Switch 2 est l'assurance vie des supports physique. Acheter une Switch 2 est un acte de résistance et de défiance vis à vis de Sony, surtout qu'elle est là pour les années à venir
    sph1x posted the 07/12/2026 at 04:56 PM
    suzukube pas mieux. Je prendrais les versions switch 2 des jeux. Fuck Sony
    suzukube posted the 07/12/2026 at 04:57 PM
    Link49 aurais tu la liste totale des jeux physiques ne nécessitant pas de téléchargement sur Nintendo Switch 2 ?
    losz posted the 07/12/2026 at 04:57 PM
    Le soucis c'est que je me vois pas collectionner sur Switch 2 sachant que tout est en inferior version...donc à part prendre les exclu Nintendo c'est mort.
    korou posted the 07/12/2026 at 04:57 PM
    suzukube c’est pour ça que la plupart des jeux qui sortent sont des GKC ?….
    ouroboros4 posted the 07/12/2026 at 04:59 PM
    korou Comme Pokopia
    suzukube posted the 07/12/2026 at 05:00 PM
    korou Bah c'est revendable d'occasion et il faut la clé dans la console, de mon point de vue, c'est du physique. Et c'est un gros joueur quasi exclusif demat' qui te dit ça.

    Sinon pour la liste de jeux sur Cartouche :
    Les productions Nintendo (1st Party)
    Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch 2 Edition)

    Donkey Kong Bananza

    Fire Emblem: Fortune's Weave (Ainsi que sa Dagdan Collection)

    Hyrule Warriors: Age of Imprisonment

    Kirby Air Riders

    Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World

    Mario Kart World

    Mario Tennis Fever

    Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo Switch 2 Edition)

    Nintendo Switch Sports Resort

    Pokémon Legends: Z-A (Nintendo Switch 2 Edition)

    Splatoon Raiders

    Star Fox (Version Switch 2)

    Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV

    The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo Switch 2 Edition)

    The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo Switch 2 Edition)

    Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, 2 & 3 (Nintendo Switch 2 Editions)

    Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

    Yoshi and the Mysterious Book

    Les productions d'éditeurs tiers (3rd Party)
    Absolum (Dotemu)

    ChromaGun 2: Dye Hard (Pixel Maniacs)

    Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (CD Projekt RED)

    Daemon X Machina: Titanic Scion (Marvelous)

    Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time (Level-5)

    Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered (Atari)

    Hades II (Supergiant Games)

    Indiana Jones and the Great Circle (Bethesda / MachineGames)

    Marvel Cosmic Invasion (Dotemu / Tribute Games)

    MIO: Memories in Orbit (Focus Entertainment)

    Mortal Kombat: Legacy Kollection (Warner Bros.)

    Outbound (Square Glade Games)

    SHUTEN ORDER

    Sonic Racing: Crossworlds (SEGA)

    STEINS;GATE RE:BOOT (MAGES.)

    Story of Seasons: Grand Bazaar (Marvelous)

    System Shock (Remake) (Prime Matter)

    Tamagotchi Plaza (Bandai Namco)

    Yooka-Replaylee (PM Studios)

    Selon Gemini hein. De quoi se faire un jolie fullset
    xynot posted the 07/12/2026 at 05:01 PM
    Même si ça sera une inferior version, si KH4 sort en 2028 je le prendrai sur Switch 2, la GKC c'est pas l'idéal mais je veux pas un code in a box.
    jenicris posted the 07/12/2026 at 05:02 PM
    Je vais me prendre une Switch 2 en partie pour cela, du coup...
    fdestroyer posted the 07/12/2026 at 05:07 PM
    Par contre faut arrêter avec les "64 GO" des cartes plus petites existes maintenant, c'est d'ailleurs pour cette raison que des jeux comme Mouse PI for Hire côutent 38 CHF neuf, impossible de vendre une 64 GO à ce prix. Et récemment il y'avait eu un article détaillé qui "prouvait" que des cartes plus petites arrivaient.
    micheljackson posted the 07/12/2026 at 05:24 PM
    Nintendo va observer tout ça et ira là où il y a le plus de fric à se faire, c'est pas des philanthropes, contrairement à ce que certains ont l'air de croire
    tynokarts posted the 07/12/2026 at 06:13 PM
    Sony a encore un et demi pour trouver une alternative, il faudra faire preuve de patience
    Nintendo est tranquille avec la N-Switch 2 sur la question physique/dématerialiser.
    keiku posted the 07/12/2026 at 06:37 PM
    la gamekey card n'est pas un support physique et la durée de vie des mémoire flash est bien moins durable qu'un disque.... les cartouche ne sont plus physique non plus chez nintendo contrairement au cartouche nes...

    par contre hors gamekey card, on reste sur du bien et pas du service ce qui reste un plus indéniable... loin d'être parfait mais en plus quand même.
    saram posted the 07/12/2026 at 06:37 PM
    Personnellement, je m'en fous qu'Indiana Jones, Oblivion ou Cyberpunk soient sur la cartouche. Je préfère jouer à ces jeux en 60 fps dans de bonnes conditions. Je ne vais pas m'infliger la version éco+ d'un jeu uniquement parce qu'elle est en boîte.

    Je dis ça parce que, sur les réseaux, j'en vois beaucoup dire : « Achetez Cyberpunk, Indiana Jones ou Oblivion en boîte pour soutenir le physique. » Non, en fait.
    keiku posted the 07/12/2026 at 06:39 PM
    saram c'est ton droit, comme c'est le droit des autres de vouloir du physique... mais dans 10 ans peut être que seul les jeux switch2 seront encore jouable
    mooplol posted the 07/12/2026 at 06:39 PM
    Ça m’a poussé a prendre la switch 2. Et c’est la version d'Indiana jones que je prendrais
    sph1x posted the 07/12/2026 at 06:40 PM
    losz je peux comprendre cet argument mais franchement la switch 2 fera amplement le taf. Sinon y'a le PC mais forcément moins abordable car il faut le PC qu iva avec
    sph1x posted the 07/12/2026 at 06:42 PM
    saram : je peux comprendre ton point de vue. Comme tout le monde on préfère avoir la Superior version mais peut-être que la majorité préfère la simplicité d'un jeu sur switch 2 (on insère la cartouche et hop on joue)
    saram posted the 07/12/2026 at 06:43 PM
    keiku J'aime beaucoup le physique mais j'aime aussi quand un "gros" jeu est irréprochable techniquement.
    saram posted the 07/12/2026 at 06:45 PM
    sph1x Oui, moi aussi ça me plait surtout pour les jeux Nintendo qui sont sur la cartouche. Y a une petite maj des fois mais c'est plus rapide que sur les autres supports.
    keiku posted the 07/12/2026 at 06:47 PM
    saram je peux comprendre, moi je préfère la durabilité a la qualité graphique, étant un joueurs pour qui 2 jeux sur 3 fini cette année a plus de 20 ans
    sph1x posted the 07/12/2026 at 06:56 PM
    keiku pareil et sans être dépendant d'un serveur ou une probable fermeture de store ou de serveur
    saram posted the 07/12/2026 at 06:59 PM
    keiku Et je respecte ça. Pour ma part, je me fiche pas mal de pouvoir rejouer aux jeux actuels dans 10 ans ou plus, tout simplement parce qu'il n'y a plus vraiment de jeux qui réussissent à me mettre dans l'état d'esprit : « Woah, ce jeu-là, j'aurai envie d'y rejouer dans 10 ans. »

    En revanche, les jeux de mon enfance, j'ai envie de les garder en boîte et, dans 10 ans, j'aurai encore envie de les avoir. (Ça, c'est la nostalgie.)
    sph1x posted the 07/12/2026 at 07:03 PM
    saram je ne connais pas ta situation mais pour ma part, j'ai envie de transmettre tout ça à mes enfants et de la plus simple des manière. Donc avoir en physique une oeuvre sans se compliqué la vie, ça veut dire beaucoup. que ce soit pour le vinyle, les films...
    saram posted the 07/12/2026 at 07:06 PM
    sph1x C'est compréhensible.
    keiku posted the 07/12/2026 at 07:07 PM
    sph1x le point qui me fait le plus peur actuellement c'est qu'une fois le physique terminer , j'ai l'impression que les fermeture des serveurs/store vont devenir le moteur pour forcer le passage a la gen suivante...

    ma ps3 est toujours branchée, et heureusement j'ai mes disque en physique, donc en dehors de quelque rare mise a jour sur certain jeu ( que j'ai fait au cas ou dont skyrim parce que injouable sans) je suis normalement safe pour la fermeture des stores (et au pire je la jailbreak)

    saram mais je comprend, moi je relance tout les 2 ans environs ff7 et mes shadow heart et autre rpg (dark chronicle et autre) et a chaque fois je me dis qu'on a pas encore réussi a faire mieux 20 ans plus tard a part quelque exception, et je peux dire ca pour plein de jeu (burnout 3 par exemple qui n'a jamais été égalé) , drakengard qui est le meilleurs mussou de tout les temps...

    évidement si tu est quelqu'un qui a commencer a jouer sur ps3 ou xbox par exemple (je n'en sais rien) je comprendrait que pour le coup tu sois moins enthousiaste... mais bon dieu que la gen snes/ps1/ps2 est toujours aussi bonne voir meilleurs en grande partie qu'aujourd'hui
    keiku posted the 07/12/2026 at 07:10 PM
    saram et je tiens a préciser que la gen playstation ce n'était déja plus mon enfance mais plus mon adolescence... j'ai moins de regret a ne plus jouer au jeux de mon enfance car la qualité des jeux n'était pas encore top évidement sauf exception)
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