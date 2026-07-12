Ayant déjà fait le jeu 2 fois dans sa version originale, j'avais envie de tester ce remake, mais pas au prix fort, c'est pourquoi j'ai pris un abonnement Ubisoft +, histoire de voir ce que vaut cette nouvelle monture.N'hésitez pas à dire vos avis pour ceux qui y jouent aussi actuellement.Je dirais que c'est une très bonne mise à jour du jeu de 2013. Déjà graphiquement c'est magnifique, je joue sur PC et il tourne super bien alors que je n'ai pas une grosse config, le jeu est plutôt bien optimisé et les paysages des caraibes sont magnifiés.Ils ont complétement modifié le gameplay des combats, ce qui pourra surprendre les puristes mais on se rapproche sur ce points des derniers opus comme Shadows. D'ailleurs j'ai été plutôt surpris par la difficulté, même si on peut la modifié à tout moment.Il n'y a pas l'aspect RPG des jeux récents et je trouve que c'est un bon point, on retrouve un peu de simplicité, on est ici sur un vrai jeu d'action aventure comme à l'époque.Les combats en bateaux ont aussi été améliorés, je trouve qu'il y'a un feeling un peu similaire à Skull and Bones sur ces phases.Tout n'est parfait cependant, l'IA a parfois un comportement étrange et je préférais certains designs de l'opus original, par exemple le visage d'Edward Kenway ou les palettes de couleurs.Il y'a tout de même 6h de contenu supplémentaire, dont le passé du héros et des missions autour de barbe noire, ce n'est pas négligage, au point de repasser à l'achat ?Je dirais que ça vaut le coup si on a adoré le jeu de 2013 et pour les fans absolus, mais pas à plein prix, à moins de ne l'avoir jamais fait, dans ce cas c'est une bonne pioche car ça reste l'un voir le meilleur jeu de la série !