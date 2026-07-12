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Assassin's Creed : Black Flag Resynced
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name : Assassin's Creed : Black Flag Resynced
platform : PC
editor : Ubisoft
developer : Ubisoft
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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[Avis] AC Black Flag Resynced : Un remake magnifié mais pas forcément nécessaire ?


Ayant déjà fait le jeu 2 fois dans sa version originale, j'avais envie de tester ce remake, mais pas au prix fort, c'est pourquoi j'ai pris un abonnement Ubisoft +, histoire de voir ce que vaut cette nouvelle monture.

N'hésitez pas à dire vos avis pour ceux qui y jouent aussi actuellement.

Je dirais que c'est une très bonne mise à jour du jeu de 2013. Déjà graphiquement c'est magnifique, je joue sur PC et il tourne super bien alors que je n'ai pas une grosse config, le jeu est plutôt bien optimisé et les paysages des caraibes sont magnifiés.



Ils ont complétement modifié le gameplay des combats, ce qui pourra surprendre les puristes mais on se rapproche sur ce points des derniers opus comme Shadows. D'ailleurs j'ai été plutôt surpris par la difficulté, même si on peut la modifié à tout moment.
Il n'y a pas l'aspect RPG des jeux récents et je trouve que c'est un bon point, on retrouve un peu de simplicité, on est ici sur un vrai jeu d'action aventure comme à l'époque.

Les combats en bateaux ont aussi été améliorés, je trouve qu'il y'a un feeling un peu similaire à Skull and Bones sur ces phases.



Tout n'est parfait cependant, l'IA a parfois un comportement étrange et je préférais certains designs de l'opus original, par exemple le visage d'Edward Kenway ou les palettes de couleurs.

Il y'a tout de même 6h de contenu supplémentaire, dont le passé du héros et des missions autour de barbe noire, ce n'est pas négligage, au point de repasser à l'achat ?

Je dirais que ça vaut le coup si on a adoré le jeu de 2013 et pour les fans absolus, mais pas à plein prix, à moins de ne l'avoir jamais fait, dans ce cas c'est une bonne pioche car ça reste l'un voir le meilleur jeu de la série !

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    tynokarts, kisukesan
    posted the 07/12/2026 at 04:17 PM by lightside
    comments (9)
    22 posted the 07/12/2026 at 04:46 PM
    J'ai qu'un seul mais gros reproche: Freedom Cry

    Sinon le jeu est sublime, même supprimé le "présent" est une bonne idée.
    masharu posted the 07/12/2026 at 04:50 PM
    Censurer des figures de proue en 2026 c'est tellement du Ubisoft-like...
    lightside posted the 07/12/2026 at 04:52 PM
    22 Pas mécontent que le présent a été supprimé pour ma part même si je sais que certains y sont attachés.

    Pour Freedom Cry, ce DLC était très bon oui,il est compris dans la compilation Rebel Collection sur Switch
    5120x2880 posted the 07/12/2026 at 05:04 PM
    Il y a un mod pour faire sauter le filtre jaune pisse si jamais
    piratees posted the 07/12/2026 at 05:26 PM
    5120x2880 ok mais pas sure console une autre raison d'aller sur pc
    grundbeld posted the 07/12/2026 at 05:40 PM
    masharu Attention si tu oses dire que c’est mal tu es un misogyne et un porc lubrique sexiste. C’est ce que disait l’autre tête à baffes de Xabab.
    tynokarts posted the 07/12/2026 at 06:22 PM
    J’ai déjà le platine du jeu, pas certain de le refaire, et puis je compte jouer à d’autres épisodes d’assassin’s creed.
    Én tout cas, il est agréable et magnifique visuellement.
    zerdow posted the 07/12/2026 at 06:52 PM
    Nécessaire pour les joueurs ? Non , pour Ubisoft ? OUI ! Je pense qu’ils espérer réussir à faire une remontada avec ce jeu qui est sûrement un des plus apprécier de la licence. Bon c’est un peu raté pour l’instant si on en croit la bourse qui peine à décoller , m’enfin vue l’état d’Ubisoft c’est déjà un miracle qu’elle n’ai pas plonger encore plus.
    marcus62 posted the 07/12/2026 at 07:22 PM
    Perso, j’ai arrêté la licence depuis le 3 que j’avais pas accroché. Mais Assassin’s Creed 2 et Brotherhood resteront mes deux opus préférés de la licence.

    Je ne dirai pas non à un Remaster/Remake de ces deux opus !
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