L’annonce d'une baisse drastique, voire de la disparition du marché physique des jeux vidéo d'ici janvier 2028 [00:18], a provoqué la colère des joueurs. Pourtant, une analyse approfondie des rapports financiers de Sony depuis 15 ans démontre que cette transition n’est pas un décret arbitraire imposé par le constructeur, mais la conséquence directe de nos propres habitudes de consommation.L'élection du dématérialisé par les chiffresLes données mondiales sont sans appel : le marché global du jeu vidéo est dominé à 90 % par le dématérialisé [03:24]. Si l’on isole les consoles, le rapport reste écrasant avec 84 % de ventes numériques contre seulement 16 % pour le physique [04:25]. En épluchant les bilans fiscaux de Sony, on observe que le point de bascule s'est opéré dès 2014-2015 avec l'avènement de la PS4 [05:34, 05:45]. À cette époque, la croissance du numérique générait déjà huit fois plus de gains supplémentaires que le physique [09:37].Même lorsque les revenus du physique semblent rivaliser (notamment lors des lancements de consoles comme la PS5 où le matériel fait grimper le chiffre d'affaires), le volume de ventes de contenus numériques (jeux, DLC, microtransactions) reste démentiel [11:53, 12:11]. En clair, le dématérialisé est le moteur financier qui maintient PlayStation à flot.Le confort individuel contre l'intérêt collectifLe vidéaste refuse de présenter les joueurs comme de simples victimes impuissantes. Certes, les éditeurs (à l'instar de Sony ou Capcom) créent des conditions optimales – comme des soldes plus agressives sur les stores en ligne – pour orienter le public [23:18, 24:56]. Cependant, personne n'a forcé les consommateurs à abandonner le format disque.C’est la recherche absolue de confort et de plaisir immédiat qui a nourri cette transition [30:36]. Pouvoir acheter et lancer un jeu en trois clics à trois heures du matin sans bouger de son canapé a eu raison du modèle traditionnel [30:50]. Les joueurs ont collectivement validé cette stratégie par leur portefeuille, appliquant la règle élémentaire de l'offre et de la demande [31:20]. L'industrie s'est simplement adaptée à ce que la majorité réclamait par ses actes.L'illusion de la révolte tardiveFace à ce constat, l'auteur se montre très sceptique quant à l'efficacité des vagues d'indignation actuelles, des pétitions en ligne ou des interpellations politiques [28:02, 28:13]. Pour lui, le « péché originel » remonte au moment où les joueurs ont accepté de connecter leurs consoles à Internet, ouvrant la porte aux patchs correctifs à répétition, aux DLC et aux serveurs centralisés [27:27]. Le marché PC avait d'ailleurs tracé cette trajectoire précise dès 2003 avec l'apparition de Steam [27:39].Aujourd’hui, la seule manière d'inverser la tendance serait un boycott massif et un retour vers l'achat physique, une perspective hautement improbable tant les dynamiques de consommation sont ancrées [29:14]. L'article conclut sur une note philosophique, invitant à l'autodiscipline et à réapprendre la frustration positive en refusant la gratification immédiate du clic, afin de préserver une réelle liberté de choix [31:59, 32:16].Cadeau le ratio jeu complet physique/jeu complet demat: