L’annonce d'une baisse drastique, voire de la disparition du marché physique des jeux vidéo d'ici janvier 2028 [00:18], a provoqué la colère des joueurs. Pourtant, une analyse approfondie des rapports financiers de Sony depuis 15 ans démontre que cette transition n’est pas un décret arbitraire imposé par le constructeur, mais la conséquence directe de nos propres habitudes de consommation.
L'élection du dématérialisé par les chiffres
Les données mondiales sont sans appel : le marché global du jeu vidéo est dominé à 90 % par le dématérialisé [03:24]. Si l’on isole les consoles, le rapport reste écrasant avec 84 % de ventes numériques contre seulement 16 % pour le physique [04:25]. En épluchant les bilans fiscaux de Sony, on observe que le point de bascule s'est opéré dès 2014-2015 avec l'avènement de la PS4 [05:34, 05:45]. À cette époque, la croissance du numérique générait déjà huit fois plus de gains supplémentaires que le physique [09:37].
Même lorsque les revenus du physique semblent rivaliser (notamment lors des lancements de consoles comme la PS5 où le matériel fait grimper le chiffre d'affaires), le volume de ventes de contenus numériques (jeux, DLC, microtransactions) reste démentiel [11:53, 12:11]. En clair, le dématérialisé est le moteur financier qui maintient PlayStation à flot.
Le confort individuel contre l'intérêt collectif
Le vidéaste refuse de présenter les joueurs comme de simples victimes impuissantes. Certes, les éditeurs (à l'instar de Sony ou Capcom) créent des conditions optimales – comme des soldes plus agressives sur les stores en ligne – pour orienter le public [23:18, 24:56]. Cependant, personne n'a forcé les consommateurs à abandonner le format disque.
C’est la recherche absolue de confort et de plaisir immédiat qui a nourri cette transition [30:36]. Pouvoir acheter et lancer un jeu en trois clics à trois heures du matin sans bouger de son canapé a eu raison du modèle traditionnel [30:50]. Les joueurs ont collectivement validé cette stratégie par leur portefeuille, appliquant la règle élémentaire de l'offre et de la demande [31:20]. L'industrie s'est simplement adaptée à ce que la majorité réclamait par ses actes.
L'illusion de la révolte tardive
Face à ce constat, l'auteur se montre très sceptique quant à l'efficacité des vagues d'indignation actuelles, des pétitions en ligne ou des interpellations politiques [28:02, 28:13]. Pour lui, le « péché originel » remonte au moment où les joueurs ont accepté de connecter leurs consoles à Internet, ouvrant la porte aux patchs correctifs à répétition, aux DLC et aux serveurs centralisés [27:27]. Le marché PC avait d'ailleurs tracé cette trajectoire précise dès 2003 avec l'apparition de Steam [27:39].
Aujourd’hui, la seule manière d'inverser la tendance serait un boycott massif et un retour vers l'achat physique, une perspective hautement improbable tant les dynamiques de consommation sont ancrées [29:14]. L'article conclut sur une note philosophique, invitant à l'autodiscipline et à réapprendre la frustration positive en refusant la gratification immédiate du clic, afin de préserver une réelle liberté de choix [31:59, 32:16].
Cadeau le ratio jeu complet physique/jeu complet demat:
- Spotify/Apple Music n’ont pas tué le CD
- SONY lui va tuer le physique
Le seul responsable ce sont les consommateurs qui achètent en masse.
Le combat contre le démat devait avoir lieu depuis de nombreuses années, et pas seulement quand l'inéluctable arrive.
Sauf que beaucoup ce sont sans doute dit que ça n'arriverai sans doute jamais.
Ou qu'on aurait le temps de le voir venir et de faire quelque chose.
Maintenant c'est trop tard
La thèse est séduisante car elle nous renvoie tous dos à dos, mais elle oublie une constante physique : une entreprise n'est pas un miroir passif. Dire que Sony est dédouané parce qu'il ne fait que "suivre la demande", c'est ignorer que c'est l'industriel qui façonne cette demande par le design de l'offre, les prix, les avantages exclusifs au dématérialisé et l'obsolescence des supports.
Si la responsabilité est collective, elle ne peut pas être unilatérale. Soit on reconnaît que l'industrie a activement poussé les joueurs vers le confort pour maximiser ses marges, soit on fait semblant de croire que Sony est une simple victime des habitudes de ses clients.
Le "tout-démat" n'est pas une fatalité subie par Sony, c'est un modèle économique qu'ils ont choisi et optimisé. Reconnaître notre part de responsabilité en tant que consommateurs est sain ; laisser croire que l'industriel n'a aucune influence sur nos choix est une aberration logique.
Les jeux maisons se vendent plus en physique, ce que tu dis est faux car le consommateur a justement parlé mais
Il est pas écouté.
C'est l'argent qui rentre qui les intéressent
Encore une fois Sony se fout que Claud, 45 ans, ne puisse pas acheter son jeu en boutique
- Netflix n’a pas tué le DVD, Bluray…
- Spotify/Apple Music n’ont pas tué le CD
Tes exemples sont des abo et pas des achats!
De plus les prix n'arrêtent pas de grimper d'année en année.
SONY lui va tuer le physique
Sony va là où va son publique et continuer à faire du physique coûteux (donc perte de marge, car je te rappelle c'est une entreprise) pour une niche est pas viable.
nicolasgourry
Regarde la vidéo et jusque la fin!
ton comm vaut trien sans ça!
Car ce n'est pas ce qui est dit fdans la vidéo.
walterwhite
J'ai plus de la quarantaine et je dois être une exception alors
Mais je crois pas au vu des chiffres donnés dans la vidéo
Depuis longtemps il est expliqué partout la différence entre le physique et le démat, les approches fondamentalement différentes et les dérives qui s'en suivront. Et la majorité des joueurs a fait le choix de s'en foutre totalement. Sony et M$ (au passage) n'ont fait que tirer partie de cette indifférence.
On a les consoles qu'on mérite (hélas).
Sony n'est pas notre ami et ne l'a jamais été
Sony va pu se trouve l'argent
Claude 45 ans qui achètent ses 2 exclu par an en physique est complètement baisé.
levieuxjoueur Le mode de consommation des films/séries/musique n’a pas tué le physique malgré la répartition à l’avantage de ses abo, comme quoi tout est une question de respect du consommateur, chose que ces ingrats de SONY ignorent.
Je sais bien mais il y en a qui atterrissent seulement maintenant
De plus Sony n'est pas seul même capcom est pour la disparition du physique quand ses rapports annuels montrent un 90/10 pour le demat
Le mode de consommation des films/séries/musique n’a pas tué le physique malgré la répartition à l’avantage de ses abo, comme quoi tout est une question de respect du consommateur, chose que ces ingrats de SONY ignorent.
prends le comme tu veux.
T'achétera plus (ou pas ) du Sony soit
Par contre fais moi le plaisir de regarder la vidéo en entier stp
Le démat chez Sony existe depuis 2006 avec la PS3
Les régles n'ont pas fondamentalement changer en 20 ans
Les joueurs ont acheter en connaissance de cause
Maintenant c'est trop tard, fallait y penser avant
walterwhite Une entreprises va ou se trouve l'argent
Si Sony juge le physique plus assez rentable, ils arrêteront le physique.
Ou alors il faut pas prendre premier degré cette phrase
Je dis ça je dis rien.
Par contre le confort quand tu travailles tu le comprends
T'as peut-être pas envier de te faire chier à la fin du taff d'aller dans des magasins
+1 c’est ce que je me tue a dire au pro demat
J'ai supp ton comm.
Les gens condécendents avec une image mentale de ceux qui achétent demat comme tu l'as fait avec ton lien n'ont rien à faire ici.
Essaie d'être plus mature
Vas-y efface mon com, je m'en tape
Et pourtant je suis un gros défenseur du physique
Mais faut être réaliste : Sony se moque des 800.000 personnes qui achètent en physique quand derrière ils en vendent 5 millions en démat
C’était bien beau de faire les marioles en 2013 avec des vidéos pour montrer comment prêter un jeu.
Ce SONY proche de ses clients n’est plus, car il est en position de quasi monopole. Demain si tout fout le camp, il reviendront à une approche « customer-friendly » en nous caressant dans le sens du poil.
Sony s'en fout de notre avis, encore une fois.
Aucune entreprise n'est votre ami : seul votre argent les intéressent
Dur sera l'atterrissage sur la planète réalité
Ah oui donc tu nies les rapports financiers de Sony?
Lol
Va falloir que soit tu acceptes soit tu n'achétes plus Soiny comme walterwhite
Tu parles de "niche" pour le physique, de "perte de marge" et de "viabilité".
Je suis d'accord : c'est la logique purement financière de Sony. Mais ma question, de joueur à joueur, n'est pas de savoir si c'est "rentable pour Sony", mais si c'est acceptable pour nous, les clients.
Le fait que Sony choisisse de sacrifier le physique pour maximiser ses marges est une décision stratégique, pas une loi de la physique. On a le droit, en tant que joueurs, de trouver que cette décision est une régression, même si elle est "rentable". Vouloir réduire le débat au seul prisme du bilan comptable de Sony, c'est justement ce que l'industrie veut : transformer le joueur en simple variable d'ajustement.
Je n'ai pas besoin de regarder ta vidéo pour savoir qu'une entreprise cherche le profit. Ce que je demande, c'est pourquoi, en tant que joueurs, vous vous faites les avocats de cette rentabilité au détriment de vos propres droits de propriété.
C'est pas moi le slogan "For the players".
Cette vidéo culpabilise les joueurs sans jamais remettre en question l'industriel ; c'est tout sauf neutre. C'est exactement ce que veut entendre Sony, c'est le discours des actionnaires. Quand tu vois comment il balaye l'article des 82 % de consoles achetées avec lecteur aux USA - comme si le fait de payer plus cher pour une option physique ne prouvait rien - tout est dit. S'ils achètent une console avec lecteur physique au lieu d'une console 100 % démat, c'est une preuve concrète d'une volonté, pas un détail sans importance.
Je sais pas où tu es à chaque rapport financier?
Mais ça fait un bail que le demat est majoritaire.
Et pour la france voici ce qui est dit dans la vidéo:
« Certains ont sorti une étude qui montrait qu'en France on achète plus de physique que de desmat. Mais ce n'est pas parce que la France consomme plus de physique que de desmat que c'est partout pareil dans le monde. Il faut arrêter de nous voir comme le centre du monde. Ça fait 3 siècles qu'on a perdu ce privilège-là. Il serait temps de faire le deuil de cette époque révolue. D'autant plus que si on prend l'Europe comme référence, on est sur le fameux taux 90/10 en faveur du dématérialisé.»
C'était juste du marketing comme je l'ai dit
Tout les moyens sont bon contre un adversaire en difficulté
question de génération, les plus jeunes s'en tapent du physique. Je suis sûr que si on sort les chiffres ce sont les plus vieux qui achètent en physique.
Je dis juste que ce n'est que du JV, chacun peut décider de ne plus acheter au pire
Qu’ils foncent tête baissée en mettant des œillères, leur chute n’en sera que plus délicieuse.
Non je suis prêt à entendre tes arguments mais j'aimerais:
1- qu'il ne soit pas prit avec le prisme du sentimentalisme qui fausse toute objectivité ou pragmatisme (comme tu veux).
2- comme je te l'ai dit regarde la vidéo jusque la fin tu verras qu'il dit pas que c'est exclusivement la faute des joueurs
Quand tu verras que la majorité se moquent du physique tu pourras que constaté que tu t'es planté
question de génération, les plus jeunes s'en tapent du physique. Je suis sûr que si on sort les chiffres ce sont les plus vieux qui achètent en physique.
Même ça c'est pas forcément vrai.
Car les plus vieux 'dont moi) ont justement vécu l'essor de l'informatique et autre et sont donc plus au fait de ça.
Ce qui joue c'est juste la nostalgie de certains ET le fait de vouloir que ce qu'on achéte soit notre propriété.
Seulement j'aimerais savoir parmi les défenseurs du physique ici combien ont des abo. Car ça ferait largement hypocrite
Ils se font un fric monstre sur les jeux démat, et tu crois qu'ils vont pas orienter les chiffres comme ça les arrangent ?
As-tu pensé à opposer ton tableau à l'augmentation du nombre de jeux qui ne sortent uniquement qu'en démat chaque année depuis 2015 ?
Ce sont bien des jeux complets, des petits jeux, à petits prix, mais bel et bien complets, et donc inclus dans le calcul de Sony.
Et perso oui, je crois plus un leak (comme celui d'Insomniac qui dit justement l'inverse), qu'une communication officielle et orientée pour plaire aux actionnaires et faire croire au joueurs qui c'est de leur fautes.
Les chiffres ils leur font dire ce qu'ils veulent.
Excellente question !
Le fait que le demat soit majoritaire ne me choque pas car il y a un certain confort mais il était conforter justement par le choix que les joueurs pouvaient avoir.
Ici, si plus de physique, il y aura plein de débat qui vont arriver comme la conservation du JV, le pret, l'occasion et surtout la propriété des jeux.
Parce si une location coute 80€, que les dlc season pass coutent 50€ ( voir street 6) et que les joueurs acceptent cela avec le sourire, tu peux me rayer de la carte de membre.
Je crois que sony sous estime trop la réaction en chaine que cela peut provoquer pour lui
Quand la PSP GO sort en 2009, c'est pas la faute des joueurs, hein. Sony tentait déjà le coup du 100% démat.
Et toi tu gobe les rapport financier de Sony ? MDR
Oui car des rapports financiers sont ultra surveillés par les actionnaires.
Et soit respectueux quand tu parles!
Je gobe pas, je lis et constate ce qu'ils disent aux actionnaires et il y a des repucussions en cas de mensonges
As-tu pensé à opposer ton tableau à l'augmentation du nombre de jeux qui ne sortent uniquement qu'en démat chaque année depuis 2015 ?
C'est pas mon tableau!
Si tu veux va sur la chaîne YT de l'auteur et pose lui la question
Pour lui, le « péché originel » remonte au moment où les joueurs ont accepté de connecter leurs consoles à Internet, ouvrant la porte aux patchs correctifs à répétition, aux DLC et aux serveurs centralisés [27:27]. Le marché PC avait d'ailleurs tracé cette trajectoire précise dès 2003 avec l'apparition de Steam [27:39].
Bah, ya une enorme difference avec le PC. Playstation est pour le moment un environnement ultra fermé, tout le contraire du PC. C'est bien à cause de ça que le demat pause un réel problème ...
Si tu veux va sur la chaîne YT de l'auteur et pose lui la question
Ben je sais pas, c'est pas ta vidéo mais tu la partage, tu cites plein de phrases que tu défends, puis quand on te pose une question à laquelle tu ne sais pas répondre, tu me renvoie chez le youtubeur...
Toi, respecte toi.
Alors toi t'es magnifique!!
Entre faire le VRP Nintendo sans acheter leur console, maintenant commenter une vidéo sans la regarder mais
Ce que je demande, c'est pourquoi, en tant que joueurs, vous vous faites les avocats de cette rentabilité au détriment de vos propres droits de propriété.
Tu te la poses la question avec certainement tes 2-3 abos ?
Cette vidéo culpabilise les joueurs sans jamais remettre en question l'industriel ; c'est tout sauf neutre.
Encore une fois regarde la vidéo avant de commenter!!
Mais si Sony sort sa console avec lecteur à 1000 balles, elle fera un four.
Bah, ya une enorme difference avec le PC. Playstation est pour le moment un environnement ultra fermé, tout le contraire du PC. C'est bien à cause de ça que le demat pause un réel problème ...
Il prends le PC comme celui qui a montré la voie mais pour moi le pêché originel c'est la Xbox première du nom.C'est microsoft qui posé les premiéres fondations du demat.
fan2jeux
Parce si une location coute 80€, que les dlc season pass coutent 50€ ( voir street 6) et que les joueurs acceptent cela avec le sourire, tu peux me rayer de la carte de membre.
Je ne comprends pas ton comm. On parle d'achat de jeux complets pas d'abo
Ben les plus jeunes s'en tapent de l'aspect propriété, ils veulent juste jouer à ce dont ils ont envie et bien souvent ce sont des jeux multi.
On sait que ce sont les plus vieux qui jouent aux jeux solo aussi.
Je suis passé full démat depuis peu sauf pour quelques jeux parce que je peux choper les jeux à bon prix sur xbox et que j'en ai eu marre d'acheter des disques avec rien dessus (sur xbox en tout cas, ailleurs c'est différent).
Je dis pas que l'aspect propriété n'est pas important, mais ça l'est seulement si tu comptes revendre (les jeux switch gardent leur valeur et vaut mieux les prendre en physique par exemple), mais au final ce qui compte c'est de laisser les choix aux gens, sinon autant aller sur pc j'imagine ?
jenicris
j'ai quand même vu pas mal de gens mécontents "pourquoi rester sur ps5", alors oui ça représente 5 ou 10% des gens j'imagine, mais si tu t'attaques à la fan base qui dépense beaucoup, tu détruis ton image et ces gens là s'ils partent ils ne reviendront peut être pas.
Je suis tout demat depuis 2020 avec la PS5 digital day one et pourtant je suis plus tout jeune.
Facile de blâmer le joueur quand on passe sous silence une bonne partie des choses mises en place par l’industrie du jeu vidéo, pour transformer son mode de consommation…
Les disques qui ne contiennent plus le jeu complet : installation obligatoire même en physique, patchs “day one” de 20–50 Go rendant le disque presque symbolique.
Patchs obligatoires et mises à jour continues : Disque qui devient obsolète sans connexion avec mises à jour hebdomadaires, correctifs critiques, contenus saisonniers. De plus en plus de jeux de combat, entre autres, nécessitent d'être connectés pour accéder à une partie du contenu solo.
Soldes numériques agressives, effectivement évoques par le vidéaste.
Abonnements et catalogues illimités : Game Pass, PS Plus Extra/Premium, EA Play, Ubisoft+…
Consoles vendues sans lecteur de disque.
Précommandes numériques avec bonus exclusifs : accès anticipé (3–5 jours avant), skins exclusifs, personnages ou missions bonus, éditions “Deluxe” uniquement numériques.
L'objet physique rendu de moins en moins intéressant : Les boîtes ne contiennent plus de manuel, d’artwork, parfois même le jeu disparait (juste un code).
Communication marketing qui met de plus en plus en avant le dématérialisé.
Les points précédents ont conduit à un affaiblissement de la distribution physique, entraînant la fermeture de magasins de jeux vidéo ou la réduction des rayons. Moins de visibilité = moins d’achats physiques.
"L'industrie s'est simplement adaptée à ce que la majorité réclamait par ses actes."
L'industrie a surtout méthodiquement mis en place les conditions pour que les joueurs abandonnent le physique. Car quel est l'intérêt pour le joueur d'acheter des jeux physiques de plus en plus buggés, privés de contenu bonus, incomplets, qui ne contiennent rien qu'un code de téléchargement...? C'est simplement faux d'affirmer que personne n'a forcé les consommateurs à abandonner le format disque.
Oui même Nintendo en rendant plus intéressant le demat au physique.
Toute l'industrie tends vers ça de toute manière.
L'industrie a surtout méthodiquement mis en place les conditions pour que les joueurs abandonnent le physique. Car quel est l'intérêt pour le joueur d'acheter des jeux physiques de plus en plus buggés, privés de contenu bonus, incomplets, qui ne contiennent rien qu'un code de téléchargement...? C'est simplement faux d'affirmer que personne n'a forcé les consommateurs à abandonner le format disque.
Oui même Nintendo en rendant plus intéressant le demat au physique.
Toute l'industrie tends vers ça de toute manière.
ce n'est ni arbitraire, ni une conséquence de nos habitudes mais bien ce qu'on appèle une orientation forcée du marché, est ce de la faute de sony, pas uniquement c'est de la faute de tous les gros acteurs (sony, microsoft , EA, ubisoft, activision)
Même lorsque les revenus du physique semblent rivaliser (notamment lors des lancements de consoles comme la PS5 où le matériel fait grimper le chiffre d'affaires), le volume de ventes de contenus numériques (jeux, DLC, microtransactions) reste démentiel [11:53, 12:11]. En clair, le dématérialisé est le moteur financier qui maintient PlayStation à flot.
il pourrait faire 100% de physique leur situation ne changerait, pas le démat c'est encore une fois pas une volonté mais une imposition... par contre depuis toujours le physique est moins rentable c'est l'unique raison pour laquelle, les graphiques existe, si c'était une volonté globale du publique, il n'aurait même pas besoin de communiquer la dessus, la transition se serait fait sans bruit comme sur pc, hors ce n'est pas le cas...
Aujourd’hui, la seule manière d'inverser la tendance serait un boycott massif et un retour vers l'achat physique, une perspective hautement improbable tant les dynamiques de consommation sont ancrées [29:14]. L'article conclut sur une note philosophique, invitant à l'autodiscipline et à réapprendre la frustration positive en refusant la gratification immédiate du clic, afin de préserver une réelle liberté de choix [31:59, 32:16].
C'est faux, il n'y a aucun moyen de renverser la tendance vu que ce n'est pas une tendance mais une volonté des éditeur et constructeur.
Par contre le boycott massif et surtout durable, aura pour but de faire comprendre a toute cette industrie et au investisseur qui sont derrière que si ils mécontente le publique ils gagneront moins d'argent, ce qui pour le coup ne pourra être que positif pour les joueurs... par contre ce ne sera pas possible pour tous le monde car on le voit ici, les gens sont faible et certain près a soutenir la décision de l'industrie ( il y a les S et les M et certain ici son bien M)
Exemple achat hier en boite leclerc
Astrobot 52 euros (store 69,99)
Assassins creed blag flag 43 euros (59,99)
Tu peux me répondre pourquoi les prix en démat sont plus élevés
walterwhite +1000
Même si les torts sont partagés, la balance en 2026 penche clairement vers Sony, de très loin même, car bien souvent le démat' est imposé au consommateur et il préférera jouer à son jeu quoi qu'il arrive plutôt que d'être dans une posture militante anti-démat', et on peut difficilement lui reprocher ça.
D'un autre côté, PlayStation profite à plein pot du contexte actuel (dominance forte face à Xbox, prix hardware élevé qui va "geler" les ventes de machines pendant quelques années, GTA 6 comme cheval de Troie...) pour imposer sa prison aux consommateurs, surtout si Steam doit arriver dans le salon, mieux vaut ne pas trainer pour "enfermer" les joueurs dans l'écosysteme playstation.
Il y a encore un marché pour le physique, malgré ce que Sony essaie de nous faire croire, la preuve, sinon ça serait passé comme une lettre à la poste et des jeux comme Astrobot and co n'auraient pas fait la moitié de leurs ventes en physique
Or là, on parle d'un des plus gros scandales de l'histoire du JV et si Sony a fait cette annonce durant l'été, c'est bien pour minimiser la gronde, et puis GTA 6 va prendre la couverture médiatique à la rentrée. Tout est calculé pour forcer la main
C'est purement politique, on dirait nos députés qui profitent souvent des périodes estivales pour passer les lois qui ne vont pas plaire et vont ensuite profiter des JO / Coupe du monde pour détourner l'attention
ouroboros4 Dire que les consommateurs ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, pour ensuite admettre que de toute façon Sony cherche le bénéfice, ce qui sous-entend qu'il ne respecte pas son public, alors que certains les suivent depuis plus de 30 ans, je trouve ça assez paradoxal.
Les entreprises disposent de leviers pour forcer la main des joueurs, et si le physique etait aussi rentable que le demat, il serait bcp plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui parce qu'il serait moins imposé par l'industrie aux joueurs
Que tu sois fidèle Sony s'en moque.
Encite une fois ils n'ont jamais été nos amis.
Le réalité semble brutale pour certain mais c'est comme ça
Les grande enseigne peuvent les vendre moins cher parce que c'est pas sur ça qu'ils vont faire leur CA donc il peuvent se permettre de le vendre moins
Sony ( ou n'importe quel éditeur) doivent delà marge donc il le vende au plus proche au prix conseillé