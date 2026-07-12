Le slogan historique de Sony, "For the Players", est-il devenu une formule creuse ?
Aujourd’hui, le discours officiel prétend que la transition vers le tout-numérique est une évolution naturelle, une fatalité biologique à laquelle le joueur devrait se plier.
D'un côté, les rapports de marché montrent que 82 % des ventes de PS5 aux États-Unis concernent le modèle avec lecteur de disque. De l'autre, mes propres sondages, effectués sur des bases de joueurs passionnés, confirment une tendance identique : 80 % de préférence pour le support physique.
[Sondage] Juste comme ça pour GTA VI et PS6
Certains crieront au biais statistique. Alors, levons le doute.
Je demande à ce que Sony, ou un institut de sondage indépendant (ou les deux), pose exactement cette question au grand public :
"Préférez-vous une console sans lecteur physique moins chère, ou une console avec lecteur physique plus chère ?"
Je demande aussi un sondage transparent sur les achats réels :
"Pour chaque nouveau jeu, choisissez-vous la version physique ou la version dématérialisée ?"
Si l'industrie est si convaincue que le "tout-démat" est ce que réclame le grand public, qu'ils le prouvent. Qu'ils nous donnent les chiffres réels de répartition des ventes sur l'ensemble du parc de consoles, et pas seulement des statistiques filtrées par le marketing. On verra bien si l'écart entre le discours de l'industrie et la réalité du marché se confirme.
Ce n’est pas une question de nostalgie, c’est une question de souveraineté. L'intérêt de l'actionnaire est la récurrence du revenu par l'accès révocable (le service) ; l'intérêt du joueur est la pérennité de l'usage (le bien culturel).
Si l'industrie est si sûre de son modèle, qu'elle arrête de l'imposer en douce par la limitation de l'offre. Qu'elle soumette ses choix au vote des premiers concernés : les joueurs eux-mêmes.
Chiche ?
Soit vous acceptez soit vous partez ailleurs.
Tiens petite vidéo: https://youtu.be/iciRUlp_3tY?si=c-q91Hxtorg2WrrR
Qui j’espère te fera réfléchir surtout qu'il démonte ton principale argument:
"D'un côté, les rapports de marché montrent que 82 % des ventes de PS5 aux États-Unis concernent le modèle avec lecteur de disque."
Et puis ce ton péremptoire dans tes comms:
Je demande à ce que Sony, ou un institut de sondage indépendant (ou les deux), pose exactement cette question au grand public :
Franchement tu crois que Sony va se plier à saint Nicolasgourry?
En tout cas moi je ferais bien un artciel sur la vidéo que j'ai linké
car pour moi elle est plus réaliste
Regarde black ops 1 et 2 meilleure vente sur le psn, voilà.
J’aime la PS5 Pro, mais SONY lui est ce qui se fait de pire.
Ils doivent se prendre le même shitstorm que Microsoft.
Dommage pour leurs studios maison qui vont prendre chers parceque les exclu se vendent plus en physique qu’en démat.
Pour le moment, beaucoup de blah blah, de gueulantes et peu d'efficacité ou de résultats. Je constate juste.
En tant que consommateur n'achetez pas si vous voulez réellement avoir un éventuel impact et respecter vos valeurs.
'un côté, les rapports de marché montrent que 82 % des ventes de PS5 aux États-Unis concernent le modèle avec lecteur de disque.
Bah ça demontre juste que les acheteurs utilisent leur lecteur disque pour la retro PS4 vu la part de vente de jeux Physique vs Demat ...
Après, la seul chose qui affectera playstation, c'est vos achats (consoles, jeux, abos, DLCs, accessoires,...) et rien de plus.
Et si il continue au tout demat, ils vont se recevoir les regulateurs avec dans le viseur leur store monopolisant le marché playstation. Ils seront contraint dans le futur à s'ouvrir à la concurrence...
"Ce forcing depuis quelques jours ça devient saoulant"
"C’est pas en spamant le site h24 que les choses vont changer"
On vous a obligé de cliquer ?