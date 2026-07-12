Je pense que le match d'hier entre la Norvège et l'Angleterre est la goutte d'eau de trop pour moi.Avant, il y avait un but, on était content et on le célébrait. Sauf en cas de hors-jeu bien sûr, mais la décision tombait rapidement. Aujourd'hui c'est but, puis cinq minutes d'attente pendant que l'arbitre va voir un écran, et finalement le but est refusé. Franchement ça tue complètement l'émotion du foot.Le but refusé à la Norvège sur la faute d'Haaland est en plus abusé. Oui il y a un contact, mais on voit aussi clairement que le joueur anglais en rajoute énormément. Il tombe carrément sur place même, alors qu'il est normal qu'il y ait des contacts physiques sur un corner. Et pourquoi la faute n'est-elle pas sifflée avant le but ?Je ne vous parle même pas du ballon qui touche un câble et change légèrement de trajectoire avant l'action qui amène au but anglais...Normalement le jeu aurait dû être interrompu au moment où le ballon touche cet élément extérieur. Étrangement, personne n'est allé voir les images sur cette action et le but a été validé.Alors soit les arbitres commettent de grosses erreurs car ils sont complètement largués, soit il y a de la corruption totale dans cette CDM 2026.Au-delà de voir son équipe gagner ou perdre, c'est surtout cette multiplication des buts annulés qui devient insupportable pour moi. Aujourd'hui on ne sait même plus s'il faut célébrer un but ou attendre plusieurs minutes avant d'oser se réjouir. C'est devenu n'importe quoi et ça casse tout...Il ne mâche pas ses mots le padre, mais il a totalement raison...