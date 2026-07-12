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[HS] C'est vraiment n'importe quoi l'arbitrage de cette Coupe du monde 2026


Je pense que le match d'hier entre la Norvège et l'Angleterre est la goutte d'eau de trop pour moi.

Avant, il y avait un but, on était content et on le célébrait. Sauf en cas de hors-jeu bien sûr, mais la décision tombait rapidement. Aujourd'hui c'est but, puis cinq minutes d'attente pendant que l'arbitre va voir un écran, et finalement le but est refusé. Franchement ça tue complètement l'émotion du foot.

Le but refusé à la Norvège sur la faute d'Haaland est en plus abusé. Oui il y a un contact, mais on voit aussi clairement que le joueur anglais en rajoute énormément. Il tombe carrément sur place même, alors qu'il est normal qu'il y ait des contacts physiques sur un corner. Et pourquoi la faute n'est-elle pas sifflée avant le but ?

Je ne vous parle même pas du ballon qui touche un câble et change légèrement de trajectoire avant l'action qui amène au but anglais...

Normalement le jeu aurait dû être interrompu au moment où le ballon touche cet élément extérieur. Étrangement, personne n'est allé voir les images sur cette action et le but a été validé.

Alors soit les arbitres commettent de grosses erreurs car ils sont complètement largués, soit il y a de la corruption totale dans cette CDM 2026.

Au-delà de voir son équipe gagner ou perdre, c'est surtout cette multiplication des buts annulés qui devient insupportable pour moi. Aujourd'hui on ne sait même plus s'il faut célébrer un but ou attendre plusieurs minutes avant d'oser se réjouir. C'est devenu n'importe quoi et ça casse tout...

PS : Le père d'Erling Haaland a qualifié la chute du joueur anglais de simulation et a déclaré après la rencontre que « ce n'est pas l'Angleterre qui a gagné aujourd'hui, mais l'arbitre ». Et que c'était du vol, selon lui.

Il ne mâche pas ses mots le padre, mais il a totalement raison...
    tags : fifa norvège angleterre cdm 2026 coupe du monde 2026 fifa corruption coupe du monde 2026 corruption arbitrage norvège angleterre var haaland erling haaland la norvège l'équipe de norvège mauvais arbitrage coupe du monde 2026
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    posted the 07/12/2026 at 12:36 PM by marchand2sable
    comments (36)
    walterwhite posted the 07/12/2026 at 12:41 PM
    Il y avait faute, donc logiquement but annulé. Il le balance comme du n’importe quoi.
    micheljackson posted the 07/12/2026 at 12:42 PM
    S'il y a bien un truc que je hais dans le foot, c'est les simulateurs, les mecs agonisent sur l'herbe et on les voit taper un sprint 2 secondes après

    D'ailleurs Embollo de l'équipe Suisse a pris un carton rouge pour ça cette nuit, et ça devrait être le cas à chaque fois.
    thelastone posted the 07/12/2026 at 12:46 PM
    Le foot après 2014 c'est de la daube
    jf17 posted the 07/12/2026 at 12:48 PM
    walterwhite si c'était Messi, est ce que le but aurait été refusé ?
    Match de poule il éclate une cheville, face a l'Égypte il parle la main devant la bouche, hier il agresse l'arbitre, pas sanctionné une seule fois .
    soulfull posted the 07/12/2026 at 12:49 PM
    Le problème avec la Var ,c'est que c'est l'arbitre qui decide de la consulter ou pas,ce qui facilite les fraudes.

    Ensuite pour moi la grosse douille de ce mondial c'est l'argentine qui a eu un chemin balisé et un arbitrage clairement en sa faveur.le foot d'aujourd'hui est a perdu de sa superbe et c'est juste un moyen de semer la division et la haine entre differents pays grâce aux reseaux sociaux et aux influenceurs de pacotille.
    marchand2sable posted the 07/12/2026 at 12:50 PM
    walterwhite

    Il y a simulation regarde bien comment il tombe. Personne ne tombe sur place après une poussade comme ça même dans un film.

    Dans tous les cas l'arbitre devait siffler la faute sur le moment, pas après le but. On parle d'un corner retiré après un but sans hors-jeu c'est du jamais vu...

    micheljackson

    Il y en a plus que marre de ça. En plus ça casse le jeu. Bien fait pour les suisses le carton rouge.
    walterwhite posted the 07/12/2026 at 12:51 PM
    jf17 Arrêtez avec vos biais et votre complotisme avec l’Argentine et MESSI.

    La semelle de MESSI contre le joueur Algérien est à l’appréciation de l’arbitre, y’en a qui donne jaune, d’autres rouges.
    ravyxxs posted the 07/12/2026 at 12:57 PM
    Durant cette coupe du monde, j'en ai appris plus sur l'histoire de l'Argentine..

    Alors oui deux choses différente on me dira, mais le fait est qu'ils, restent même en coupe du monde le pire pays latino raciste, me rassure en rien en terme de football. Pourtant Maradonna était très très proche de Pelé, jusqu'à ce qu'il décède...

    Les argentins sont dégueulasses, et le lutin sait très bien que la FIFA fera tout pour lui....cette coupe du monde est déjà dans ses mains.

    Ecoeurant.
    micheljackson posted the 07/12/2026 at 01:00 PM
    marchand2sable
    Bon après, Haaland a beau être très sympa comme mec, il n'y est pas allé de main morte en le poussant
    kikoo31 posted the 07/12/2026 at 01:01 PM
    ravyxxs niveau racisme le Paraguay n'est pas mal aussi...
    alozius posted the 07/12/2026 at 01:05 PM
    Coupe du monde qui se déroule aux USA, selon les règles et le prisme des USA de fait, un arbitrage aussi corrompu et tronqué que le pays organisateur
    micheljackson posted the 07/12/2026 at 01:06 PM
    kikoo31
    Il va falloir que vous compreniez un truc les gars,
    TOUTE LA PLANETE est raciste, il n'y a que dans les pays de Blancs que les gens ont été dressés à culpabiliser là dessus suite à la seconde guerre mondiale.

    marchand2sable
    cela dit, j'en veux beaucoup plus à son collègue de ne pas lui avoir fait cette passe https://x.com/Libre_Oposicion/status/2076125819873775932
    walterwhite posted the 07/12/2026 at 01:06 PM
    Le père d’Haaland, plutôt que s’en prendre à l’arbitre ferait mieux de blâmer Sorloth qui tue une transition à 2 contre 1 à la 45é.
    ravyxxs posted the 07/12/2026 at 01:07 PM
    kikoo31 Ah oui oui, eux aussi sont pas mal

    D'après certains pays de l'Amérique du Sud et Centrale, Îles compris, ils ont tellement envie d'être blanc (Européens) dans le sang, qu'ils font subir aux autres le traitement que reçoivent de base les latinos. Les Argentins à l'époque on quand même acceuilli des familles de Nazi par centaine !!! Pris Maradonna pour un prophète, en priant et vouant un culte pour lui...pays pas net du tout...

    micheljackson Oui mais là on vise un coin spécifique avec une histoire galère lol
    22 posted the 07/12/2026 at 01:10 PM
    La pire coupe du monde de l'histoire dans le pays le plus merdique et corrompue du monde
    marchand2sable posted the 07/12/2026 at 01:11 PM
    micheljackson

    C'est son côté viking qui a parlé, dégage tarlouze d'Anglais.

    ravyxxs kikoo31

    Ils n'aiment pas les noirs là-bas, j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. C'est juste que ça fait bizarre de voir des mecs se prendre pour des partisans du IIIᵉ Reich alors qu'ils n'ont pas la gueule...

    walterwhite micheljackson

    Ça ça s'appelle de la jalousie. Le mec a la rage au cul parce que tout le monde parle d'Haaland et jamais de lui. Il voulait absolument son but cette merde de Sorloth.
    yogfei posted the 07/12/2026 at 01:12 PM
    walterwhite Heu Messi n'a pris ni jaune ni rouge justement c'est ca le scandale, c'est carton pour n'importe qui d'autre...
    ravyxxs posted the 07/12/2026 at 01:13 PM
    micheljackson Mais quel enc**** c'est hallucinant cet vidéo !! J'avais pas vu le match

    Mais quel égoïste mdrr, non franchement c'était passe en profondeur ça, facile à placer, mais ce con à préférer s'approprier la gloire, plutôt que de donner la victoire à sa nation ! Quel mentalité désespérant, ça a dû être sa fête dans les vestiaires le gars...
    ravyxxs posted the 07/12/2026 at 01:15 PM
    marchand2sable Par contre doucement on est pas des tarlouze hein

    Doucement lol
    micheljackson posted the 07/12/2026 at 01:16 PM
    marchand2sable ravyxxs
    Alors que si ce cake avait fait la bonne passe et que Haaland avait marqué il en aurait lui aussi tiré de la gloire, mais non, tout son pays le déteste maintenant
    jackfrost posted the 07/12/2026 at 01:26 PM
    ravyxxs Le souci, c'est que les Argentins qui ont simulé avant n'ont rien eu, lui il tente, c'est le jaune 3 min après l'égalisation de la Suisse.
    kikoo31 posted the 07/12/2026 at 01:28 PM
    jackfrost ben il aurait dû savoir aussi que les argentin sont avantage dans le mondial

    Il a pas regarder France Paraguay
    C'est injuste mais faut faire avec et si t'accepte pas reste au banc ou détruis la FIFA mais bonne chances
    22 posted the 07/12/2026 at 01:29 PM
    ravyxxs doucement doucement... même le NHS utilise les couleurs du progrès et même notre drapeau est remplacé par le rainbow pendant la fête national^^
    victornewman posted the 07/12/2026 at 01:30 PM
    la France va gagner la coupe du monde , j'espère que mon com va bien vieillir
    22 posted the 07/12/2026 at 01:31 PM
    victornewman tu nous spoil la
    victornewman posted the 07/12/2026 at 01:39 PM
    22 j'espère
    walterwhite posted the 07/12/2026 at 01:46 PM
    victornewman Malheureusement pour toi c’est l’Espagne qui va la soulever.
    micheljackson posted the 07/12/2026 at 01:55 PM
    Bah non, c'est l'Argentine qui va gagner, c'est écrit.
    walterwhite posted the 07/12/2026 at 02:01 PM
    micheljackson Impossible, ils dépendent du GOAT et ça va s’arrêter à un moment, du genre contre l’Angleterre.
    victornewman posted the 07/12/2026 at 02:09 PM
    walterwhite micheljackson réponse le 19 et encore dsl pour le spoil
    micheljackson posted the 07/12/2026 at 02:23 PM
    victornewman walterwhite
    Je viens de regarder les côtes sur unibet, et en effet l'Argentine devrait perdre contre l'Angleterre à priori, donc oui la France va gagner
    22 posted the 07/12/2026 at 02:28 PM
    micheljackson parle pas de malheure, tous sauf L'Argentine. walterwhite mais en même temps comment Messi est privilégier et la poisse eternel des anglais, y'a des chances...

    Rosbif, La Roja ou Les Roger (nous)
    walterwhite posted the 07/12/2026 at 02:34 PM
    22 micheljackson L’argentine ne passera pas, ils sont justes contre des équipes bien moins fortes que l’Angleterre.

    Cette équipe est tellement écœurante à voir jouer avec un milieu aussi rugueux et aucun ailier.
    shinz0 posted the 07/12/2026 at 02:47 PM
    J'espère que l’Angleterre fera du sale avec l'Argentine
    Et j'ai rien contre l'Espagne mais Lamine Yamal est insupportable, il mérite l'élimination
    alexkidd posted the 07/12/2026 at 02:48 PM
    thelastone tout à fait
    kikoo31 posted the 07/12/2026 at 03:10 PM
    micheljackson l'argentine peut passer vu l'arbitrage permissif de la FiFa et les quelques failles des anglais
    C'est possible
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