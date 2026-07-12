Je pense que le match d'hier entre la Norvège et l'Angleterre est la goutte d'eau de trop pour moi.
Avant, il y avait un but, on était content et on le célébrait. Sauf en cas de hors-jeu bien sûr, mais la décision tombait rapidement. Aujourd'hui c'est but, puis cinq minutes d'attente pendant que l'arbitre va voir un écran, et finalement le but est refusé. Franchement ça tue complètement l'émotion du foot.
Le but refusé à la Norvège sur la faute d'Haaland est en plus abusé. Oui il y a un contact, mais on voit aussi clairement que le joueur anglais en rajoute énormément. Il tombe carrément sur place même, alors qu'il est normal qu'il y ait des contacts physiques sur un corner. Et pourquoi la faute n'est-elle pas sifflée avant le but ?
Je ne vous parle même pas du ballon qui touche un câble et change légèrement de trajectoire avant l'action qui amène au but anglais...
Normalement le jeu aurait dû être interrompu au moment où le ballon touche cet élément extérieur. Étrangement, personne n'est allé voir les images sur cette action et le but a été validé.
Alors soit les arbitres commettent de grosses erreurs car ils sont complètement largués, soit il y a de la corruption totale dans cette CDM 2026.
Au-delà de voir son équipe gagner ou perdre, c'est surtout cette multiplication des buts annulés qui devient insupportable pour moi. Aujourd'hui on ne sait même plus s'il faut célébrer un but ou attendre plusieurs minutes avant d'oser se réjouir. C'est devenu n'importe quoi et ça casse tout...
PS : Le père d'Erling Haaland a qualifié la chute du joueur anglais de simulation et a déclaré après la rencontre que « ce n'est pas l'Angleterre qui a gagné aujourd'hui, mais l'arbitre ». Et que c'était du vol, selon lui.
Il ne mâche pas ses mots le padre, mais il a totalement raison...
D'ailleurs Embollo de l'équipe Suisse a pris un carton rouge pour ça cette nuit, et ça devrait être le cas à chaque fois.
Match de poule il éclate une cheville, face a l'Égypte il parle la main devant la bouche, hier il agresse l'arbitre, pas sanctionné une seule fois .
Ensuite pour moi la grosse douille de ce mondial c'est l'argentine qui a eu un chemin balisé et un arbitrage clairement en sa faveur.le foot d'aujourd'hui est a perdu de sa superbe et c'est juste un moyen de semer la division et la haine entre differents pays grâce aux reseaux sociaux et aux influenceurs de pacotille.
Il y a simulation regarde bien comment il tombe. Personne ne tombe sur place après une poussade comme ça même dans un film.
Dans tous les cas l'arbitre devait siffler la faute sur le moment, pas après le but. On parle d'un corner retiré après un but sans hors-jeu c'est du jamais vu...
micheljackson
Il y en a plus que marre de ça. En plus ça casse le jeu. Bien fait pour les suisses le carton rouge.
La semelle de MESSI contre le joueur Algérien est à l’appréciation de l’arbitre, y’en a qui donne jaune, d’autres rouges.
Alors oui deux choses différente on me dira, mais le fait est qu'ils, restent même en coupe du monde le pire pays latino raciste, me rassure en rien en terme de football. Pourtant Maradonna était très très proche de Pelé, jusqu'à ce qu'il décède...
Les argentins sont dégueulasses, et le lutin sait très bien que la FIFA fera tout pour lui....cette coupe du monde est déjà dans ses mains.
Ecoeurant.
Bon après, Haaland a beau être très sympa comme mec, il n'y est pas allé de main morte en le poussant
Il va falloir que vous compreniez un truc les gars,
TOUTE LA PLANETE est raciste, il n'y a que dans les pays de Blancs que les gens ont été dressés à culpabiliser là dessus suite à la seconde guerre mondiale.
marchand2sable
cela dit, j'en veux beaucoup plus à son collègue de ne pas lui avoir fait cette passe https://x.com/Libre_Oposicion/status/2076125819873775932
D'après certains pays de l'Amérique du Sud et Centrale, Îles compris, ils ont tellement envie d'être blanc (Européens) dans le sang, qu'ils font subir aux autres le traitement que reçoivent de base les latinos. Les Argentins à l'époque on quand même acceuilli des familles de Nazi par centaine !!! Pris Maradonna pour un prophète, en priant et vouant un culte pour lui...pays pas net du tout...
micheljackson Oui mais là on vise un coin spécifique avec une histoire galère lol
C'est son côté viking qui a parlé, dégage tarlouze d'Anglais.
ravyxxs kikoo31
Ils n'aiment pas les noirs là-bas, j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. C'est juste que ça fait bizarre de voir des mecs se prendre pour des partisans du IIIᵉ Reich alors qu'ils n'ont pas la gueule...
walterwhite micheljackson
Ça ça s'appelle de la jalousie. Le mec a la rage au cul parce que tout le monde parle d'Haaland et jamais de lui. Il voulait absolument son but cette merde de Sorloth.
Mais quel égoïste mdrr, non franchement c'était passe en profondeur ça, facile à placer, mais ce con à préférer s'approprier la gloire, plutôt que de donner la victoire à sa nation ! Quel mentalité désespérant, ça a dû être sa fête dans les vestiaires le gars...
Doucement lol
Alors que si ce cake avait fait la bonne passe et que Haaland avait marqué il en aurait lui aussi tiré de la gloire, mais non, tout son pays le déteste maintenant
Il a pas regarder France Paraguay
C'est injuste mais faut faire avec et si t'accepte pas reste au banc ou détruis la FIFA mais bonne chances
Je viens de regarder les côtes sur unibet, et en effet l'Argentine devrait perdre contre l'Angleterre à priori, donc oui la France va gagner
Rosbif, La Roja ou Les Roger (nous)
Cette équipe est tellement écœurante à voir jouer avec un milieu aussi rugueux et aucun ailier.
Et j'ai rien contre l'Espagne mais Lamine Yamal est insupportable, il mérite l'élimination
C'est possible