CentroLeaks continue de publier des informations intéressantes issues de la fuite massive connue sous le nom de « Teraleak ». L'une des découvertes, bien que rarement évoquée, est que The Pokémon Company envisage d'augmenter le prix des jeux Pokémon depuis les opus Épée et Bouclier. Il est évident que les jeux principaux de la série se vendent par millions et qu'une hausse du prix de vente permettrait de générer des profits encore plus importants. Reste à savoir si cela se concrétisera avec Pokémon Winds et Pokémon Waves.
The Pokémon Company souhaite explicitement encourager les joueurs à acheter les deux versions des jeux Pokémon. L'entreprise envisageait déjà d'augmenter le prix des jeux (au-delà du tarif habituel de 60 $) depuis la sortie de Pokémon Épée et Bouclier, mais cela n'était pas possible à l'époque, car cette hausse de prix n'était pas encore devenue la norme en Amérique du Nord. D'après les chiffres des 15 premières semaines de commercialisation :
- 41 % des joueurs ont acheté les deux versions de Pokémon Soleil et Lune.
- 50 % des joueurs ont acheté les deux versions de Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune.
- 23 % des joueurs ont acheté les deux versions de Pokémon Let's Go, Pikachu et Évoli.
Une nouvelle rumeur révèle que les prochains jeux Pokémon pourraient inclure près de 300 nouveaux Pokémon et formes, ainsi qu'une toute nouvelle mécanique de combat liée à la météo. Concernant ce chiffre de plus de 300 nouveaux Pokémon:
- Il inclut de nouvelles espèces de Pokémon.
- Il inclut également de nouvelles formes régionales.
- Il n'inclut pas les nouvelles formes liées à la météo.
- Il n'inclut pas les Pokémon possédant plusieurs formes (comme Charmilly) ; ceux-ci ne sont comptabilisés qu'une seule fois.
Source : https://mynintendonews.com/2026/07/11/the-pokemon-company-has-been-wanting-to-increase-price-of-pokemon-games-for-some-time/
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posted the 07/12/2026 at 04:43 AM by link49
Les 300 new poke j'ai du mal à visualiser en général c'est quasi une centaine dans le jeux principal maximun une vingtaine sur le legend donc je vois ou on aura les 180 restant ( même si je serai très heureux d'en voir 180 autres )
Pour le coup quand on regarde la 9g c'est bien plus que quelque pokemon spécifique la plupart des paradoxe sont bon voir excellent les legendaire pour la très grosse majorité valent le coup
Et les poke de la V1 il y a facile 10/15 poke qui valent le coup genre j'ai pas fait les calcul mais ça me choquerait pas que plus de 50% des poke en stade final de la 9g sois viable en compétition
Si on prend pour la 10g avec les 300 poke et qu'on appliqué la même qualité on arrive à 150 poke jouable en compétition
Donc pour moi les 300 poke la ça peut vouloir dire quelque chose ( ça peut aussi rien dire s'ils ont trop nul)
Pour le contenu en sois remplir le dex me suffit actuellement ( le contenu des post gale de jeux 2D j'en ai fait une overdose )
Et en général depuis les opus 3ds la qualité du scénario s'est améliorer donc c'est la partie où je me fait le moins de soucis