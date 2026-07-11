Hello ! Je me suis fait plaisir aujourd'hui en complétant ma collection de Xbox One X (oui, drôle de collection) avec la collector Gears 5 !Une très belle console, il faut avouer que niveau collector, Microsoft a toujours été les champions. Sauf sur les Xbox Series, je suis très déçu de ne pas avoir vu une pléthore de Series S collector, j'aurais été client ^^ !