Hello ! Je me suis fait plaisir aujourd'hui en complétant ma collection de Xbox One X (oui, drôle de collection) avec la collector Gears 5 !
Une très belle console, il faut avouer que niveau collector, Microsoft a toujours été les champions. Sauf sur les Xbox Series, je suis très déçu de ne pas avoir vu une pléthore de Series S collector, j'aurais été client ^^ !
Je compte me faire la totale pour GEARS.
Bien joué
Alors si tu n'as pas besoin qu'elle soit totalement fonctionnelle, j'ai vu quelques consoles sur LeBonCoin à moins de 150 €, mais bon, avec leboncoin, on sait jamais sur quoi on va tomber...
Genre ça à 80€, c'est chelou...