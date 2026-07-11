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Achat du jour - De retour sur la Xbox One ?
Hello ! Je me suis fait plaisir aujourd'hui en complétant ma collection de Xbox One X (oui, drôle de collection) avec la collector Gears 5 !



Une très belle console, il faut avouer que niveau collector, Microsoft a toujours été les champions. Sauf sur les Xbox Series, je suis très déçu de ne pas avoir vu une pléthore de Series S collector, j'aurais été client ^^ !

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    ravyxxs, riddler
    posted the 07/11/2026 at 03:38 PM by suzukube
    comments (4)
    walterwhite posted the 07/11/2026 at 03:54 PM
    Combien ? Elle est magnifique.

    Je compte me faire la totale pour GEARS.
    suzukube posted the 07/11/2026 at 04:06 PM
    walterwhite Je l'ai eu pour 200 € en loose (je ne connais pas vraiment les prix mais je la vois souvent au dessus de 250 € sur eBay). A noter que les sticks sont abimés, mais je vais restaurer la manette ^^ !
    walterwhite posted the 07/11/2026 at 04:10 PM
    C’est un bon prix, lors de mes recherches, que ça soit leboncoin, Vinted … c’était plus que 200€.

    Bien joué
    suzukube posted the 07/11/2026 at 04:14 PM
    walterwhite Oh merci ! J'étais pas sûr de moi, mais comme j'aime beaucoup la marque Xbox, et que j'avais déjà la Gears 4 (la rouge), j'me suis dit que 200 €, je peux me le permettre !

    Alors si tu n'as pas besoin qu'elle soit totalement fonctionnelle, j'ai vu quelques consoles sur LeBonCoin à moins de 150 €, mais bon, avec leboncoin, on sait jamais sur quoi on va tomber...

    Genre ça à 80€, c'est chelou...
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