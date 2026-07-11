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Facturation Electro : vous serez banni de vendre ou d'acheter
Solarr the PC Master
selon votre "Note Carbone".
Et ce sont des plateformes privées qui récupéront la manne : ça a commencé le 1er juillet avec l'adoption du supplément de 3 euros par colis importés. (relayé par mon blog planetevita)

Mon petit aparté : ça a véritablement commencé début 70 : "Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France " ; derrière ce terme technique, traduction:

on a commencé par supprimer la possibilité par l'état français d'emprunter à sa propre banque en billets... donc tous les besoins en investissements que la France effectue pour développer son pays, bien aidée par les efforts des français dissimulés dans des charges sur leurs fiches de paie (et au-delà), ces besoins passent désormais par des emprunts à des banques "privées" installées fiscalement dans des paradis fiscaux LOL. La dette et ses intérêts proviennent de là. Vol en douceur, en bande organisée.

Je réitère mais ça me rappelle ceci :
Apocalypse chapître 13 : "Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 "



Bref, à partir de la 5ème minute




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    posted the 07/11/2026 at 06:16 AM by solarr
    comments (4)
    heracles posted the 07/11/2026 at 06:23 AM
    Et oui nous vivons déjà dans le fascisme. Von Der Leyen va très prochainement avoir son 4ème Reich avec l'Europe fédérale dominée par l'Allemagne
    solarr posted the 07/11/2026 at 07:35 AM
    https://www.youtube.com/watch?v=Qjmq601AT8E
    kurosu posted the 07/11/2026 at 07:38 AM
    Un jour se jour arrivera
    suzukube posted the 07/11/2026 at 07:47 AM
    Y'en a des commentaires supprimés ici :/
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