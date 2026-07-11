Solarr the PC Master

selon votre "Note Carbone".Et ce sont des plateformes privées qui récupéront la manne : ça a commencé le 1er juillet avec l'adoption du supplément de 3 euros par colis importés. (relayé par mon blog planetevita)Mon petit aparté : ça a véritablement commencé début 70 : "Le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France " ; derrière ce terme technique, traduction:on a commencé par supprimer la possibilité par l'état français d'emprunter à sa propre banque en billets... donc tous les besoins en investissements que la France effectue pour développer son pays, bien aidée par les efforts des français dissimulés dans des charges sur leurs fiches de paie (et au-delà), ces besoins passent désormais par des emprunts à des banques "privées" installées fiscalement dans des paradis fiscaux LOL. La dette et ses intérêts proviennent de là. Vol en douceur, en bande organisée.Je réitère mais ça me rappelle ceci :Apocalypse chapître 13 : "Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, 17 et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18 "Bref, à partir de la 5ème minute