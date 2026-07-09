Donkey Kong a 45 ans !
Pour l'occasion, retrouvez notre article consacré au plus célèbre des gorilles ! Mais au fait, c'est aussi le 45e anniversaire de quelqu'un d'autre...
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posted the 07/09/2026 at 07:06 PM by obi69
DK est un vrai game changer pour l'industrie car il aura crée et démocratisé la mécanique du saut. Aujourd'hui un perso qui saute dans un jeu video c'est banal mais avant Donkey Kong ca n'existait pas, ce que je comprend car sauter au dessus d'un obstacle ou autre, dans la vrai vie c'est pas un mouvement si evident que ca