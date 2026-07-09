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Donkey Kong a 45 ans !
Donkey Kong a 45 ans !



Pour l'occasion, retrouvez notre article consacré au plus célèbre des gorilles ! Mais au fait, c'est aussi le 45e anniversaire de quelqu'un d'autre...

https://www.gameforever.fr/donkeykong.php
Gameforever - https://www.gameforever.fr/donkeykong.php
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    aeris201, blondexgf
    posted the 07/09/2026 at 07:06 PM by obi69
    comments (2)
    nicolasgourry posted the 07/09/2026 at 07:09 PM
    Je dois faire partie de la minorité qui à joué à Donkey Kong sur Game & Watch à l'époque ^^
    aeris201 posted the 07/09/2026 at 07:35 PM
    Premier jeu notable de Nintendo et son premier gros succès. La borne d'arcade de Donkey Kong ca a été le début de la domination de Nintendo dans le monde du jeu video et qui a fait de lui un acteur important et incontournable de cette industrie (je compte pas les Game & Watch sorti avant car c'est pas du jeu video c'est du jeu electronique)

    DK est un vrai game changer pour l'industrie car il aura crée et démocratisé la mécanique du saut. Aujourd'hui un perso qui saute dans un jeu video c'est banal mais avant Donkey Kong ca n'existait pas, ce que je comprend car sauter au dessus d'un obstacle ou autre, dans la vrai vie c'est pas un mouvement si evident que ca
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