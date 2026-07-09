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Dead Space Remake
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name : Dead Space Remake
platform : PC
editor : Electronic Arts
developer : N.C
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X
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obi69
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Découverte de Dead Space Remake


Après le jeu original hier, je pars à l'aventure, en totale découverte, sur le remake de 2023 de Dead Space.

Gameplay commenté des 2 premiers chapitres. On va voir si je fais la flipette...ou pas !

Pour le moment, j'aime bien, mais je ne suis pas du tout convaincu par le nouveau doublage.

Pensez à follow et mettre un petit com pour aider la vidéo si vous aimez !

Bon visionnage.
La chaine - https://www.youtube.com/watch?v=mYpBuwIVCCg
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    sph1x, momotaros
    posted the 07/09/2026 at 02:58 PM by obi69
    comments (1)
    zboubi480 posted the 07/09/2026 at 09:52 PM
    Je te conseille de le faire au casque ou si tu as un bon système son, cest vraiment excellent ce quils ont fait.
    Tu verras aussi quelques differences avec la version vanille....je te laisse la surprise.
    Pour moi, Dead Space fais parti de mon TOP 5 ever !!!!!
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