Après le jeu original hier, je pars à l'aventure, en totale découverte, sur le remake de 2023 de Dead Space.
Gameplay commenté des 2 premiers chapitres. On va voir si je fais la flipette...ou pas !
Pour le moment, j'aime bien, mais je ne suis pas du tout convaincu par le nouveau doublage.
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Bon visionnage.
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posted the 07/09/2026 at 02:58 PM by obi69
Tu verras aussi quelques differences avec la version vanille....je te laisse la surprise.
Pour moi, Dead Space fais parti de mon TOP 5 ever !!!!!