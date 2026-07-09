SalutMon jeu de course arcade inspiré de Super Hang-On - Super Night Riders (version 2016) est maintenant disponible sur Android:Développé et testé sur Retroid Pocket 5!Aussi possible de jouer sur un mobile avec contrôles tactiles - activez l'accélération automatique - dans Setup - pour un meilleur confort!Le reboot - Super Night Riders S1 est actuellement jouable sur Steam en accès anticipé:Voici un petit clip d'une scene animé en cours de production pour SNR-S1.Plus d'infos sur cette série:Merci