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Super Night Riders 2016 dispo sur Android!


Salut

Mon jeu de course arcade inspiré de Super Hang-On - Super Night Riders (version 2016) est maintenant disponible sur Android:
play.google.com/store/apps/details?id=works.neko.supernightriders

Développé et testé sur Retroid Pocket 5!

Aussi possible de jouer sur un mobile avec contrôles tactiles - activez l'accélération automatique - dans Setup - pour un meilleur confort!

Le reboot - Super Night Riders S1 est actuellement jouable sur Steam en accès anticipé:
store.steampowered.com/app/1836660

Voici un petit clip d'une scene animé en cours de production pour SNR-S1.



Plus d'infos sur cette série:
miyu.works/SNR

Merci
Super Night Riders sur Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=works.neko.supernightriders
    tags : sega arcade retro course outrun android super hang-on google play super night riders
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    escobar, skk, gareauxloups, victornewman
    posted the 07/09/2026 at 02:24 PM by kamuikun
    comments (6)
    victornewman posted the 07/09/2026 at 02:39 PM
    félicitation à toi !
    kamuikun posted the 07/09/2026 at 02:40 PM
    victornewman Merci
    escobar posted the 07/09/2026 at 03:29 PM
    Bravo
    kamuikun posted the 07/09/2026 at 05:08 PM
    escobar Merci

    kajungoogo0 Merci pour ton soutien! S1 est aussi prévu sur Xbox et autres, mais pour l'instant je me concentre sur Steam jusqu'à la version complète.
    kajungoogo0 posted the 07/09/2026 at 06:45 PM
    J'ai fais une connerie en voulant éditer mon message désolé
    En tout cas, c'est avec plaisir .
    kamuikun posted the 07/09/2026 at 07:11 PM
    kajungoogo0
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