Salut
Mon jeu de course arcade inspiré de Super Hang-On - Super Night Riders (version 2016) est maintenant disponible sur Android:
play.google.com/store/apps/details?id=works.neko.supernightriders
Développé et testé sur Retroid Pocket 5!
Aussi possible de jouer sur un mobile avec contrôles tactiles - activez l'accélération automatique - dans Setup - pour un meilleur confort!
Le reboot - Super Night Riders S1 est actuellement jouable sur Steam en accès anticipé:
store.steampowered.com/app/1836660
Voici un petit clip d'une scene animé en cours de production pour SNR-S1.
Plus d'infos sur cette série:
miyu.works/SNR
Merci
kajungoogo0 Merci pour ton soutien! S1 est aussi prévu sur Xbox et autres, mais pour l'instant je me concentre sur Steam jusqu'à la version complète.
En tout cas, c'est avec plaisir .