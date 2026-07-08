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Dune : Troisième Partie / Nouvelle BA


"Pardonne-moi... pour tout ce que j'ai fait." Vivez la conclusion épique.

Dune : Troisième Partie, au cinéma le 16 décembre.
https://www.youtube.com/watch?v=qTBjJ1fV5fM
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    link49, victornewman, kevinmccallisterrr
    posted the 07/08/2026 at 07:56 PM by yanssou
    comments (13)
    victornewman posted the 07/08/2026 at 08:48 PM
    ça claque ,de la belle SF
    mooplol posted the 07/08/2026 at 09:16 PM
    Sublime
    J’espere que Villeneuse supervise de loin les suites et que la team de la trilogie restera pour les 4 suivants
    lz posted the 07/08/2026 at 09:50 PM
    mooplol : il va y avoir 7 films au total ?
    rendan posted the 07/09/2026 at 04:03 AM
    Mooplol Wesh c'est pas sensé être le troisième le dernier? Lol
    pharrell posted the 07/09/2026 at 05:25 AM
    Y aura 7 films ??? Toujours plus…

    C’est bien de savoir s’arrêter aussi… la trilogie se suffit à elle même. Surtout qu’elle est plutôt réussie (on va attendre le 3 mais ça a l’air pas mal).

    J’ai tenté la série sur HBO je me suis fait royalement chier. Je suis pas allez au bout.
    solarr posted the 07/09/2026 at 05:41 AM
    C'est parti pour la casualisation
    thelastone posted the 07/09/2026 at 06:17 AM
    Pharrell T'as lu les livres ? Les deux premiers films c'est juste le tome 1 lol
    mooplol posted the 07/09/2026 at 06:25 AM
    lz rendan c’est le dernier de Villeneuve qui fait que les 2 premiers tomes. Il part après mais j’espere que l'équipe creative reste. Rien de confirmé mais la warner aurait approche le réal de rogue one pour le 3eme livre. Ironique quand on sait l'inspiration qu’a eu Dune sur star wars
    mooplol posted the 07/09/2026 at 06:27 AM
    pharrell Dune et le Messie de Dune c’est l'intro. Comme pour Star wars c’est s'arrêter avec Anakin
    pharrell posted the 07/09/2026 at 07:54 AM
    mooplol thelastone : Ah... Non effectivement je connais pas du tout les bouquins...

    Après tu t'arrêtes quand ? Du coup j'ai check vite fait wikipedia, après son fils a continué la saga... tu peux faire 25 films!

    Autant faire une série... La saga n'est peut être pas adaptée au format films cinéma finalement...
    rogeraf posted the 07/09/2026 at 08:09 AM
    J'ai pas vu, ca a l'air compliqué comme histoire. C'est vraiment bien ? Faut avoir vu le dune ancien pour comprendre ?
    mooplol posted the 07/09/2026 at 08:23 AM
    pharrell il y a déjà une série en cours sur les origines
    Non en film ça sera très bien. Son fils est dans 2 tomes comme son père. En 2 films voir 3 pour faire reflet et double trilogie ça serait top.
    epicurien posted the 07/09/2026 at 11:52 AM
    J'ai pas relu Dune depuis 10 ans mais de mémoire on "voit" quasiment pas Paul de tout le Messie de Dune, et même si c'est assez téléphoné, le fait que ca soit bien lui est maintenu dans le flou pendant tout le livre, il est supposé avoir renoncé au pouvoir et être parti dans le désert seul. Le livre se concentre sur les jumeaux encore enfants. Là dans le trailer c Paul, Paul et re-Paul, j'vois pas bien comment ça pourrait être fidèle à quoi que se soit, ça me donne du coup pas très envie.
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