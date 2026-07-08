accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
se connecter
|
s'inscrire
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
link49
,
killia
,
midomashakil
,
raph64
,
kurosama
,
plopkdo
,
minx
,
gamerdome
,
faucheurvdf
,
kevinmccallisterrr
,
raykaza
,
phase1
,
derno
,
torotoro59
,
traveller
,
axlenz
,
almightybhunivelze
,
netero
,
foxstep
,
negan
,
ravyxxs
,
gunotak
,
gat
yanssou
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
960
visites since opening :
2116412
yanssou
> blog
all
Games Story
Avis Rapide
Game Info
Dune : Troisième Partie / Nouvelle BA
"Pardonne-moi... pour tout ce que j'ai fait." Vivez la conclusion épique.
Dune : Troisième Partie, au cinéma le 16 décembre.
https://www.youtube.com/watch?v=qTBjJ1fV5fM
tags :
3
Likes
Who likes this ?
link49
,
victornewman
,
kevinmccallisterrr
posted the 07/08/2026 at 07:56 PM by
yanssou
comments (
13
)
victornewman
posted
the 07/08/2026 at 08:48 PM
ça claque ,de la belle SF
mooplol
posted
the 07/08/2026 at 09:16 PM
Sublime
J’espere que Villeneuse supervise de loin les suites et que la team de la trilogie restera pour les 4 suivants
lz
posted
the 07/08/2026 at 09:50 PM
mooplol
: il va y avoir 7 films au total ?
rendan
posted
the 07/09/2026 at 04:03 AM
Mooplol
Wesh c'est pas sensé être le troisième le dernier? Lol
pharrell
posted
the 07/09/2026 at 05:25 AM
Y aura 7 films ??? Toujours plus…
C’est bien de savoir s’arrêter aussi… la trilogie se suffit à elle même. Surtout qu’elle est plutôt réussie (on va attendre le 3 mais ça a l’air pas mal).
J’ai tenté la série sur HBO je me suis fait royalement chier. Je suis pas allez au bout.
solarr
posted
the 07/09/2026 at 05:41 AM
C'est parti pour la casualisation
thelastone
posted
the 07/09/2026 at 06:17 AM
Pharrell
T'as lu les livres ? Les deux premiers films c'est juste le tome 1 lol
mooplol
posted
the 07/09/2026 at 06:25 AM
lz
rendan
c’est le dernier de Villeneuve qui fait que les 2 premiers tomes. Il part après mais j’espere que l'équipe creative reste. Rien de confirmé mais la warner aurait approche le réal de rogue one pour le 3eme livre. Ironique quand on sait l'inspiration qu’a eu Dune sur star wars
mooplol
posted
the 07/09/2026 at 06:27 AM
pharrell
Dune et le Messie de Dune c’est l'intro. Comme pour Star wars c’est s'arrêter avec Anakin
pharrell
posted
the 07/09/2026 at 07:54 AM
mooplol
thelastone
: Ah... Non effectivement je connais pas du tout les bouquins...
Après tu t'arrêtes quand ? Du coup j'ai check vite fait wikipedia, après son fils a continué la saga... tu peux faire 25 films!
Autant faire une série... La saga n'est peut être pas adaptée au format films cinéma finalement...
rogeraf
posted
the 07/09/2026 at 08:09 AM
J'ai pas vu, ca a l'air compliqué comme histoire. C'est vraiment bien ? Faut avoir vu le dune ancien pour comprendre ?
mooplol
posted
the 07/09/2026 at 08:23 AM
pharrell
il y a déjà une série en cours sur les origines
Non en film ça sera très bien. Son fils est dans 2 tomes comme son père. En 2 films voir 3 pour faire reflet et double trilogie ça serait top.
epicurien
posted
the 07/09/2026 at 11:52 AM
J'ai pas relu Dune depuis 10 ans mais de mémoire on "voit" quasiment pas Paul de tout le Messie de Dune, et même si c'est assez téléphoné, le fait que ca soit bien lui est maintenu dans le flou pendant tout le livre, il est supposé avoir renoncé au pouvoir et être parti dans le désert seul. Le livre se concentre sur les jumeaux encore enfants. Là dans le trailer c Paul, Paul et re-Paul, j'vois pas bien comment ça pourrait être fidèle à quoi que se soit, ça me donne du coup pas très envie.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
J’espere que Villeneuse supervise de loin les suites et que la team de la trilogie restera pour les 4 suivants
C’est bien de savoir s’arrêter aussi… la trilogie se suffit à elle même. Surtout qu’elle est plutôt réussie (on va attendre le 3 mais ça a l’air pas mal).
J’ai tenté la série sur HBO je me suis fait royalement chier. Je suis pas allez au bout.
Après tu t'arrêtes quand ? Du coup j'ai check vite fait wikipedia, après son fils a continué la saga... tu peux faire 25 films!
Autant faire une série... La saga n'est peut être pas adaptée au format films cinéma finalement...
Non en film ça sera très bien. Son fils est dans 2 tomes comme son père. En 2 films voir 3 pour faire reflet et double trilogie ça serait top.