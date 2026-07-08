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Clair Obscur : Expedition 33
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name : Clair Obscur : Expedition 33
platform : Xbox Series X
editor : Kepler Interactive
developer : Sandfall Interactive
genre : RPG
other versions : PC
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[Clair Obscur: Expedition 33] Le digne héritier de Lost Odyssey?


Guillaume Broche, directeur du projet Clair Obscur, considère son jeu comme une sorte de successeur à Lost Odyssey :

« Ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il s'agissait de l'un des derniers jeux au tour par tour un tant soit peu ambitieux dotés de graphismes réalistes. Depuis, nous avons eu beaucoup de jeux au tour par tour — il y en a encore plein, comme Octopath Traveler, Persona ou même Yakuza — mais les titres au tour par tour proposant des scénarios dramatiques et ambitieux ainsi que des graphismes réalistes ont disparu depuis Lost Odyssey. C'était le dernier du genre. »

« Il occupe une place particulière dans mon cœur car, pour moi, Clair Obscur en est en quelque sorte le successeur : c'était mon genre de jeu préféré, et plus personne n'en développait. Alors je me suis dit : "Lance-toi." C'est l'un des meilleurs jeux au monde. »

Source : https://www.gamesradar.com/games/jrpg/clair-obscur-expedition-33-is-sort-of-the-successor-to-final-fantasy-creators-overlooked-jrpg-lost-odyssey-lead-says-truly-one-of-the-most-powerful-emotional-experiences-of-my-life/
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    posted the 07/08/2026 at 03:58 AM by link49
    comments (31)
    evasnake posted the 07/08/2026 at 04:05 AM
    Mais OMG, ils l'ont déjà dit 17 fois depuis la sortie du jeu
    thorgaal posted the 07/08/2026 at 05:01 AM
    lost odyssey est bien meilleur et beaucoup plus équilibré que clair obscur qui au final s'avere juste etre un dungeon rpg completement surcoté.
    yogfei posted the 07/08/2026 at 05:16 AM
    thorgaal Mais n'importe quoi..... Juste of avec Lost odyssey est meilleur et encore uniquement sur certains points
    shinz0 posted the 07/08/2026 at 05:16 AM
    thorgaal n'importe quoi c'est pas un donjon RPG
    shinz0 posted the 07/08/2026 at 05:46 AM
    Clair Obscur : Expedition 33 se rapproche aussi de Chronos Cross dans certains aspects
    stampead posted the 07/08/2026 at 05:57 AM
    thorgaal une fois l intro de clait obscur passé,je me suis dit "purée ça ressemble à lost odyssey"c'est génial.Ca me rappel les prises de tête que j 'ai eu avec d 'autres joueurs sur le forum de jeuxvideos.com qui critiqué le jeu,car ils suivaient bêtement la note injustifié qu 'il à obtenu,alors que de mémoire le testeur n'avait pas fini le jeu.
    keiku posted the 07/08/2026 at 06:02 AM
    thorgaal lost odissey a plein de point positif, mais son équilibre est justement un des point les plus négatif, tu a les 2 premiers boss qui sont un peu dur et puis tu roules sur le jeux sans plus aucune difficulté jusqu’à la fin... clair obscur reste bien mieux equilibré
    thorgaal posted the 07/08/2026 at 06:10 AM
    keiku ca c'est ton avis pas le mien,quand je parle d'equilibre je ne parle pas uniquement des combats,le debut de clair obscur est excellent,apres tu enchaines des donjons pas toujours inspirés en plus, avec un seul village ,tout pourris en plus,le scenario fait du surplace et repete toujours les memes choses.
    keiku posted the 07/08/2026 at 06:18 AM
    thorgaal ah oui , si ce n'est qu'un avis je suis d'accord, tu peux avoir l'avis que tu veux...

    mais j'ai envie de dire je n'ai rien trouvé de mieux dans last odissey que dans clair obscur, je trouve au contraire que les 2 jeux se ressemble sur beaucoup d'aspect justement , avec les même qualité et les même défaut, je trouve juste l'équilibre et le gameplay de clair obscur au dessus de celui de lost odissey
    thorgaal posted the 07/08/2026 at 06:28 AM
    keiku oui apres chacun ses gouts ca se discute pas trop finalement,j'ai juste l'impression que lost odyssey a l'epoque s'etait fait cassé pour un rpg largement au dessus de la moyenne,alors que pour clair obscur c'est le contraire,les tests on souvent occultés ses defauts,pourtant assez nombreux.
    gally099 posted the 07/08/2026 at 06:30 AM
    Losty odyssey un chef d’œuvre. J 'aimerai tant un remake(remaster) pour que les gens le découvrent et une suite !!!
    thorgaal posted the 07/08/2026 at 06:37 AM
    gally099 et oui les meilleurs rpg sont pas toujours les mieux connus on a bien vu avec les baten kaitos .
    zekk posted the 07/08/2026 at 07:11 AM
    Je confirme, deux jeux que je n'ai pas vraiment appréciés, au final
    ouken posted the 07/08/2026 at 07:17 AM
    Lost oddysey et LE dernier jrpg avec une histoire de dingue et le denier bon rpg , une tuerie vraiment gros kiff , et CO pas aussi bon mes génial quand même pour ma part !! Si tous pouvais avoir 1% de c'est bombe
    temporell posted the 07/08/2026 at 07:28 AM
    keiku

    mais tellement, ta un des boss t'avais pas le choix tu farm sur tes 2 perso immortel l'anneau qui donnait une immunité à la paralysie de mémoire puis le donner à la fin sur le 3e perso car le boss était impossible sans l'immunité, c'était tellement infect de bloquer le joueur comme ça
    zybear posted the 07/08/2026 at 07:55 AM
    Je préfère largement Lost Odyssey, une aventure incroyable. La narration et les rêves écrit sous forme de récits poétiques sont sans doute parmi les plus beaux textes jamais écris dans un RPG.

    Dommage que la retranscription ingame du chara-design n'était pas à la hauteur du coup de crayon de Takehiko Inoue. Faite un remake bordel
    stampead posted the 07/08/2026 at 08:14 AM
    temporell il me semble quand dans xenogear et dans ff13, danc c'est deux jeux il y avait un boss pour le vaincre il fallait le soigner et j 'ai trouvé ça complètement genial surtout dans xenogear,mais bon ca faisait partie du charme des j-rpgs des année 80-90 ou tu devais te casser la tête pour pouvoir avancé, de nos jours il faut le moins possible frustrer les joueurs.
    temporell posted the 07/08/2026 at 08:22 AM
    stampead

    ça doit être xenogear, FF13 de souvenir on peut pas cibler l'adversaire sur des sort de soins. mais dans FF6 ta le train que tu peux OS avec une plume de phénix, mais ça c'est des astuce fun, pas du farm bête est méchant
    grundbeld posted the 07/08/2026 at 08:25 AM
    thorgaal C’est bon, on t’a vu. Tu peux remettre ton pantalon et ton T-shirt maintenant.
    link49 posted the 07/08/2026 at 08:33 AM
    gally099 J'espère aussi qu'un Remake verra le jour.
    ouken posted the 07/08/2026 at 08:45 AM
    stampead dans ff9 tu avais ça aussi
    stampead posted the 07/08/2026 at 09:06 AM
    temporell ah oui j'ai mal lu ton texte sur lost odyssey,je ne me rappelle plus d'un farm pénibleouken ah oui ff9 aussi mais c 'était moins marquant que sur xenogear,car j 'ai passé des heures à ne pas comprendre pourquoi je n arrivais pas à le battre ça en plus de devoir appuyer sur un bouton invisible pour ouvrir une porte dans un vaisseau il me semble ,de plus à l époque je comprenais rien à l'anglais et j'avais pas internet et c'est ce qui fait que j'ai encore un bon souvenir.Quel satisfaction d être bloqué pendant des heures et d 'enfin trouvé la solution.
    51love posted the 07/08/2026 at 11:11 AM
    zekk vu comme ça

    T'as réussi a aller au bout au final de Clair Obscur où il t'est tombe des mains ?
    zekk posted the 07/08/2026 at 11:12 AM
    51love Il m'est tombé des mains
    51love posted the 07/08/2026 at 11:24 AM
    zekk mec t'as pas de goût, on parle du GOTY 2026, c'est le meilleur jeu de tous les temps, vu qu'il a reçu 163839 récompenses, plus encore que Ragnarok et TLoP2 qui sont aussi les meilleurs jeux de l'histoire. En plus en HDR sur TV Bravia, tu auras le nectar du JV entre les mains.

    T'es un loser.

    *Toute ressemblance avec un membre de gamekyo serait purement fortuite*






    Je fais le con, mais perso j'ai adoré ce jeu, je le mets sur une short list des jeux les plus marquants que j'ai pu faire ever comm NieR et Xenogears, meme si objectivement c'est pas sans défaut ou ce qu'il y a de plus ambitieux sur le papier

    Et bien au dessus d'un Lost Odyssey.

    Si un jour tu lui redonnes une chance, je serai curieux de voir si ton opinion évolue ^^ ou non
    zekk posted the 07/08/2026 at 11:29 AM
    51love

    Après, mon problème c'est que je n'aime pas du tout ce sytèmes de contre, je peux comprendre qu'on apprécie, mais pour moi, c'est un grand NON

    Il y a beaucoup plus de chance que je redonne une chance à Lost Odyssey qu'Expedition, parce que c'est vraiment la base du jeu qui me dérange

    Par contre, pour Nier et Xenogears, je suis tellement d'accord, ça fait partie aussi de mes jeux marquant avec Suikoden 2
    ouken posted the 07/08/2026 at 11:31 AM
    stampead
    51love posted the 07/08/2026 at 11:34 AM
    zekk forcément c'est le cœur du système de jeu j'ai apprécié car ca m'a donné un peu le sentiment de jouer a un Soul like au tour par tour ce système en phase défensive en mode difficile.

    Je gagnais vite ou je crevais vite généralement, tout en étant très dynamique pour le genre.

    Après oui, si ça coince sur cet aspect, ça sert à rien de se forcer et ne pas passer un bon moment
    keiku posted the 07/08/2026 at 12:02 PM
    thorgaal en vrai lost odissey, c'est seulement fait démonté si tu étais chez jvc... et puis vu le testeur a l'époque...
    keiku posted the 07/08/2026 at 12:07 PM
    stampead l me semble quand dans xenogear et dans ff13, danc c'est deux jeux il y avait un boss pour le vaincre il fallait le soigner et j 'ai trouvé ça complètement genial surtout dans xenogear,mais bon ca faisait partie du charme des j-rpgs des année 80-90 ou tu devais te casser la tête pour pouvoir avancé, de nos jours il faut le moins possible frustrer les joueurs.

    dans les jeux square les monstre boss zombie/mort vivant se font blesser quand tu les soignes, c'est pas limité a un ff... le 7, le 8, le 10 (le 9 il y a pas de zombie) et même dans les DQ je pense que ca marche aussi

    mais oui ils ont remarquer que les jeux demandant de la réflexion et le grand publique ce n'était pas compatible
    stampead posted the 07/08/2026 at 12:39 PM
    keikuJe t'avoue que les mobs sur lesquels j'ai le plus galéré, à cause du fait qu'il fallait les soigner pour les vaincre, c'étaient des boss de Xenogears et de FF13. Pourquoi ? Je ne pourrais pas te le dire. En même temps, je débutais dans les RPG.

    Petite anecdote : dans FF7, je suis arrivé à la fin du jeu, mais j'avais beau essayer de vaincre Sephiroth, je n'y arrivais pas. J'ai demandé de l'aide à un pote. Il a vérifié l'équipement de mes persos et m'a demandé depuis quand je ne leur avais pas changé leur équipement. Je lui ai répondu : « Ah bon, on peut faire ça ? »
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