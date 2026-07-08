Guillaume Broche, directeur du projet Clair Obscur, considère son jeu comme une sorte de successeur à Lost Odyssey :
« Ce qui m'a vraiment marqué, c'est qu'il s'agissait de l'un des derniers jeux au tour par tour un tant soit peu ambitieux dotés de graphismes réalistes. Depuis, nous avons eu beaucoup de jeux au tour par tour — il y en a encore plein, comme Octopath Traveler, Persona ou même Yakuza — mais les titres au tour par tour proposant des scénarios dramatiques et ambitieux ainsi que des graphismes réalistes ont disparu depuis Lost Odyssey. C'était le dernier du genre. »
« Il occupe une place particulière dans mon cœur car, pour moi, Clair Obscur en est en quelque sorte le successeur : c'était mon genre de jeu préféré, et plus personne n'en développait. Alors je me suis dit : "Lance-toi." C'est l'un des meilleurs jeux au monde. »
mais j'ai envie de dire je n'ai rien trouvé de mieux dans last odissey que dans clair obscur, je trouve au contraire que les 2 jeux se ressemble sur beaucoup d'aspect justement , avec les même qualité et les même défaut, je trouve juste l'équilibre et le gameplay de clair obscur au dessus de celui de lost odissey
mais tellement, ta un des boss t'avais pas le choix tu farm sur tes 2 perso immortel l'anneau qui donnait une immunité à la paralysie de mémoire puis le donner à la fin sur le 3e perso car le boss était impossible sans l'immunité, c'était tellement infect de bloquer le joueur comme ça
Dommage que la retranscription ingame du chara-design n'était pas à la hauteur du coup de crayon de Takehiko Inoue. Faite un remake bordel
ça doit être xenogear, FF13 de souvenir on peut pas cibler l'adversaire sur des sort de soins. mais dans FF6 ta le train que tu peux OS avec une plume de phénix, mais ça c'est des astuce fun, pas du farm bête est méchant
T'as réussi a aller au bout au final de Clair Obscur où il t'est tombe des mains ?
T'es un loser.
*Toute ressemblance avec un membre de gamekyo serait purement fortuite*
Je fais le con, mais perso j'ai adoré ce jeu, je le mets sur une short list des jeux les plus marquants que j'ai pu faire ever comm NieR et Xenogears, meme si objectivement c'est pas sans défaut ou ce qu'il y a de plus ambitieux sur le papier
Et bien au dessus d'un Lost Odyssey.
Si un jour tu lui redonnes une chance, je serai curieux de voir si ton opinion évolue ^^ ou non
Après, mon problème c'est que je n'aime pas du tout ce sytèmes de contre, je peux comprendre qu'on apprécie, mais pour moi, c'est un grand NON
Il y a beaucoup plus de chance que je redonne une chance à Lost Odyssey qu'Expedition, parce que c'est vraiment la base du jeu qui me dérange
Par contre, pour Nier et Xenogears, je suis tellement d'accord, ça fait partie aussi de mes jeux marquant avec Suikoden 2
Je gagnais vite ou je crevais vite généralement, tout en étant très dynamique pour le genre.
Après oui, si ça coince sur cet aspect, ça sert à rien de se forcer et ne pas passer un bon moment
dans les jeux square les monstre boss zombie/mort vivant se font blesser quand tu les soignes, c'est pas limité a un ff... le 7, le 8, le 10 (le 9 il y a pas de zombie) et même dans les DQ je pense que ca marche aussi
mais oui ils ont remarquer que les jeux demandant de la réflexion et le grand publique ce n'était pas compatible
Petite anecdote : dans FF7, je suis arrivé à la fin du jeu, mais j'avais beau essayer de vaincre Sephiroth, je n'y arrivais pas. J'ai demandé de l'aide à un pote. Il a vérifié l'équipement de mes persos et m'a demandé depuis quand je ne leur avais pas changé leur équipement. Je lui ai répondu : « Ah bon, on peut faire ça ? »