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obi69
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Le PDG de Sony vend la moitié de ses actions


Le président et PDG de Sony, Hiroki Totoki, a vendu plus de la moitié de ses actions de l’entreprise, un mouvement qui a suivi de près une annonce très controversée concernant l’avenir de PlayStation ????

✅Le 3 juillet, Totoki a vendu 225 000 actions — représentant 56,5 % de ses avoirs — pour environ 4,73 millions de dollars

✅Cela s’est produit seulement quelques jours après que PlayStation a essuyé une énorme vague de critiques publiques pour avoir annoncé que tous les nouveaux jeux seront exclusivement numériques à partir de 2028

Sony n’a pas encore réagi à aucune de ces critiques et a repris ses publications après 6 jours de silence comme si de rien n’était.
X - https://x.com/RinoTheBouncer/status/2074611492465598757
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    aerithlazyqueen
    posted the 07/08/2026 at 02:38 AM by obi69
    comments (44)
    keiku posted the 07/08/2026 at 02:51 AM
    lui même n'a plus confiance dans sa console
    obi69 posted the 07/08/2026 at 02:57 AM
    keiku c'est clair ! Et en plus, il risque d'avoir des problèmes avec la justice japonaise!
    keiku posted the 07/08/2026 at 03:06 AM
    obi69 ils vit au état unis non ? playstation ce n'est plus japonais depuis 2018
    suzukube posted the 07/08/2026 at 03:30 AM
    Normal, l'avenir est à la Xbox avec les consoles comme la Xbox Rog Ally
    beppop posted the 07/08/2026 at 03:36 AM
    Mais aucun rapport vous ne savez vraiment plus quoi inventer.

    C'est comme l'autre qui a essayer de faire lien avec rockstar parce que sony avait remis la couleur de son logo et plus celui de GTA..;

    Que du farming pour les clics et les impressions vivement qu'on passe à autre chose...
    obi69 posted the 07/08/2026 at 03:36 AM
    keiku ah oui c'est vrai t'as raison...et ça rappelle pourquoi PlayStation en est là...
    sk8mag posted the 07/08/2026 at 03:39 AM
    Il me semble avoir lu que l'action était montée lorsqu'ils ont fait leur annonce de merde. C'est probablement ça plutôt la raison non ?
    oreillesal posted the 07/08/2026 at 03:59 AM
    beppop c'est clair, vivement le prochain SOP, probablement de grande envergure, avec des attentes fortes (Gode of Whore :love et la sortie de la PS6 qui sera un bijou technologique, qu'on arrête avec ces jérémiades puériles et qu'on passe à autre chose.
    Personne en ferait des caisses si c'était Nintendo à la manœuvre, on leur pardonne tout c'est trop injuste.
    Sony for ever & for the payer
    cyr posted the 07/08/2026 at 05:16 AM
    Visiblement l'annonce a etais plutôt positif sur les marchés boursier, et il en a profité. Doit plus être loin de la retraite, il assure ses vieux jour.
    osiris67 posted the 07/08/2026 at 05:46 AM
    Les rats commencent a quitter le navire.
    keiku posted the 07/08/2026 at 05:55 AM
    oreillesal Personne en ferait des caisses si c'était Nintendo à la manœuvre, on leur pardonne tout c'est trop injuste.

    bah tu a oublié l'époque de la wiiu ?
    zanpa posted the 07/08/2026 at 05:57 AM
    Vous avez des notions d'économie, ici ? L'annonce a fait monter le cours de l'action Sony. Ils vendent au meilleur prix, c'est tout !

    Vous êtes le genre de mecs à vendre vos cryptos quand tout se casse la bouche, j'en suis sûr, et à acheter quand tout est vert.... Le FOMO...
    keiku posted the 07/08/2026 at 06:20 AM
    zanpa Vous avez des notions d'économie, ici ? L'annonce a fait monter le cours de l'action Sony. Ils vendent au meilleur prix, c'est tout !

    cette phrase indique que tu n'as pas de notion d'économie, vu que quand tu vends, c'est quand tu estimes que l'action ne va plus monter
    shambala93 posted the 07/08/2026 at 06:38 AM
    keiku
    Logique, so what ?
    giru posted the 07/08/2026 at 06:39 AM
    Il aura bien profité de l'annonce de la semaine passée le Totoki C'est le même jeu que Trump, Musk et autres pourritures qui influencent l'actualité dans le but de faire monter ou descendre les actions de diverses compagnies et en faire profiter les amis.
    zanpa posted the 07/08/2026 at 06:47 AM
    keiku n’importe quoi… quand t’es pas à ton ATH, tu vends pas ! Quand t’arrives au pic de ce que tu peux avoir, tu prends tes gains, c’est tout … et tu rachètes plus bas ! Bref, tu dois être ce genre de type qui dit « pas vendu, pas perdu » et qui gagne jamais rien car il sort jamais rien
    captaintoad974 posted the 07/08/2026 at 06:54 AM
    Ya vraiment des gens qui comprennent rien.

    On achète pas en bourse pour faire jolie, on achète pour vendre et faire un gain.

    On sais a quel prix il a acheter ces actions ? On sais la plus value qu'il a engendrée ?

    Je doute qu'un mec qui a 225 000 action ai besoin de conseil des expext de Gamekyo
    nyseko posted the 07/08/2026 at 06:59 AM
    Il sait que Sony va faire marche arrière sur le dématérialisé et que cela fera énormément baisser le cours de l'action. Et il sait aussi qu'avec une PS6 à 1200 €, les ventes seront très faibles, ce qui fera baisser encore davantage le cours de l'action.

    Bref, il vend tant qu'il est encore temps !

    Plus sérieusement, ce sont probablement des actions qui font partie de son package de salaire. Il a des périodes très strictes pour vendre et il suffit qu'il ait envie d'acheter une maison pour qu'il vende maintenant.
    tripy73 posted the 07/08/2026 at 07:09 AM
    J’ai vu ça hier soir, le mec se met bien quand on voit la somme.

    sk8mag : oui c'est le cas et elle a continué de grimper depuis...

    Après je me suis fait la même réflexion que nyseko avec une possible revente avant l'annonce de l'abandon de l'arrêt du format physique, mais si c'est le cas, il pourrait être accusé d'avoir profité d’une manipulation du marché en agissant ainsi, en revendant ses actions alors qu’il savait à ce moment-là qu’ils allaient faire marche arrière.

    Bref, je le vois pas prendre ce risque, je pense plutôt qu’il a simplement profité que la valeur de l'action avait explosé pour vendre et s’en mettre plein les poches, car ils ne reviendront pas arrière à mon plus grand désarroi...
    shambala93 posted the 07/08/2026 at 07:39 AM
    Je reste fasciné par le fait que les français, globalement, n’investissent jamais hormis dans l’immobilier. T’as l’impression que les actions et obligations sont des œuvres du diable inaccessibles
    Le socialisme mentale sans doute !
    temporell posted the 07/08/2026 at 07:40 AM
    exit scam + délit d'initier c'est fort
    malroth posted the 07/08/2026 at 07:45 AM
    il sent bien que la gen PS6 va faire complétement effondrer la boite (je le sens vraiment pour le coup).

    la ya GTA 6 qui agit comme trompe oeil, mais je vous garantie qu'ils vont tomber de tres haut plus tard et ils ne s'en rendent pas encore compte visiblement.
    masharu posted the 07/08/2026 at 07:51 AM
    Les mecs qui croient connaitre le bon moment pour vendre ses actions tout en incendiant les gens d'être des faux économistes .
    51love posted the 07/08/2026 at 08:02 AM
    La moitié, putain, c'est pas rien (sans même parler de la somme)..


    Les rats quittent le navire on dirait oui
    51love posted the 07/08/2026 at 08:04 AM
    tripy73 ça serait effectivement vu comme une manipulation de marché, et ça tend a prouver qu'à court terme, il est peut probable que Sony revienne sur ce choix.

    Il prend de gros risques sinon
    cyr posted the 07/08/2026 at 08:08 AM
    shambala93 ben, les actions , y a une part de risque. Et il faut rester a l'écoute de toute les nouvelles pour éviter de se retrouver avec des actions qui valent moins chère.

    Si les mecs avaient eu vent de l'annonce de sony pour la fin des bluray, la vielle il y aurai eu sur les marchés financiers des ventes d'action sony élevé, racheter par des gens pensant que c'est une bonne affaire...


    Par contre si tu a des tuyaux sur des actions pas risqué, je suis preneur.


    51love un mec lambda a 10 actions, il en vend 5, ça fait la moitier.

    Non je pense qu'il a besoin de cash puis il va arriver a la retraite. Peut-être va t'il s'acheter une nouvelle baraque ou autre et il a besoin de liquidité....

    Vu la chute a prévoir, c'était stratégiquement le meilleur moment.

    Et oui sony ne reviendra pas en arrière. C'edt acté. La ps6 est prevu sans lecteur, et certainement depuis sa conception. Il fallait bouder le modèle de ps5 sans lecteur......et y a pas de lecteur dans la ps5 pro.

    Donc tous les pro s qui on acheter une ps5 pro, vous êtes responsable du choix de la firme.

    Vous avez acheter une consoles sans lecteur. Alors sony lui a penser que c'est pas un problème.

    Fin du débat.
    brook1 posted the 07/08/2026 at 08:13 AM
    L'économie est gamekyo, ça fait deux.
    jacquescechirac posted the 07/08/2026 at 08:24 AM
    suzukube et anbernic, et autres chinoiseries.
    tant qu'à faire uniquement de demat' , autant ne pas y mettre de sous
    zerdow posted the 07/08/2026 at 08:56 AM
    Mouais a mon avis le gars revend une parti tant que l’action est haute du à la stimulation du marché après l’annonce de la fin du physique. Ensuite beaucoup qui c’était engouffrer dans la brèche et qui n’y connaisse rien vont voir la côte boursière redescendre , il vas racheter ses parts pour moins cher en faisant un p’tit benef. Il fera sûrement de même pour l’annonce de la PS6 , explosion boursière , suivi d’une retombé.
    lion93 posted the 07/08/2026 at 09:52 AM
    cyr 82% des ventes de PS5 sont avec le lecteur 18% sans.
    byakuyatybw posted the 07/08/2026 at 09:53 AM
    Quand le bateaux commence à pencher, faut mieux se diriger vers la barque la + proche...Mood Titanic inside
    lautrek posted the 07/08/2026 at 10:20 AM
    Elle a prit combien l'action Sony dernièrement ?
    supasaiyajin posted the 07/08/2026 at 10:20 AM
    Il a raison. Faut en profiter. La vie est courte.
    marchand2sable posted the 07/08/2026 at 10:30 AM
    Il a entièrement raison la firme est foutu en full dema, le PC grignotera Sony de jours en jours. Ce n'est qu'une question d'annés pour eux.
    byakuyatybw posted the 07/08/2026 at 10:53 AM
    Bien deg l annonce de Tokon Marvel pas jouable si on ne dispose pas d un compte PSN+ . ..mais bon pas grave déjà le roster était pas super étendu, des cosmétiques et persos annonces en DLC...
    Je prendrai un jour sur Switch 2 si il finit porte dessus , histoire de donner l argent à la concurrence même si ce n est qu en GKC.

    A part ça, le stick dont ils ont fait l annonce c est PS5,PS6, utilisable sur les 2? Question qui se pose vu que le PSVR PS4 n était utilisable sur PS5 que sur demande avec preuve d achat pour avoir l adaptateur PS5.

    Allez Sony proposer une version uniquement PS5 comme ça vous pourrez le ressortir sur PS6 plein pot avec une couleur différente pour dire que c est un toit nouveau produit
    momotaros posted the 07/08/2026 at 11:33 AM
    Faut rien lâcher, soyez sous chacuns de leurs posts
    cjmusashi posted the 07/08/2026 at 11:34 AM
    Les investisseurs ne sont pas bêtes, ils savent très bien que les joueurs sont des vaches à lait et qu'ils vont continuer à consommer quelque soit le prix ou les conditions de propriété du demat
    Peu probable que cette vente soit calculée même si ça vaudrait peut-être une petite enquête de routine au cas où
    zboubi480 posted the 07/08/2026 at 11:53 AM
    Ah.....tient.....pas de post de la team Gamekyo Pro Sony ?? Ils sont où

    N'empêche, si le PDG de Sony revend toutes ses actions, ça sent pas bon du tout
    Il est bien concient qu'ils n'ont pas le choix de faire toutes ces merdes (tout dématérialisé, augmentations......) mais que cela va se retourner contre eux....bonne chance vu la déferlante de haine (je navais jamais vu ça contre Playstation ) sur les réseaux
    keiku posted the 07/08/2026 at 12:00 PM
    cjmusashi Les investisseurs ne sont pas bêtes

    et pourtant le nombre qui finissent en faillite (ou avec d'énorme perte) chaque année.... dis toi bien que pour que l'économie fonctionne pour 1 investisseur qui gagne, il y en a au moins 2 qui y perde (par exemple ceux qui ont mis leur investissement chez ubisoft)
    byakuyatybw posted the 07/08/2026 at 01:05 PM
    Plutôt que de verser des larmes de crocodile pour les placer, le monsieur va s évader dans un paradis genre île Caïman...Pas bête de prendre les devants plutôt que se plomber le dos avec une longue courbette d excuse quand leur situation aura degeneree et sans retour , voire se faire seppuku vu l offense éhontée aux gamers de longue date ayant connu leur 1ere machine ...
    cyr posted the 07/08/2026 at 01:12 PM
    lion93 il me semble que la ps5 pro est vendu sans lecteur......
    tripy73 posted the 07/08/2026 at 01:21 PM
    51love : on est d'accord
    aerithlazyqueen posted the 07/08/2026 at 02:09 PM
    Sony qui commence à Stresser Parfait !
    piratees posted the 07/08/2026 at 03:59 PM
    obi69 il a le droit de vendre quand il veut. c'est juste cocasse de le faire maintenant sony c'est très bien que ça PS6 va bidé encore pire que la PS3.
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