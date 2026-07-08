Le président et PDG de Sony, Hiroki Totoki, a vendu plus de la moitié de ses actions de l’entreprise, un mouvement qui a suivi de près une annonce très controversée concernant l’avenir de PlayStation ????
✅Le 3 juillet, Totoki a vendu 225 000 actions — représentant 56,5 % de ses avoirs — pour environ 4,73 millions de dollars
✅Cela s’est produit seulement quelques jours après que PlayStation a essuyé une énorme vague de critiques publiques pour avoir annoncé que tous les nouveaux jeux seront exclusivement numériques à partir de 2028
Sony
n’a pas encore réagi à aucune de ces critiques et a repris ses publications après 6 jours de silence comme si de rien n’était.
C'est comme l'autre qui a essayer de faire lien avec rockstar parce que sony avait remis la couleur de son logo et plus celui de GTA..;
Que du farming pour les clics et les impressions vivement qu'on passe à autre chose...
Personne en ferait des caisses si c'était Nintendo à la manœuvre, on leur pardonne tout c'est trop injuste.
Sony for ever & for the payer
bah tu a oublié l'époque de la wiiu ?
Vous êtes le genre de mecs à vendre vos cryptos quand tout se casse la bouche, j'en suis sûr, et à acheter quand tout est vert.... Le FOMO...
cette phrase indique que tu n'as pas de notion d'économie, vu que quand tu vends, c'est quand tu estimes que l'action ne va plus monter
Logique, so what ?
On achète pas en bourse pour faire jolie, on achète pour vendre et faire un gain.
On sais a quel prix il a acheter ces actions ? On sais la plus value qu'il a engendrée ?
Je doute qu'un mec qui a 225 000 action ai besoin de conseil des expext de Gamekyo
Bref, il vend tant qu'il est encore temps !
Plus sérieusement, ce sont probablement des actions qui font partie de son package de salaire. Il a des périodes très strictes pour vendre et il suffit qu'il ait envie d'acheter une maison pour qu'il vende maintenant.
sk8mag : oui c'est le cas et elle a continué de grimper depuis...
Après je me suis fait la même réflexion que nyseko avec une possible revente avant l'annonce de l'abandon de l'arrêt du format physique, mais si c'est le cas, il pourrait être accusé d'avoir profité d’une manipulation du marché en agissant ainsi, en revendant ses actions alors qu’il savait à ce moment-là qu’ils allaient faire marche arrière.
Bref, je le vois pas prendre ce risque, je pense plutôt qu’il a simplement profité que la valeur de l'action avait explosé pour vendre et s’en mettre plein les poches, car ils ne reviendront pas arrière à mon plus grand désarroi...
Le socialisme mentale sans doute !
la ya GTA 6 qui agit comme trompe oeil, mais je vous garantie qu'ils vont tomber de tres haut plus tard et ils ne s'en rendent pas encore compte visiblement.
Les rats quittent le navire on dirait oui
Il prend de gros risques sinon
Si les mecs avaient eu vent de l'annonce de sony pour la fin des bluray, la vielle il y aurai eu sur les marchés financiers des ventes d'action sony élevé, racheter par des gens pensant que c'est une bonne affaire...
Par contre si tu a des tuyaux sur des actions pas risqué, je suis preneur.
51love un mec lambda a 10 actions, il en vend 5, ça fait la moitier.
Non je pense qu'il a besoin de cash puis il va arriver a la retraite. Peut-être va t'il s'acheter une nouvelle baraque ou autre et il a besoin de liquidité....
Vu la chute a prévoir, c'était stratégiquement le meilleur moment.
Et oui sony ne reviendra pas en arrière. C'edt acté. La ps6 est prevu sans lecteur, et certainement depuis sa conception. Il fallait bouder le modèle de ps5 sans lecteur......et y a pas de lecteur dans la ps5 pro.
Donc tous les pro s qui on acheter une ps5 pro, vous êtes responsable du choix de la firme.
Vous avez acheter une consoles sans lecteur. Alors sony lui a penser que c'est pas un problème.
Fin du débat.
tant qu'à faire uniquement de demat' , autant ne pas y mettre de sous
Je prendrai un jour sur Switch 2 si il finit porte dessus , histoire de donner l argent à la concurrence même si ce n est qu en GKC.
A part ça, le stick dont ils ont fait l annonce c est PS5,PS6, utilisable sur les 2? Question qui se pose vu que le PSVR PS4 n était utilisable sur PS5 que sur demande avec preuve d achat pour avoir l adaptateur PS5.
Allez Sony proposer une version uniquement PS5 comme ça vous pourrez le ressortir sur PS6 plein pot avec une couleur différente pour dire que c est un toit nouveau produit
Peu probable que cette vente soit calculée même si ça vaudrait peut-être une petite enquête de routine au cas où
N'empêche, si le PDG de Sony revend toutes ses actions, ça sent pas bon du tout
Il est bien concient qu'ils n'ont pas le choix de faire toutes ces merdes (tout dématérialisé, augmentations......) mais que cela va se retourner contre eux....bonne chance vu la déferlante de haine (je navais jamais vu ça contre Playstation ) sur les réseaux
et pourtant le nombre qui finissent en faillite (ou avec d'énorme perte) chaque année.... dis toi bien que pour que l'économie fonctionne pour 1 investisseur qui gagne, il y en a au moins 2 qui y perde (par exemple ceux qui ont mis leur investissement chez ubisoft)