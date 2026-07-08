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obi69
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25 ans de Runaway : a road adventure !
Voilà, on y est ! (J'ai un petit peu de retard) : le 06 Juillet 2021 sortait Runaway : a Road Adventure, le jeu qui a changé à tout jamais le destin de Pendulo Studio et sauvé (pendant une décennie) le genre du jeu d'aventure.

Quelle tristesse que Pendulos ne puisse fêter cela , le studio ayant été fermé dans l'anonymat le plus total il y a quelques mois.

J'avais anticipé un let's play commenté complet fin Juin.
J'avais pour cela découpé le jeu en 6 vidéos, une par chapitre, où je m'efforce d'aller au bout de tous les dialogues et secrets du jeu, en plus de parler d'anecdotes de développement où du poids de la licence dans l'Histoire du jeu d'aventure.

Pour voir ou revoir le long play commenté :

Chapitre 1 :


Chapitre 2 :


Chapitre 3 :


Chapitre 4 :


Chapitre 5 :


Chapitre 6 :
La chaine - https://www.youtube.com/@GameForeverFR
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    gareauxloups, kisukesan, kevinmccallisterrr, idd
    posted the 07/08/2026 at 02:07 AM by obi69
    comments (5)
    taiko posted the 07/08/2026 at 07:36 AM
    J'ai adoré cette licence, cette fraîcheur, cette ambiance et ces musiques
    apollokami posted the 07/08/2026 at 09:18 AM
    25 ans ?!
    J'ai l'impression que c'était hier que j'allais chercher le jeu en magasin.
    idd posted the 07/08/2026 at 09:32 AM
    oh tien bah tu m'as donné envie de le réinstaller
    altendorf posted the 07/08/2026 at 11:58 AM
    Ils ont détruit la licence avec le troisième opus qui n'est pas la suite du 2....
    obi69 posted the 07/08/2026 at 07:07 PM
    idd Cool ! Bon jeu !

    altendorf Le 3ème était bien en tant que tel mais ne pas faire la suite du 2 a effectivement été n'importe quoi...
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