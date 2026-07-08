Voilà, on y est ! (J'ai un petit peu de retard) : le 06 Juillet 2021 sortait Runaway : a Road Adventure, le jeu qui a changé à tout jamais le destin de Pendulo Studio et sauvé (pendant une décennie) le genre du jeu d'aventure.Quelle tristesse que Pendulos ne puisse fêter cela , le studio ayant été fermé dans l'anonymat le plus total il y a quelques mois.J'avais anticipé un let's play commenté complet fin Juin.J'avais pour cela découpé le jeu en 6 vidéos, une par chapitre, où je m'efforce d'aller au bout de tous les dialogues et secrets du jeu, en plus de parler d'anecdotes de développement où du poids de la licence dans l'Histoire du jeu d'aventure.Pour voir ou revoir le long play commenté :