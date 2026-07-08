Sorti et fait sur Ps3...Puis sur Ps4...Refait encore et encore sur Ps5.
A chaque fois, quand le jeu se termine, j'applaudis.
Le game design, la mise en scène, la bande originale, le système d'interconnexion et de communication entre les joueurs.
Journey a atteint selon moi le rang de chef d'oeuvre absolu et intemporel. Et comme on peut le voir avec la vidéo ci dessus, en 60 fps, c'est encore plus incroyable.
Et vous ? Avez vous fait ce jeu?
Après, tu n'as pas tort si on parle que du support console. Du point de vu d'un monstre comme Sony, le risque est minim mais les rentrées aussi. C'est vrai que Saros n'a pas brillé plus que ça en terme de vente...
Monde de merde :V Tu m'as fait déprimer, mec XD
Je vais zyeuter ça quand même.
Mais au bout d'un moment c'est parti vraiment dans tous les sens, les ajouts n'ont pas toujours été heureux et bien amenés. Alors que Journey, lui, est complet et s'apprécie pleinement tel qu'il est.
Je l'avais refait aussi sur PS4, toujours aussi bon et relaxant.
Bien meilleur qu'un Flower par exemple que j'avais aussi aimé (je me servait des musiques du jeu pour endormir mon neveu à l'époque tellement elles étaient zen )