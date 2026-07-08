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Journey
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name : Journey
platform : PlayStation 4
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Thatgamecompany
genre : Aventure
multiplayer : 1 à 2 (coop en ligne)
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obi69
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Toujours un chef d'oeuvre absolu ce jeu


Sorti et fait sur Ps3...Puis sur Ps4...Refait encore et encore sur Ps5.

A chaque fois, quand le jeu se termine, j'applaudis.

Le game design, la mise en scène, la bande originale, le système d'interconnexion et de communication entre les joueurs.

Journey a atteint selon moi le rang de chef d'oeuvre absolu et intemporel. Et comme on peut le voir avec la vidéo ci dessus, en 60 fps, c'est encore plus incroyable.

Et vous ? Avez vous fait ce jeu?
La chaine - https://youtu.be/uFx_fk2OUwg?si=fJilHHr1MvIXPUET
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    kujiraldine, djfab, spontexes, janolife
    posted the 07/08/2026 at 12:00 AM by obi69
    comments (14)
    altendorf posted the 07/08/2026 at 12:53 AM
    La bonne époque pour ce genre d'expérience qui émanait de l'ancien incubateur de Santa Monica Studio (ou encore de Japan Studio). Merci au génie créatif de Jenova Chen et les douceurs musicales d'Austin Wintory.
    kujiraldine posted the 07/08/2026 at 01:14 AM
    Au risque de parler comme un vieux, c'est pas le Sony d'aujourd'hui qui nous pondrait ce genre de jeu :/
    altendorf posted the 07/08/2026 at 01:34 AM
    kujiraldine En même temps, tu peux être sur qu'un jeu comme ça ne fonctionne plus maintenant. C'est triste mais c'est la réalité du marché
    kujiraldine posted the 07/08/2026 at 01:43 AM
    altendorf : Je ne saurais pas trop dire, en vrai. Il y a pas mal de pépites PC indé qui arrivent à être rentables mais je ne me rends pas compte du risque que ça représente.

    Après, tu n'as pas tort si on parle que du support console. Du point de vu d'un monstre comme Sony, le risque est minim mais les rentrées aussi. C'est vrai que Saros n'a pas brillé plus que ça en terme de vente...

    Monde de merde :V Tu m'as fait déprimer, mec XD
    altendorf posted the 07/08/2026 at 01:47 AM
    kujiraldine Hahaha désolé Le monde PC c'est clairement à part surtout du côté des indé, suffit que le jeu perce sur Twitch et tu exploses comme Meccha Chameleon. Sur console, la majorité des joueurs veulent du AAA narratif à toutes les sauces + du FIFA + du COD.
    djfab posted the 07/08/2026 at 05:59 AM
    kujiraldine : pourtant Sword of the Sea (une partie des concepteurs de Journey, ceux qui ont fait Abzu et The Pathless) est sorti il y a moins d'un an en exclu console PS5 ! Un projet soutenu par Sony.
    djfab posted the 07/08/2026 at 06:01 AM
    Sinon oui, toujours un chef d'œuvre je suis d'accord ! Je l'avais fait sur PS3 et sur PS4, et le referai avec plaisir sur PS5 !
    kujiraldine posted the 07/08/2026 at 06:52 AM
    djfab : Punaise. Je ne connais même pas le jeu. Ou alors la com a fait le minimum et j'ai oublié... Bref: ça en dit long sur l'implication de l'éditeur :/
    Je vais zyeuter ça quand même.
    magneto860 posted the 07/08/2026 at 06:54 AM
    Tu sais quoi... Je suis d'accord haha !
    obi69 posted the 07/08/2026 at 07:43 AM
    magneto860
    magneto860 posted the 07/08/2026 at 08:21 AM
    Sky Children of the light a des paysages à couper le souffle et des musiques magnifiques aussi, si tu veux sortir du désert et de la montagne enneigée alors c'est un F2P sympa à jouer (j'y suis resté un an), dans un style très proche et davantage d'interactions sociales.

    Mais au bout d'un moment c'est parti vraiment dans tous les sens, les ajouts n'ont pas toujours été heureux et bien amenés. Alors que Journey, lui, est complet et s'apprécie pleinement tel qu'il est.
    mooplol posted the 07/08/2026 at 09:01 AM
    Jamais réussi a le finir, faudrait que je retente
    akiru posted the 07/08/2026 at 11:18 AM
    surcôté
    gasmok2 posted the 07/08/2026 at 02:23 PM
    J'avais adoré sur PS3 (que j'ai en boite..par les temps qui courent c'est toujours bon de le préciser haha)
    Je l'avais refait aussi sur PS4, toujours aussi bon et relaxant.

    Bien meilleur qu'un Flower par exemple que j'avais aussi aimé (je me servait des musiques du jeu pour endormir mon neveu à l'époque tellement elles étaient zen )
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