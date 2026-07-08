Sorti et fait sur Ps3...Puis sur Ps4...Refait encore et encore sur Ps5.A chaque fois, quand le jeu se termine, j'applaudis.Le game design, la mise en scène, la bande originale, le système d'interconnexion et de communication entre les joueurs.Journey a atteint selon moi le rang de chef d'oeuvre absolu et intemporel.Et vous ? Avez vous fait ce jeu?