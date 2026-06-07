« Rhythm Paradise Groove sur Switch a réalisé de bonnes ventes lors de sa première semaine, comparé aux autres jeux de la série.



Rhythm Paradise sur DS détient toujours le record du meilleur lancement (semaine 18 de 2009), mais le nouveau titre sur Switch n'est pas loin derrière, se classant deuxième (-16,8 %).



Il semblerait également que Star Fox sur Switch 2 doive se contenter de la deuxième place derrière Star Fox Adventures sur GameCube (-7,8 %), ce qui représente néanmoins une bonne performance pour ce nouveau titre. »

NielsenIQ a partagé quelques informations sur la façon dont les deux jeux de Nintendo se sont venus au UK :