D'après le Wall Street Journal, le Game Pass compterait actuellement 30 millions d'abonnés.
Un chiffre bien en dessous par rapport au 77 millions d'abonnés que Microsoft espérait atteindre selon les précédentes procédures judiciaires ABK
https://x.com/i/status/2074191140681609381
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posted the 07/06/2026 at 07:14 PM by ouroboros4
ça montre aussi que les joueurs PC ont rien à carrer du GP
Service qui va s’arrêter d’ici quelque temps.
Je reprendrai un abonnement en fin d’année pour faire Gears E-Day et tester enfin Forza Horizon 6.
Soit ils enlèvent les day one, soit ils le supprimeront.
30 millions c'est pas l'objectif annoncé mais c'est très loin d'être un échec.
Peaufinez vôtre offre et votre service on en a besoin à cette époque où le jeu vidéo coûte un bras
C’est un échec quand on voit la projection qu’ils envisageaient. Ça diminue d’ailleurs.
C’est un service qui est une catastrophe pour l’industrie !
Loin des projections, pas rentable et COD qui devait vendre des abo comme des petits pains n’a pas servi et pire encore, il est sorti de l’offre.
Le GP est une abomination pour ce média.
Le GP n'est pas une abomination c'est un accès à moindre coût au jeu vidéo vous n'êtes pas clients certes mais vous n'êtes pas les seuls à jouer aux jeux vidéo, vous n'avez pas la meilleure façon de consommer ce media.
keiku oui oui monsieur "la Helix sera un smartphone" c'est ça ?
Arrête d'écrire t'en dis des conneries toi. C'est d'ailleurs pour ça que tes coms je ne les lis quasiment jamais
Tu fais partie des plus teubés du site.
shambala93 donc la One un échec c'est ça ?
Calmez vous avez vos grands mots et constat généralistes.
30 millions d'abonnés c'est pas l'objectif c'est vrai mais c'est loin d'être un échec, Asha a donc expliqué que ce service ne disparaîtra pas mais doit être travaillé différemment d'où les changements dans les signatures avec les tiers.
Si ce service devait être stoppé ça fait un moment qu'il l'aurait été surtout avec Margaret Thatcher aux commandes.
Microsoft n abandonnera jamais l'un de ses rares levier de fidélisation car c'est ça le cœur de la guerre des consoles depuis la ps4/One.
Tu fais partie des plus teubés du site.
pourtant la situation dans laquelle microsoft est , et celle de sony également, j'ai été le premier ici a l'avoir annoncé et les raison du pourquoi on en arriverait la aussi... et puis comme ont dit les génies sont fou pourtant c'est eux qui ont raison...
C’est juste une porte d’entrée du buffet à volonté ou tu remplis des assiettes mais tu finis rien.
Je vais pas parler à un teubé toute la soirée
EGS offre des jeux litteralement GRATOS ET ont Fortnite mais bide quand meme
on boucle sur les arguments la.. jpp
C'est un accès à moindre coût oui, la location ils s'en cognent ils veulent juste jouer.
Et je ne parle même pas de ceux qui prennent des crédits pour se monter un PC 10 ans etc
Arrêtez de croire que votre façon de consommer et la best of the best
La one est un échec mais c’est pas le sujet et le gamepass par définition, s’il est en dessous de ce qui est tait prévu, c’est encore un échec.
Je n’ai pas compris le rapport avec l’excellent ancien Premier ministre britannique.
tes argument sont faux donc tu pourras les répéter tant que tu veux, ils ne seront jamais pris en compte
comme je l'ai dit et que je vais le répéter, le soucis de microsoft ce n'est pas sa base de joueurs, ce n'est pas ses prix, et ce n'est même plus son catalogue...
le problème de microsoft est et a toujours été sa politique de service et ses modèle économique qui y sont associé... ca a commencé fin de la 360 et en concordance direct avec le début de leur perte de joueurs
Nan mais franchement les gars....
Tu sais quoi je vais jouer et me mettre au niveau de ce débat de comptoir.
Je vous permets donc d'echanger avec une simple IA qui à mon avis à nettement plus de maîtrise de sujet que vous.
Allez question: la Xbox one a-t-elle était un échec ?
Réponse:
Non, la Xbox One n'a pas été un échec commercial total, mais elle a été largement battue par la PlayStation 4.
Malgré un lancement raté en 2013 à cause d'une communication maladroite (connexion internet obligatoire, prix élevé avec Kinect), elle s'est vendue à environ 58 millions d'exemplaires. C'est un score honorable, même si c'est deux fois moins que les 117 millions de PS4.
C'est sous l'ère Xbox One que Microsoft a redressé la barre en lançant le Xbox Game Pass et la rétrocompatibilité, posant ainsi les bases de sa stratégie actuelle.
Des champions
Tu vends 60 millions d'une unité et c'est un échec.
Comment voulez-vous être pris au sérieux....
shambala93 ok ok pas envie de parler politique, le bistrot c'est pas mon truc.
Le mec t'a dit "sa politique de service et ses modèle économique qui y sont associé"
Le truc qui ne veut strictement rien dire
A moi de te souhaiter good Luck
bien sur que c'est un échec vu que la gen d'avant c'était 90 milions...
si tu ne fait pas mieux ou a défaut le même chiffre que ton chiffre le plus haut, c'est un échec...
Le mec t'a dit "sa politique de service et ses modèle économique qui y sont associé"
si tu ne comprend pas cette phrase, tu ne comprendras jamais a rien a rien... demande a chat gpt, il comprendra lui
N'est-ce pas ?
Le mec plébiscité Margaret Thatcher et râle contre un plan de licenciement de masse.
Ce site est fou
Allez merci Montreux c'est tout pour moi
C’est pas étonnant que la dynamique du service décroît.
C'est un échec, sans ambiguïté. Voici pourquoi.
**Un recul absolu, du jamais vu pour Microsoft**
Vendre moins que sa propre génération précédente est un signal d'alarme rare dans l'industrie du hardware. La Xbox One a vendu environ 58 millions d'unités contre 85,7 millions pour la Xbox 360 — un recul net de près de 30 millions d'unités. Ce n'est pas une stagnation, c'est une régression. Une entreprise qui vend moins que son produit précédent n'a pas "changé de stratégie", elle a raté sa génération.
**Une déroute face à la concurrence directe**
Face à la PS4, ce n'est même pas une défaite, c'est un écrasement : 58 millions contre 117 millions, soit un rapport de 1 à 2. Sony a vendu deux consoles pour chaque Xbox One vendue. Ajoute à ça la Nintendo Switch qui dépasse les 150 millions d'unités, et la Xbox One se retrouve largement troisième dans une course à trois.
**Un échec qui vient d'erreurs stratégiques évitables**
Ce n'est pas la faute à pas de chance. Le lancement de 2013 a été un désastre auto-infligé : Kinect obligatoire qui gonflait le prix, DRM restrictif annoncé puis retiré en catastrophe sous la pression, communication confuse sur le partage de jeux d'occasion. Microsoft a donné à Sony un boulevard, et Sony n'a eu qu'à dérouler un message simple ("chez nous, pas de DRM, prix plus bas") pour prendre l'avantage dès le lancement — un avantage jamais rattrapé sur toute la génération.
**Les rattrapages ne changent rien au verdict**
Que Microsoft ait ensuite corrigé le tir avec le Game Pass ou l'Activision Blizzard, ça concerne l'après, pas la Xbox One elle-même. On ne peut pas juger un produit sur ce que l'entreprise a fait dix ans plus tard pour compenser. La Xbox One, comme génération de console, a été un échec commercial et stratégique — point final.
C’est toi qui a voulu amener la politique.
Je n’ai pas ralé sur le plan de licenciement mais sur la gestion calamiteuse des studios de Microsoft. En revanche, si tu dépenses des millions sans ROI, il va s’en dire que tu coupes. Microsoft a pondu beaucoup trop de jeux moyens.
Tu es drôle cela dit !
"Nous sommes tous coupables de quelque chose". En achetant la ps5 pro et en faisant des ???????? à tout va, tu as toi même encouragé une stratégie que Sony avait deja mit en place sans le dire depuis plusieurs années. ( Le tout demat)