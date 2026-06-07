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Jeux Vidéo
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ouroboros4
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Le Game Pass compterait actuellement 30 millions d'abonnés


D'après le Wall Street Journal, le Game Pass compterait actuellement 30 millions d'abonnés.

Un chiffre bien en dessous par rapport au 77 millions d'abonnés que Microsoft espérait atteindre selon les précédentes procédures judiciaires ABK

https://x.com/i/status/2074191140681609381
https://www.wsj.com/tech/microsoft-layoffs-xbox-59e7f6df
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    posted the 07/06/2026 at 07:14 PM by ouroboros4
    comments (45)
    darksector posted the 07/06/2026 at 07:22 PM
    C'est pas une news...
    beppop posted the 07/06/2026 at 07:24 PM
    ils ont du perdre des abos la dernière fois c'était à 34 millions.

    ça montre aussi que les joueurs PC ont rien à carrer du GP
    walterwhite posted the 07/06/2026 at 07:26 PM
    Ils ont perdu 5 millions d’abonnés.

    Service qui va s’arrêter d’ici quelque temps.
    ouroboros4 posted the 07/06/2026 at 07:27 PM
    walterwhite tu crois ?
    marcus62 posted the 07/06/2026 at 07:29 PM
    C’est un service que j’apprécie beaucoup mais je prends un abonnement que ponctuellement dès qu’un gros jeu sort et qui m’intéresse. Puis je le résilie.

    Je reprendrai un abonnement en fin d’année pour faire Gears E-Day et tester enfin Forza Horizon 6.
    supasaiyajin posted the 07/06/2026 at 07:31 PM
    Ils ont pas arrêté les contrats avec les tiers ? Est-ce qu'ils vont finir par faire un abo qu'avec les jeux Xbox ?
    walterwhite posted the 07/06/2026 at 07:39 PM
    ouroboros4 Dans sa forme actuelle je vois pas comment ils peuvent continuer à le proposer sur le long terme.

    Soit ils enlèvent les day one, soit ils le supprimeront.
    cidkageno posted the 07/06/2026 at 07:40 PM
    La baisse d'abonnées ne m'etonne pas vu qu'ils avaient augmenté les tarifs.
    ouroboros4 posted the 07/06/2026 at 07:40 PM
    walterwhite enlever les AAA day one j'avais penser à la même solution
    bennj posted the 07/06/2026 at 07:47 PM
    walterwhite beppop La nouvelle CEO l'a annoncé, la nouvelle grosse augmentation du prix du Gamepass a fait beaucoup de mal. En meme temps qui en aurait douté ? Les mecs avaient fumé de la tête à ce niveau de prix.
    kikoo31 posted the 07/06/2026 at 07:50 PM
    pas rentable ?
    shambala93 posted the 07/06/2026 at 07:52 PM
    Aucun intérêt. Autant zappé sur un film voir ancien film déjà rentabilisé, ce n’est pas grave mais le Netflix du JV n’a aucune chance de réussir à moins d avoir 150 millions d’abonnés…
    romgamer6859 posted the 07/06/2026 at 07:53 PM
    Ils vont vite changer le service j'imagine
    cidkageno posted the 07/06/2026 at 07:54 PM
    bennj En effet c'est parfaitement logique.
    rasalgul posted the 07/06/2026 at 07:57 PM
    Je ne suis pas prêt de me désabonner à ce service.
    30 millions c'est pas l'objectif annoncé mais c'est très loin d'être un échec.

    Peaufinez vôtre offre et votre service on en a besoin à cette époque où le jeu vidéo coûte un bras
    shambala93 posted the 07/06/2026 at 08:02 PM
    rasalgul
    C’est un échec quand on voit la projection qu’ils envisageaient. Ça diminue d’ailleurs.

    C’est un service qui est une catastrophe pour l’industrie !
    walterwhite posted the 07/06/2026 at 08:06 PM
    rasalgul Sur les 30 millions combien paient le prix fort ?

    Loin des projections, pas rentable et COD qui devait vendre des abo comme des petits pains n’a pas servi et pire encore, il est sorti de l’offre.

    Le GP est une abomination pour ce média.
    keiku posted the 07/06/2026 at 08:08 PM
    rasalgul je pense que tu n'aura pas besoin de te désabonner il te désabonneront eux même quand il le fermeront et il y a de grande chance au rythme ou ca va, que d'ici la fin du physique celle du gamepass soit elle aussi actée
    keiku posted the 07/06/2026 at 08:11 PM
    rasalgul et c'est un échec quand tu sais combien coute le cloud, le streaming et le téléchargement, et quand tu pense que s'il font 30% de marge sur les tier ca voudrait dire que 70% du prix du gamepass leur est reversé
    rasalgul posted the 07/06/2026 at 08:16 PM
    walterwhite ah mais les objectifs ne sont pas atteints mais un marché a été créé donc c'est loin d'être un échec.

    Le GP n'est pas une abomination c'est un accès à moindre coût au jeu vidéo vous n'êtes pas clients certes mais vous n'êtes pas les seuls à jouer aux jeux vidéo, vous n'avez pas la meilleure façon de consommer ce media.

    keiku oui oui monsieur "la Helix sera un smartphone" c'est ça ?
    Arrête d'écrire t'en dis des conneries toi. C'est d'ailleurs pour ça que tes coms je ne les lis quasiment jamais
    Tu fais partie des plus teubés du site.

    shambala93 donc la One un échec c'est ça ?
    Calmez vous avez vos grands mots et constat généralistes.
    30 millions d'abonnés c'est pas l'objectif c'est vrai mais c'est loin d'être un échec, Asha a donc expliqué que ce service ne disparaîtra pas mais doit être travaillé différemment d'où les changements dans les signatures avec les tiers.
    Si ce service devait être stoppé ça fait un moment qu'il l'aurait été surtout avec Margaret Thatcher aux commandes.

    Microsoft n abandonnera jamais l'un de ses rares levier de fidélisation car c'est ça le cœur de la guerre des consoles depuis la ps4/One.
    keiku posted the 07/06/2026 at 08:20 PM
    rasalgul bah en vrai si on suit le discours, qu'on suit le target a atteindre, et qu'on regarde quel studio ont été fermé, c'est pas une blague

    Tu fais partie des plus teubés du site.

    pourtant la situation dans laquelle microsoft est , et celle de sony également, j'ai été le premier ici a l'avoir annoncé et les raison du pourquoi on en arriverait la aussi... et puis comme ont dit les génies sont fou pourtant c'est eux qui ont raison...
    walterwhite posted the 07/06/2026 at 08:21 PM
    rasalgul 240 balles l’année pour de la location c’est un accès à moindre coût ?

    C’est juste une porte d’entrée du buffet à volonté ou tu remplis des assiettes mais tu finis rien.
    skuldleif posted the 07/06/2026 at 08:22 PM
    rasalgul bon courage
    romgamer6859 posted the 07/06/2026 at 08:24 PM
    Ils veulent plus d'abonnés ? qu'ils repassent à 18 par mois en virant fortnite de merde
    skuldleif posted the 07/06/2026 at 08:25 PM
    romgamer6859 si ils veulent + d'abonnés il faut vendre + de consoles ca se résume à ca
    romgamer6859 posted the 07/06/2026 at 08:26 PM
    skuldleif à ce prix là c'est mort
    keiku posted the 07/06/2026 at 08:27 PM
    skuldleif et pourtant ils sont sur pc qui a un parc de 400 millions d'utilisateurs et ils font moins avec leur gamepass qu'ils en était avec le gold
    rasalgul posted the 07/06/2026 at 08:29 PM
    skuldleif hop hop même pas, j'ai dît ce que j'avais à dire je retourne jouer moi

    Je vais pas parler à un teubé toute la soirée
    skuldleif posted the 07/06/2026 at 08:29 PM
    keiku PC = Steam ,riot games ect... c'est quand meme incroyable que je doive l'ecrire
    EGS offre des jeux litteralement GRATOS ET ont Fortnite mais bide quand meme

    on boucle sur les arguments la.. jpp
    skuldleif posted the 07/06/2026 at 08:33 PM
    romgamer6859 bah c'est mort , on verra dans un an si ils ont freiner les D1 Gamepass d'ici la ca n'est absolument pas le cas , et d'ici la on aura encore et toujours les meme qui veulent que ca clamse sans raison puisque sony a sauté dans le tout demat sans meme proposer dequivalent
    rasalgul posted the 07/06/2026 at 08:34 PM
    walterwhite oui c'est pour ça que depuis des décennies beaucoup achètent un smartphone sur 3 ans à 200€ l'année qu'ils ne gardent pas plus de 5 ans.
    C'est un accès à moindre coût oui, la location ils s'en cognent ils veulent juste jouer.
    Et je ne parle même pas de ceux qui prennent des crédits pour se monter un PC 10 ans etc
    Arrêtez de croire que votre façon de consommer et la best of the best
    zekk posted the 07/06/2026 at 08:37 PM
    rasalgul Oui la One est un échec
    shambala93 posted the 07/06/2026 at 08:46 PM
    rasalgul
    La one est un échec mais c’est pas le sujet et le gamepass par définition, s’il est en dessous de ce qui est tait prévu, c’est encore un échec.
    shambala93 posted the 07/06/2026 at 08:48 PM
    rasalgul
    Je n’ai pas compris le rapport avec l’excellent ancien Premier ministre britannique.
    keiku posted the 07/06/2026 at 08:49 PM
    skuldleif EGS s'en sort mieux que le windows store + gamepass, et continue a faire monter sa base d'abonné au fil des années... donc non pc n'égale pas steam, le leader c'est steam, mais c'est pareil de dire aujourd'hui que console = nintendo

    tes argument sont faux donc tu pourras les répéter tant que tu veux, ils ne seront jamais pris en compte

    comme je l'ai dit et que je vais le répéter, le soucis de microsoft ce n'est pas sa base de joueurs, ce n'est pas ses prix, et ce n'est même plus son catalogue...

    le problème de microsoft est et a toujours été sa politique de service et ses modèle économique qui y sont associé... ca a commencé fin de la 360 et en concordance direct avec le début de leur perte de joueurs
    rasalgul posted the 07/06/2026 at 08:49 PM
    zekk 60 millions d'unités vendues c'est un échec maintenant
    Nan mais franchement les gars....

    Tu sais quoi je vais jouer et me mettre au niveau de ce débat de comptoir.
    Je vous permets donc d'echanger avec une simple IA qui à mon avis à nettement plus de maîtrise de sujet que vous.

    Allez question: la Xbox one a-t-elle était un échec ?

    Réponse:

    Non, la Xbox One n'a pas été un échec commercial total, mais elle a été largement battue par la PlayStation 4.
    ​Malgré un lancement raté en 2013 à cause d'une communication maladroite (connexion internet obligatoire, prix élevé avec Kinect), elle s'est vendue à environ 58 millions d'exemplaires. C'est un score honorable, même si c'est deux fois moins que les 117 millions de PS4.
    ​C'est sous l'ère Xbox One que Microsoft a redressé la barre en lançant le Xbox Game Pass et la rétrocompatibilité, posant ainsi les bases de sa stratégie actuelle.




    Des champions
    Tu vends 60 millions d'une unité et c'est un échec.
    Comment voulez-vous être pris au sérieux....

    shambala93 ok ok pas envie de parler politique, le bistrot c'est pas mon truc.
    rasalgul posted the 07/06/2026 at 08:51 PM
    skuldleif

    Le mec t'a dit "sa politique de service et ses modèle économique qui y sont associé"

    Le truc qui ne veut strictement rien dire

    A moi de te souhaiter good Luck
    keiku posted the 07/06/2026 at 08:53 PM
    rasalgul 60 millions d'unités vendues c'est un échec maintenant
    bien sur que c'est un échec vu que la gen d'avant c'était 90 milions...

    si tu ne fait pas mieux ou a défaut le même chiffre que ton chiffre le plus haut, c'est un échec...


    Le mec t'a dit "sa politique de service et ses modèle économique qui y sont associé"


    si tu ne comprend pas cette phrase, tu ne comprendras jamais a rien a rien... demande a chat gpt, il comprendra lui
    rasalgul posted the 07/06/2026 at 08:55 PM
    shambala93 ah mais attends du coup ces licenciements de masse tu aimes ?
    N'est-ce pas ?
    Le mec plébiscité Margaret Thatcher et râle contre un plan de licenciement de masse.
    Ce site est fou

    Allez merci Montreux c'est tout pour moi
    walterwhite posted the 07/06/2026 at 09:06 PM
    rasalgul C’est quoi ces comparaisons ? Le GP c’est de la location, tu paies, tu n’as strictement rien.

    C’est pas étonnant que la dynamique du service décroît.
    zekk posted the 07/06/2026 at 09:18 PM
    rasalgul L’IA tu lui fais dire ce que tu veux très facilement
    zekk posted the 07/06/2026 at 09:21 PM
    rasalgul voilà ce que je lui fait dire à l’ia...

    C'est un échec, sans ambiguïté. Voici pourquoi.

    **Un recul absolu, du jamais vu pour Microsoft**
    Vendre moins que sa propre génération précédente est un signal d'alarme rare dans l'industrie du hardware. La Xbox One a vendu environ 58 millions d'unités contre 85,7 millions pour la Xbox 360 — un recul net de près de 30 millions d'unités. Ce n'est pas une stagnation, c'est une régression. Une entreprise qui vend moins que son produit précédent n'a pas "changé de stratégie", elle a raté sa génération.

    **Une déroute face à la concurrence directe**
    Face à la PS4, ce n'est même pas une défaite, c'est un écrasement : 58 millions contre 117 millions, soit un rapport de 1 à 2. Sony a vendu deux consoles pour chaque Xbox One vendue. Ajoute à ça la Nintendo Switch qui dépasse les 150 millions d'unités, et la Xbox One se retrouve largement troisième dans une course à trois.

    **Un échec qui vient d'erreurs stratégiques évitables**
    Ce n'est pas la faute à pas de chance. Le lancement de 2013 a été un désastre auto-infligé : Kinect obligatoire qui gonflait le prix, DRM restrictif annoncé puis retiré en catastrophe sous la pression, communication confuse sur le partage de jeux d'occasion. Microsoft a donné à Sony un boulevard, et Sony n'a eu qu'à dérouler un message simple ("chez nous, pas de DRM, prix plus bas") pour prendre l'avantage dès le lancement — un avantage jamais rattrapé sur toute la génération.

    **Les rattrapages ne changent rien au verdict**
    Que Microsoft ait ensuite corrigé le tir avec le Game Pass ou l'Activision Blizzard, ça concerne l'après, pas la Xbox One elle-même. On ne peut pas juger un produit sur ce que l'entreprise a fait dix ans plus tard pour compenser. La Xbox One, comme génération de console, a été un échec commercial et stratégique — point final.
    ootaniisensei posted the 07/06/2026 at 09:29 PM
    neptonic romgamer6859 jenicris zekk beppop Rappelez moi de brûlé un cierge ce soir avant d'aller au lit.
    shambala93 posted the 07/06/2026 at 09:30 PM
    rasalgul
    C’est toi qui a voulu amener la politique.

    Je n’ai pas ralé sur le plan de licenciement mais sur la gestion calamiteuse des studios de Microsoft. En revanche, si tu dépenses des millions sans ROI, il va s’en dire que tu coupes. Microsoft a pondu beaucoup trop de jeux moyens.

    Tu es drôle cela dit !
    lieskino posted the 07/06/2026 at 09:32 PM
    walterwhite

    "Nous sommes tous coupables de quelque chose". En achetant la ps5 pro et en faisant des ???????? à tout va, tu as toi même encouragé une stratégie que Sony avait deja mit en place sans le dire depuis plusieurs années. ( Le tout demat)
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