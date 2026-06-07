La restructuration de la division Xbox continue d'impacter les studios de Bethesda. Selon Jason Schreier (Bloomberg), id Software (DOOM) et ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) ne ferment pas leurs portes, mais procèdent à d'importantes vagues de licenciements., l'ancien Project Lead de Bethesda Jeff Gardiner affirmeD'après les chiffres du Communications Workers of America (CWA), le studio comptait 185 employés l'an dernier,La situation serait tout aussi préoccupante chez ZeniMax Online Studios,À ce stade, Microsoft n'a pas communiqué de chiffres officiels concernant les effectifs supprimés dans chacun de ces studios, on sait juste que plus de 2900 sur les 3200 personnes postes vont perdre leur emplois dans les studios restants.