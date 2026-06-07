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Doom : The Dark Ages
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name : Doom : The Dark Ages
platform : Xbox Series X
editor : Bethesda Softworks
developer : ID Software
genre : FPS
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beppop
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Zenimax impacté massivement par les licenciement Xbox , ID Software (50% des effectifs ?)
La restructuration de la division Xbox continue d'impacter les studios de Bethesda. Selon Jason Schreier (Bloomberg), id Software (DOOM) et ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) ne ferment pas leurs portes, mais procèdent à d'importantes vagues de licenciements.



Chez id Software, l'ancien Project Lead de Bethesda Jeff Gardiner affirme qu'environ 95 employés auraient perdu leur emploi. D'après les chiffres du Communications Workers of America (CWA), le studio comptait 185 employés l'an dernier, ce qui représenterait plus de la moitié des effectifs.

La situation serait tout aussi préoccupante chez ZeniMax Online Studios, où près de la moitié de l'équipe aurait été licenciée.



À ce stade, Microsoft n'a pas communiqué de chiffres officiels concernant les effectifs supprimés dans chacun de ces studios, on sait juste que plus de 2900 sur les 3200 personnes postes vont perdre leur emplois dans les studios restants.
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    posted the 07/06/2026 at 05:13 PM by beppop
    comments (19)
    alucardhellsing posted the 07/06/2026 at 05:14 PM
    FESTIVAL
    khazawi posted the 07/06/2026 at 05:18 PM
    Tout ce que touche Xbox devient une calamité.
    Ça se vantait d'avoir une trentaine de studios, mais au final, y a rien eu de notable depuis 2020.
    skuldleif posted the 07/06/2026 at 05:26 PM
    C'est ridicule parcequils vont sans doute devoir se remettre a embaucher pour le prochain id , a moins bien sûr que ia ou que MS souhaite sous traiter +
    altendorf posted the 07/06/2026 at 05:29 PM
    skuldleif La sous-traitance va être de plus en plus utiliser. Suffit de voir les dernières productions AAA et les nombreux studios de support dans les crédits (corée, chine, malaisie, inde, ect...). J'avais dit que la prochaine "guerre" des rachats serait les studios de support et je ne serais pas surpris que cela arrive pour la prochaine génération car le but sera de sortir le plus rapidement possible des gros jeux mais en gardant une certaine qualité pour éviter les mauvais retours lors des lancements.
    skuldleif posted the 07/06/2026 at 05:33 PM
    altendorf corée, chine, malaisie, inde, ect... ; c'est aussi les regions ou je prend mes jeux/Gamepass , ya une certaine cohérence du coup
    altendorf posted the 07/06/2026 at 05:34 PM
    skuldleif
    zboubi480 posted the 07/06/2026 at 05:36 PM
    skuldleif
    raoh38 posted the 07/06/2026 at 05:40 PM
    Merci au pari perdu de starfield au lieu de faire un elder scroll 6 qui aurait a coup sur avec ces centaines de millions de revenus par an "protéger" les autres studios... il est temps au head de se barrer comme spencer...
    raoh38 posted the 07/06/2026 at 05:41 PM
    khazawi comme sony quoi et se qui arrive est pas tres folichon a part wolferine (et encore) alors que gears ,fable et halo arrivent...
    newtechnix posted the 07/06/2026 at 05:43 PM
    La restructuration de la division Xbox continue d'impacter les studios de Bethesda. Selon Jason Schreier (Bloomberg), id Software (DOOM) et ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) ne ferment pas leurs portes, mais procèdent à d'importantes vagues de licenciements.

    Un bain de sang...pour le coup vu qu'on parle de DOOM.

    C'est complétement dingue juste de devoir confirmer qu'ils ne vont pas fermer!

    Des studios aux importants effectifs développant des AAA mais plombés par les salaires pharonesque occidentaux rendent ces studios complétement inadaptés à l'époque actuelle.
    bennj posted the 07/06/2026 at 05:48 PM
    beppop attention aux chiffres pour les personnes actuellement en poste donnés par la Communications Workers of America (CWA), ils s'agit uniquement des personnes syndiquées. Les chiffres actuels tourneraient plus aux alentours de 300. Ca fait quand meme 1/3 des effectifs.
    khazawi posted the 07/06/2026 at 05:49 PM
    raoh38 Forza Horizon 6 est sorti, ca a changé quoi pour les consoles Xbox ? Les.licznces Xbox ne sont pas assez fortes pour faire changer les choses.
    bennj posted the 07/06/2026 at 05:50 PM
    raoh38 avec cette logique on ne sort plus de nouvelles licences et on se contente de surfer sur ses acquis ?
    kirk posted the 07/06/2026 at 05:57 PM
    Un jour avant la sortie du dlc. Sympa.
    beppop posted the 07/06/2026 at 06:05 PM
    bennj tu les sors d'où les 300 ?
    kikoo31 posted the 07/06/2026 at 06:22 PM
    skuldleif mon dieu
    bennj posted the 07/06/2026 at 06:35 PM
    beppop 345 meme : https://www.linkedin.com/company/id-software/people/
    arrrghl posted the 07/06/2026 at 06:46 PM
    donc même les gros studio qui te sortent d'excellents jeux comme Id se font charcuter ?! Doom The dark ages a été un échec ?
    les 2 précédents étaient pourtant des succès.
    beppop posted the 07/06/2026 at 07:05 PM
    bennj linkedin c'est pas toujours fiable entre les faux profils, ceux qui oublient de mettre à jour, etc.. même si ça donne une idée
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