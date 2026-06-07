La restructuration de la division Xbox continue d'impacter les studios de Bethesda. Selon Jason Schreier (Bloomberg), id Software (DOOM) et ZeniMax Online Studios (The Elder Scrolls Online) ne ferment pas leurs portes, mais procèdent à d'importantes vagues de licenciements.
Chez id Software
, l'ancien Project Lead de Bethesda Jeff Gardiner affirme qu'environ 95 employés auraient perdu leur emploi.
D'après les chiffres du Communications Workers of America (CWA), le studio comptait 185 employés l'an dernier, ce qui représenterait plus de la moitié des effectifs.
La situation serait tout aussi préoccupante chez ZeniMax Online Studios, où près de la moitié de l'équipe aurait été licenciée
.
À ce stade, Microsoft n'a pas communiqué de chiffres officiels concernant les effectifs supprimés dans chacun de ces studios, on sait juste que plus de 2900 sur les 3200 personnes postes vont perdre leur emplois dans les studios restants.
Ça se vantait d'avoir une trentaine de studios, mais au final, y a rien eu de notable depuis 2020.
Un bain de sang...pour le coup vu qu'on parle de DOOM.
C'est complétement dingue juste de devoir confirmer qu'ils ne vont pas fermer!
Des studios aux importants effectifs développant des AAA mais plombés par les salaires pharonesque occidentaux rendent ces studios complétement inadaptés à l'époque actuelle.
les 2 précédents étaient pourtant des succès.