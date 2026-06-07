Nouveau jeu du studio Yacht Club Games, Mina the Hollower est un jeu d'action-aventure inspiré de Zelda, Castlevania mais aussi Bloodborne. On y incarne Mina, une "Muloteuse" qui doit sauver une île maudite. Rarement un jeu ne m'avait autant surpris : de sa première annonce jusqu'au 100% atteint, Mina the Hollower compte pour moi parmi les meilleurs Zelda-like sortis à ce jour.



C'est un jeu qui nous surprend constamment par tous ses aspects. En commençant par le Level Design qui regorge de secrets, en plus d'être cohérent dans les chemins qui se croisent. Le game design repris des anciens Zelda marche très bien ; se basant sur du vieux pour faire du neuf, il arrive à proposer une boucle de gameplay qui se renouvelle extrêmement bien grâce aux différentes armes, niveaux et interactions à découvrir.



La direction artistique rappelle bien évidemment Oracle of Ages / Seasons et marche très bien. L'OST a quelques thèmes 8-bits plutôt marquants. Il y a par contre un souci d'équilibrage à certains moments de l'aventure, notamment la fin, qui pourrait faire lâcher la manette. Mais mis à part ça, Mina the Hollower est à mes yeux un jeu indé à retenir et qui peut figurer parmi les classiques.

Désireux de se diversifier en dehors de sa série Shovel Knight, Yacht Club Games s’est mis beaucoup de pression pour proposer une aventure plus ambitieuse que sa réalisation rétro 8-bits ne le laisse paraître.



Au delà de ses inspirations revendiquées (Zelda, Castlevania et Bloodborne), Mina est un jeu d’action-aventure exigeant qui impose sa propre patte. Le monde étant ouvert, le jeu ne souffle aucune direction particulière à prendre, même si une seule zone est réellement abordable pour commencer.



Ce ne sera pas le seul piège : si les ennemis coriaces et les boss impressionnants peuvent être surmontés avec un peu de levelling et de bons objets, les phases de plateformes sont assez prépondérantes et sensiblement plus punitives.



Que cela ne dissuade pas non plus de se mesurer à Mina the Hollower : réalisation et musiques impeccables donnent une ambiance particulière à la fois sombre et décalée, et si les ressorts de l’histoire sont attendus, le dénouement ne manquera pas de surprendre, allant jusqu’à brouiller les cartes et délivrer un message très politique.



Yacht Club Games confirme donc là toute sa maîtrise à concilier rétro et modernité.