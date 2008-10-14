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Dead Space
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name : Dead Space
platform : Xbox 360
editor : Electronic Arts
developer : Electronic Arts
genre : action
european release date : 10/24/2008
us release date : 10/14/2008
other versions : PlayStation 3
official website : http://www.ea.com/deadspace/home.jsp
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obi69
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Dead Space : ce 1er boss mythique


En 2008, Dead Space débarque et nous devons faire face avec Issac au premier boss : un monstre mural gigantesque qui contamine tout le vaisseau Ishimura.

Un moment mythique dans la génération Ps360, que je me refais actuellement avec plaisir, avant d'attaquer le Remake !

Et vous? Avez vous connu ce boss? Quels sont vos souvenirs de Dead Space version 2008? Dites nous tout en commentaires !
La chaine - https://www.youtube.com/@GameForeverFR
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    posted the 07/05/2026 at 11:13 PM by obi69
    comments (2)
    adamjensen posted the 07/05/2026 at 11:43 PM
    Un jeu de fou et un des meilleurs survival horror qui existent.
    9/10 Facile.
    En plus sur PC, en changeant juste un chiffre dans les fichiers, on peut débloquer la difficulté Impossible directement. Mais elle n’est pas si dure que ça.
    Je me souviens de la première fois que j'ai vu l'interface de l'inventaire en 3D et qu'on pouvait voir à l'envers en tournant la caméra, pour l'époque c'était de la folie et une révolution.
    C’était, et c’est, toujours vraiment une expérience.
    Meilleure arme du jeu, le Cutter Plasma. Les Pro savent.
    Je ne compte même plus le nombre de fois où je l’ai fini Xbox 360 et PC.
    Le 2 est vraiment génial aussi et même meilleur, et avait une intro de malade pour l’époque.
    altendorf posted the 07/06/2026 at 12:03 AM
    Les premiers moments de flippes sur un écran HD avec ma PS3, les souvenirs
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