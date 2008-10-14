En 2008, Dead Space débarque et nous devons faire face avec Issac au premier boss : un monstre mural gigantesque qui contamine tout le vaisseau Ishimura.Un moment mythique dans la génération Ps360, que je me refais actuellement avec plaisir, avant d'attaquer le Remake !Et vous? Avez vous connu ce boss? Quels sont vos souvenirs de Dead Space version 2008? Dites nous tout en commentaires !