Pour ceux qui ne l'ont pas fait, pensez à signez la pétition
https://www.change.org/p/don-t-kill-the-disc-tell-sony-to-keep-physical-playstation-games
Stoppez vos abonnements playstation plus aussi. Il faut montrer à Sony que nous ne pouvons pas accepter cela.
Il ne faut pas baisser les bras (même si certains pense que c'est déjà foutu)
Merci à tout le monde
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posted the 07/05/2026 at 08:58 PM by sph1x
nicolasgourry merci pour l'info
En se refermant au moins pendant un temps sur son propre ecosysteme (en stoppant les jeux sur PC, et aussi visiblement un launcher PC vu les leaks)
Mais ma petite main me dit que la realité du business les fera changer dans une generation ou 2 max (en fonction de la branlé qu'ils se prendront ou non), vu que le mobile, le PC, et Nintendo risque de continuer de grapiller des parts de marché jusqu'à un point où leur strategie et l'augmentation des couts ne sera plus viable.
Logiquement, ils veulent tirer plus de sous de leur base de joueurs plutot que de l'elargir (ils l'ont d'ailleurs confirmé publiquement), et donc se revirement strategique accelere le besoin de gagner plus par copie vendue, et donc le full demat devient une priorité.
Ne vous abonnez plus au ps+.
Achetez moins de jeux play.
Y'a que ça qui fera effet
Vu la deception des first party sur PS5, c'est pas ça qui fait un gros trou au porte monnaie et dans mon backlog
Cette année, il n'y a que l'excellent Saros, qui sera surement un de mes goty, chez les Studios Playstation (Wolverine a l'air d'etre une deception sur bcp de points en plus d'etre un simple jeu "Marvel", un handicap de poids déjà à la base pour moi).
L'année derniere? Le non moins excellent Astrobot (pour 10-15h de durée de vie).
Se priver des first party exclusif Playstation, c'est pas non plus comme si on privait d'une enorme partie de l'histoire du JV depuis la PS5...
jenicris pourtant, ce revirement plaisait à la fanbase de Playstation
Combien ici se felicitaient du retour au "only on Playstation"?
Alors que je faisais parti de ceux qui nuançaient cette strategie, que ça ne se ferait pas sans contre partie, et on les voit depuis:
- le prix du hardware, meme s'il serait malhonnete d'accuser uniquement Sony pour ça alors qu'ils sont en bonne parties victimes plus que coupables des prix de la mémoire comme tout le monde et pris au piege par les contrats avec AMD and co j'imagine) ...
- mais dans tous les cas, moins de promos, hardware probablement moins subventionné, grosse hausse de prix hardware des machines existantes
- services payants plus chers et qui continueront d'augmenter a court terme
- maximiser les benef par jeu vendu = donc full demat anticipé
C'est evidement pas ton cas, mais j'avais dit aux 2-3 fanboys du site les plus extremes et immatures qu'ils auraient un retour de baton, suite à la rejouissance de l'abandon du PC et à leurs petites provoc de merde
Le moins que l'on puisse dire, c'est que le retour ne s'est pas fait attendre et d'une certaine façon c'est bien fait pour leur gueule, meme si ça reste d'une tristesse infinie pour les joueurs de stopper le support du jeu physique de cette façon