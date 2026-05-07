Bonus Stage

Annoncé il y a tout juste une semaine, le titre culte de Rareware s'apprête à s'offrir une seconde jeunesse sur PC et cela dès cet été. En effet, l'équipe derrièrea annoncé travailler sur un portage du jeu en s'appuyant sur l'outil N64: Recompiled.Au programme :(60 FPS et plus).pour s'adapter à un framerate plus élevé.et des écrans ultra-larges.et améliorations de conforts grâce à l'architecture de cette recompilation.avec remappage complet des touches.: Windows, Linux et Mac OS.L'annonce précoce deest une véritable stratégie de la part de l'équipe. Son but est de fédérer la communauté des moddeurs autour de son projet, mais aussi de proposer un code propre, maintenable dans le temps et sans l'aide de l'intelligence artificielle contrairement à un de ses concurrents.