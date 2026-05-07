Annoncé il y a tout juste une semaine, le titre culte de Rareware s'apprête à s'offrir une seconde jeunesse sur PC et cela dès cet été. En effet, l'équipe derrière DK64 Randomizer a annoncé travailler sur un portage du jeu en s'appuyant sur l'outil N64: Recompiled.
Au programme :
• Framerate débloqué (60 FPS et plus).
• Ajustement automatique du gameplay pour s'adapter à un framerate plus élevé.
• Prise en charge de la 4K et des écrans ultra-larges.
• Support natifs des mods et améliorations de conforts grâce à l'architecture de cette recompilation.
• Prise en charge des manettes récentes avec remappage complet des touches.
• Disponibilité multiplateforme : Windows, Linux et Mac OS.
L'annonce précoce de DK64: Recompiled est une véritable stratégie de la part de l'équipe. Son but est de fédérer la communauté des moddeurs autour de son projet, mais aussi de proposer un code propre, maintenable dans le temps et sans l'aide de l'intelligence artificielle contrairement à un de ses concurrents.
Il y a en effet un autre projet d'une autre team, mais qui fait effectivement du vide-coding sous IA. Ou pour résumer plus simplement: ce genre de recomp est souvent mal branlé, avec des bugs et des crashs qui seront jamais corrigés vu les mecs derrière ont pas assez de compétences pour corriger manuellement les bugs.
Donc ouais, privilégiez les recomps sans vibe coding IA, ce sera moins dangereux pour votre PC et au moins les développeurs sont compétents.
Je suis très content de cette annonce en tout cas