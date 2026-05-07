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Donkey Kong Bananza
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name : Donkey Kong Bananza
platform : Switch 2
editor : Nintendo
developer : Nintendo
genre : action plates-formes
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bourbon
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bourbon
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Donkey Kong 64 arrive cet été sur PC !
Bonus Stage
Annoncé il y a tout juste une semaine, le titre culte de Rareware s'apprête à s'offrir une seconde jeunesse sur PC et cela dès cet été. En effet, l'équipe derrière DK64 Randomizer a annoncé travailler sur un portage du jeu en s'appuyant sur l'outil N64: Recompiled.



Au programme :

Framerate débloqué (60 FPS et plus).
Ajustement automatique du gameplay pour s'adapter à un framerate plus élevé.
Prise en charge de la 4K et des écrans ultra-larges.
Support natifs des mods et améliorations de conforts grâce à l'architecture de cette recompilation.
Prise en charge des manettes récentes avec remappage complet des touches.
Disponibilité multiplateforme : Windows, Linux et Mac OS.

L'annonce précoce de DK64: Recompiled est une véritable stratégie de la part de l'équipe. Son but est de fédérer la communauté des moddeurs autour de son projet, mais aussi de proposer un code propre, maintenable dans le temps et sans l'aide de l'intelligence artificielle contrairement à un de ses concurrents.
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    posted the 07/05/2026 at 08:56 PM by bourbon
    comments (8)
    jofe posted the 07/05/2026 at 09:03 PM
    Pour info, ce sera sur version US mais les mods pour ajouter les autres langues sont déjà prévues.

    Il y a en effet un autre projet d'une autre team, mais qui fait effectivement du vide-coding sous IA. Ou pour résumer plus simplement: ce genre de recomp est souvent mal branlé, avec des bugs et des crashs qui seront jamais corrigés vu les mecs derrière ont pas assez de compétences pour corriger manuellement les bugs.

    Donc ouais, privilégiez les recomps sans vibe coding IA, ce sera moins dangereux pour votre PC et au moins les développeurs sont compétents.
    bourbon posted the 07/05/2026 at 09:09 PM
    jofe Yes, je n'ai pas précisé pour la version US. Il me semble que c'est le cas pour la plupart des portages non officiel, mais il y a toujours eu le support des autres langues ^^

    Je suis très content de cette annonce en tout cas
    losz posted the 07/05/2026 at 09:10 PM
    C'est propre, quand je vois la gueule du jeu sur mon Analogue c'est autre chose
    altendorf posted the 07/05/2026 at 09:24 PM
    Combien de temps avant que Nintendo pointe son nez pour annuler le projet ?
    jofe posted the 07/05/2026 at 09:27 PM
    altendorf Comment toutes les autres decomp et recomp, ils ne feront rien car aucune donnée protégée par les droits d'auteur n'est incluse, il faut fournir soi-même sa rom, la recomp ne contient aucun asset.
    altendorf posted the 07/05/2026 at 09:38 PM
    jofe Ah ok, je pensais que même ça, Nintendo abusait de fou
    jeanouillz posted the 07/05/2026 at 09:45 PM
    Excellente nouvelle !!
    jenicris posted the 07/05/2026 at 09:45 PM
    Nintendo va pas apprécier
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