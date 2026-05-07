Hideo Kojima est en ce moment même à Rome, en Italie, pour prendre part au festival de cinéma "Il Cinema in Piazza". Véritable amoureux du septième art, le créatif derrière Metal Gear Solid et Death Stranding est venu présenter plusieurs classiques cinématographiques en compagnie de ses amis cinéastes et devrait prendre le temps de se livrer au cours de quelques entretiens.Hideo Kojima s'inquiète donc pour l'accès aux jeux vidéo, mais il soulève aussi une question plus large, à savoir la fin du support physique dans son ensemble. La décision de Sony pourrait encourager toutes les industries culturelles à suivre le pas et offrir alors au streaming une domination totale. Un futur effrayant, auquel Kojima faisait d'ailleurs déjà référence dans un tweet publié en 2021 où il déclarait :