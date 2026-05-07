De passage en Italie à l'occasion du festival de cinéma "Il Cinema in Piazza", le Maestro Hideo Kojima a pu s'exprimer longuement sur la mort annoncée du support physique. Alors que Sony a bien confirmé la disparition du disque physique à partir de 2028, le créateur de Metal Gear Solid, s'est dit "très attristé" par cette décision, mais se montre aussi inquiet pour l'avenir du jeu vidéo et du cinéma.
Kojima dans tous ses états
Hideo Kojima est en ce moment même à Rome, en Italie, pour prendre part au festival de cinéma "Il Cinema in Piazza". Véritable amoureux du septième art, le créatif derrière Metal Gear Solid et Death Stranding est venu présenter plusieurs classiques cinématographiques en compagnie de ses amis cinéastes et devrait prendre le temps de se livrer au cours de quelques entretiens.
"Cependant, si le streaming devient la norme à l'avenir, ce ne sera plus le cas. Avec les services d’abonnement de streaming, comme Netflix ou Amazon , il y a un serveur quelque part, et vous avez essentiellement le droit d'y accéder, et lorsque vous le faites, les données sont transmises. C'est comme ça que fonctionnent les films sur ces plateformes, n'est-ce pas ? On ne télécharge pas les données, on y accède directement par abonnement. Et la conséquence, c'est qu'on ne possède pas réellement les données."
"Certaines entreprises possèdent ces serveurs et vous permettent d'y accéder moyennant un abonnement mensuel. Cependant, compte tenu des enjeux nationaux, politiques et des différentes mentalités, il est inévitable d'envisager la possibilité qu'en cas de changement, la diffusion des données qu'ils contiennent soit interrompue. Et si cela se produit, vous ne pourrez plus regarder ni jouer aux films et jeux vidéo que vous appréciez. C’est ce qui est effrayant. Ce qui arrive aux jeux vidéo en 2028 pourrait aussi arriver aux films. J’aimerais que tout le monde garde cela à l’esprit."
Tout était écrit
Hideo Kojima s'inquiète donc pour l'accès aux jeux vidéo, mais il soulève aussi une question plus large, à savoir la fin du support physique dans son ensemble. La décision de Sony pourrait encourager toutes les industries culturelles à suivre le pas et offrir alors au streaming une domination totale. Un futur effrayant, auquel Kojima faisait d'ailleurs déjà référence dans un tweet publié en 2021 où il déclarait : "À terme, même les données numériques ne seront plus la propriété des individus de leur propre initiative. Chaque fois qu’un changement majeur ou un accident survient dans le monde, dans un pays, au sein d’un gouvernement, concernant une idée ou une tendance, l’accès à ces données peut être soudainement interrompu. Nous ne pourrons plus accéder librement aux films, aux livres et à la musique que nous avons aimés. Je serai démuni. C'est ce qui me fait peur."
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posted the 07/05/2026 at 08:43 PM by ouroboros4
Tu as donc tes données en local, et tu en fais bien de ce que tu veux, tu peux meme aller choper des save d'autres joueurs ou telecharger n'importe quel ISO de jeu, meme si illegal si tu ne l'as jamais acheté.
Bref une liberté totale, et des solutions à d'eventuels soucis.
Sur console, le demat ne t'appartient pas, ta vie de joueur est lié à une entreprise, si Playstation devait un jour cesser son activité ou si tu rencontres un probleme avec ton compte / ta machine, t'es potentiellement profondement baisé et tu risques de tout perdre.
La fin du support physique est problematique sur console, il a raison.
L'ironie c'est que le PC conservera mieux l'histoire des consoles que les consoles elles meme via son catalogue non generationnel, sa retrocompatibilité quasi totale, l'emulation, les mods, les serveurs privés, etc...
Alors que le demat sur console est une prison
Une prison dédiée au JV, qui va couter tres chere d'ailleurs vu le prix attendu des prochaines machines, des jeux demat et des abo...