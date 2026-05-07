En fait je me pose la question pour avoir lu les commentaires qui ressort, beaucoup ici ont conscience que la transition vers le tout démat est inévitable...mais ça reproche le fait que l'annonce soit "brusque, trop rapide"
Mais vous aurez aimé qu'on vous l'annonce pendant la next gen sans vous y préparer ?
Si la PS6 est bien full démat avec ou sans disque pour pour la rétro ( peut importe obligé ils ont pensé à un système pour assurer la rétro, c'est devenu le pilier des écosystèmes consoles
) ça vous donne quasiment 2 ans pour vous y préparer dès maintenant ( en partant du principe que la décision ne change pas d'ici là, je vois plus un prolongement de 2 ou 3 ans...qu'un retro pédalage complet
)
Donc c'est pas mieux d'être prévenu quasiment 2 ans en avance ? Fin je me faisais la réflexion par rapport aux comment que j'ai lu ici. Même si ça reste un coup d'enfoiré ça reste "honnête" quit à perdre des joueurs d'ici là
Et pour moi les vrais enjeux autour de ce débat c'est que ça pousse les constructeurs notamment Sony dans le cas présent à revoir toute la politique d'achat autour des stores (facilité de remboursement, droit des licences, etc...
)
Parce que si ce n'est pas la PS6 ça sera la PS7...
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posted the 07/05/2026 at 07:17 PM by neptonic
Car le marché c'est adapté (physique plus cher que le démat) et même si le physique est devenu minoritaire le fait d'avoir adapté le marché permet au physique et au démat de vivre.
Sony crée donc une PS6 avec une puissance que personne n'a demandé, elle existe uniquement pour les chialeurs qui voient les jeux tourner a 59 fps au lieu de 60.
Nintendo a totalement raison avec la Switch 2...
Dans le fait que les films ont plusieurs durées de vies ( cinéma, plateformes de streaming, blurays) sans couter que les AAA JV coutent beaucoup plus chère
Je me place à la place des éditeurs ( d'ailleurs vous avez pas remarqué aucun éditeur n'a pris la parole sur le sujet ? tu as que des KFC, Domino pizza qui profite du buzz)
Mais foncièrement pour tous les gros acteurs du JV l'avenir du tout démat est favorable pour eux (mais contre les joueurs ) Faut pas oublier les éditeurs ne touchent pas un rond sur le marché de l'occasion
C'est la même chose pour la musique, les films et les livres.
La différence est que la musique, les films et les livres ne sont pas des marchés verrouillés alors que Sony verrouille son matériel pour ensuite imposer ses choix. Et il y arrive facilement parce que d'une par il possède 75% des parts de marché des consoles de salon et en plus parce que les joueurs sont profondément naïfs et crédules.
Mais là où ils sont vraiment au summum de la fils-de-puterie, à l’image de GTA 6 prochainement, c’est l’impossibilité de prêter et de vendre son jeu fraîchement acheté.
Comment voulez-vous comprendre et défendre ça franchement ?
J'aurais parié sur la PS7, pas avant. Et même si Sony devait décaler la date au vu de la gronde des joueurs, ça arrivera dans tous les cas à court terme.
Ça m'impact peu en temps que joueur, mais c'est tellement triste pour l'un des derniers arguments que pouvaient avoir les consoles.
En tout cas sympa pour ceux qui ont pris une PS5 avec lecteur et qui pensait avoir au moins une génération devant eux de jeux physiques
Ils sont tombés encore plus bas que Microsoft dans mon estime vu toute les merdes qu'ils accumulent depuis 2020
2 grosses boîtes de merde.
Même un petit Nintendo pas folichon est largement au dessus dans mon estime cette décennie.
Des associations de consommateurs doivent aussi faire pression.
Faut aussi mettre la pression à sony, un bon review bombing de leur appli et leurs jeux
J'achète toujours des dvds.
J'achète toujours des livres.
Si je ne peux plus acheter de jeux vidéos, je finirai par presque ne plus en acheter (moins de 12e pour un jeu demat complet pour moi c'est ok).
Ne prenais pas la ps5 pro, desaboner vous du psn +. Supprimer votre compte.
Non en faite y a rien a faire.
J'ai quitté majoritairement le monde des consoles pour eviter tout ce qui se passe depuis 20 ans :
- jeux qui ne sont plus plug n play comme avant (installation requise, patch day one, et patch a gogo... a l'image du PC)
- service payant (la honte ultime du online... )
- save dans le cloud payant et lié a un compte, que faire si j'ai un soucis avec mon compte? j'ai tout perdu!
- bloquage software / accessoires lors d'un changement de generation
- ecosysteme fermé = pas de conccurence = commission elevé et jeux plus chers
- attendre des potentiels patch d'upgrade qui n'arriveront pas si pas benefique pour le business (Bloodborn alors qu'ils dev Demons Souls remake? MK 8 alors qu'ils vont sortir MKW?) . Sur PC, rien a attendre, tout est unlock, ta config + ecran dicte ton environnement de jeu et personne d'autres.
Bref, c'est juste la cerise sur le gateau qui est posé plus rapidement que prévu, mais personnellement ce gateau ça fait 20 ans que je sais que je le trouverais indigeste, j'ai pas attendu qu'il soit terminé.
Bon courage pour les pétitions, car même sans la cerise, il est toujours indigeste pour moi
je voyais la PS6 comme dernière console avec lecteur avec un Sony qui pousse vers la démat tout au long de la génération(avant de dire vers la fin que la PS7 sera full démat)
C'est sûr que pour toi y aura rien à faire
SONY doit crever.