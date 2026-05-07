En fait je me pose la question pour avoir lu les commentaires qui ressort,Mais vous aurez aimé qu'on vous l'annonce pendant la next gen sans vous y préparer ?Si la PS6 est bien full démat avec ou sans disque pour pour la rétro () ça vous donne quasiment 2 ans pour vous y préparer dès maintenant (Donc c'est pas mieux d'être prévenu quasiment 2 ans en avance ? Fin je me faisais la réflexion par rapport aux comment que j'ai lu ici. Même si ça reste un coup d'enfoiré ça reste "honnête" quit à perdre des joueurs d'ici làEt pour moi les vrais enjeux autour de ce débat c'estParce que si ce n'est pas la PS6 ça sera la PS7...