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Si le tout démat est inévitable pour vous ça doit arriver quand ?





En fait je me pose la question pour avoir lu les commentaires qui ressort, beaucoup ici ont conscience que la transition vers le tout démat est inévitable...mais ça reproche le fait que l'annonce soit "brusque, trop rapide"

Mais vous aurez aimé qu'on vous l'annonce pendant la next gen sans vous y préparer ?

Si la PS6 est bien full démat avec ou sans disque pour pour la rétro ( peut importe obligé ils ont pensé à un système pour assurer la rétro, c'est devenu le pilier des écosystèmes consoles) ça vous donne quasiment 2 ans pour vous y préparer dès maintenant ( en partant du principe que la décision ne change pas d'ici là, je vois plus un prolongement de 2 ou 3 ans...qu'un retro pédalage complet)

Donc c'est pas mieux d'être prévenu quasiment 2 ans en avance ? Fin je me faisais la réflexion par rapport aux comment que j'ai lu ici. Même si ça reste un coup d'enfoiré ça reste "honnête" quit à perdre des joueurs d'ici là

Et pour moi les vrais enjeux autour de ce débat c'est que ça pousse les constructeurs notamment Sony dans le cas présent à revoir toute la politique d'achat autour des stores (facilité de remboursement, droit des licences, etc...)

Parce que si ce n'est pas la PS6 ça sera la PS7...
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    posted the 07/05/2026 at 07:17 PM by neptonic
    comments (24)
    icebergbrulant posted the 07/05/2026 at 07:23 PM
    Je pensais à la PS7 donc aux alentours de 2040 mais idéalement, je préférerais 2060
    altendorf posted the 07/05/2026 at 07:23 PM
    La prochaine génération donc PS6-Helix-Switch 3 ect.... Si Take-Two a été le premier a dégainé et que Sony a suivi en annonçant la fin du physique chez eux pour 2028, c'est tout sauf anodin. Les grands acteurs de l'industrie ont déjà avancé leur pion sur le sujet en toute discrétion.
    bennj posted the 07/05/2026 at 07:24 PM
    Jamais. Tu m'expliques pourquoi pour les films on a toujours la possibilité d'acheter des dvd, bluray, uhd. pour les bouquins on a la version papier et la version ebook. Pour la musique on a des cd, des vinyls, et du streaming ?

    Car le marché c'est adapté (physique plus cher que le démat) et même si le physique est devenu minoritaire le fait d'avoir adapté le marché permet au physique et au démat de vivre.
    supasaiyajin posted the 07/05/2026 at 07:26 PM
    Le mieux ce serait qu'ils continuent à sortir des versions physiques, même avec quelques mois de décalage. Le support physique existe toujours ailleurs (livres, cd, vinyles, bluray...). Il n'y a aucune raison qu'il disparaisse complètement dans le jeu vidéo. Je ne vois même pas pourquoi il y a un débat.
    jenicris posted the 07/05/2026 at 07:29 PM
    Ca allait forcément arriver mais je voyais pas cela avant des années
    chreasy97 posted the 07/05/2026 at 07:31 PM
    Sony est lui-meme responsable du fait que les jeux coutent plusieurs millions a produire. L'arret des disques est une volonté de voir les joueurs dépenser entre 79,99 et 99,99 euros dans le futur sur le store afin d'avoir la possibilité de creer des nouveaux jeux dans le futur.

    Sony crée donc une PS6 avec une puissance que personne n'a demandé, elle existe uniquement pour les chialeurs qui voient les jeux tourner a 59 fps au lieu de 60.

    Nintendo a totalement raison avec la Switch 2...
    keiku posted the 07/05/2026 at 07:32 PM
    j'aurais voulu que ca n'arrive pas avant qu'on ai mis des garde fou contre les abus et que l'on donne le droit de revendre les licences qu'on aquière
    neptonic posted the 07/05/2026 at 07:35 PM
    bennjsupasaiyajin par ce que ces décisions sont purement économique.

    Dans le fait que les films ont plusieurs durées de vies ( cinéma, plateformes de streaming, blurays) sans couter que les AAA JV coutent beaucoup plus chère

    Je me place à la place des éditeurs ( d'ailleurs vous avez pas remarqué aucun éditeur n'a pris la parole sur le sujet ? tu as que des KFC, Domino pizza qui profite du buzz)

    Mais foncièrement pour tous les gros acteurs du JV l'avenir du tout démat est favorable pour eux (mais contre les joueurs ) Faut pas oublier les éditeurs ne touchent pas un rond sur le marché de l'occasion
    neptonic posted the 07/05/2026 at 07:37 PM
    Sans compter*
    nyseko posted the 07/05/2026 at 07:44 PM
    neptonic Faut pas oublier les éditeurs ne touchent pas un rond sur le marché de l'occasion

    C'est la même chose pour la musique, les films et les livres.

    La différence est que la musique, les films et les livres ne sont pas des marchés verrouillés alors que Sony verrouille son matériel pour ensuite imposer ses choix. Et il y arrive facilement parce que d'une par il possède 75% des parts de marché des consoles de salon et en plus parce que les joueurs sont profondément naïfs et crédules.
    nicolasgourry posted the 07/05/2026 at 07:52 PM
    bennj C'est surtout que les données sont bien quelque part, donc dire "Si le tout démat est inévitable pour vous, ça doit arriver quand ?" c'est un non-sens : partir sur de l'immatériel, c'est déjà une question absurde.
    momotaros posted the 07/05/2026 at 07:53 PM
    Le moment idéal pour que celà ne me frustre pas serait que ça n'arrive jamais mais bon, on va devoir faire avec...
    forte posted the 07/05/2026 at 07:55 PM
    Ca arrivera quand les jeux que je veux ne sortiront plus en physique.
    edgar posted the 07/05/2026 at 08:05 PM
    bennj supasaiyajin nyseko + 1 Sony n’a absolument aucune excuse, ils sont définitivement indéfendables dans cette affaire.

    Mais là où ils sont vraiment au summum de la fils-de-puterie, à l’image de GTA 6 prochainement, c’est l’impossibilité de prêter et de vendre son jeu fraîchement acheté.

    Comment voulez-vous comprendre et défendre ça franchement ?
    51love posted the 07/05/2026 at 08:10 PM
    Même si ça allait arriver et même si c'est un des points qui m'a fait quitter en anticipation les écosystèmes/hardware fermés depuis plus de 15 ans , faut admettre que Sony a très clairement coupé l'herbe sous le pied, dès 2028

    J'aurais parié sur la PS7, pas avant. Et même si Sony devait décaler la date au vu de la gronde des joueurs, ça arrivera dans tous les cas à court terme.

    Ça m'impact peu en temps que joueur, mais c'est tellement triste pour l'un des derniers arguments que pouvaient avoir les consoles.

    En tout cas sympa pour ceux qui ont pris une PS5 avec lecteur et qui pensait avoir au moins une génération devant eux de jeux physiques

    Ils sont tombés encore plus bas que Microsoft dans mon estime vu toute les merdes qu'ils accumulent depuis 2020

    2 grosses boîtes de merde.

    Même un petit Nintendo pas folichon est largement au dessus dans mon estime cette décennie.
    nicolasgourry posted the 07/05/2026 at 08:13 PM
    momotaros 51love Rien n'est inéluctable, ce sont des choix politiques. Donc, si les citoyens veulent que la propriété d'usage perdure, il faut voter pour des politiques qui iront dans ce sens ; les entreprises ne sont pas au-dessus des lois.
    Des associations de consommateurs doivent aussi faire pression.
    momotaros posted the 07/05/2026 at 08:20 PM
    nicolasgourry il y a des pétitions qui circules, j'ai voté

    Faut aussi mettre la pression à sony, un bon review bombing de leur appli et leurs jeux
    magneto860 posted the 07/05/2026 at 08:22 PM
    J'achete toujours des cds.
    J'achète toujours des dvds.
    J'achète toujours des livres.
    Si je ne peux plus acheter de jeux vidéos, je finirai par presque ne plus en acheter (moins de 12e pour un jeu demat complet pour moi c'est ok).
    cyr posted the 07/05/2026 at 08:24 PM
    Boycotter en masse wolverine par exemple. Tous les pro s solidaire.

    Ne prenais pas la ps5 pro, desaboner vous du psn +. Supprimer votre compte.

    Non en faite y a rien a faire.
    51love posted the 07/05/2026 at 08:26 PM
    nicolasgourry Perso ça change rien, c'est triste mais je m'en fous.

    J'ai quitté majoritairement le monde des consoles pour eviter tout ce qui se passe depuis 20 ans :

    - jeux qui ne sont plus plug n play comme avant (installation requise, patch day one, et patch a gogo... a l'image du PC)
    - service payant (la honte ultime du online... )
    - save dans le cloud payant et lié a un compte, que faire si j'ai un soucis avec mon compte? j'ai tout perdu!
    - bloquage software / accessoires lors d'un changement de generation
    - ecosysteme fermé = pas de conccurence = commission elevé et jeux plus chers
    - attendre des potentiels patch d'upgrade qui n'arriveront pas si pas benefique pour le business (Bloodborn alors qu'ils dev Demons Souls remake? MK 8 alors qu'ils vont sortir MKW?) . Sur PC, rien a attendre, tout est unlock, ta config + ecran dicte ton environnement de jeu et personne d'autres.

    Bref, c'est juste la cerise sur le gateau qui est posé plus rapidement que prévu, mais personnellement ce gateau ça fait 20 ans que je sais que je le trouverais indigeste, j'ai pas attendu qu'il soit terminé.

    Bon courage pour les pétitions, car même sans la cerise, il est toujours indigeste pour moi
    ouroboros4 posted the 07/05/2026 at 08:29 PM
    jenicris Idem
    je voyais la PS6 comme dernière console avec lecteur avec un Sony qui pousse vers la démat tout au long de la génération(avant de dire vers la fin que la PS7 sera full démat)
    ouroboros4 posted the 07/05/2026 at 08:31 PM
    cyr Ben oui supprimer son compte, t'en as d'autre des conneries du genre?
    C'est sûr que pour toi y aura rien à faire
    arrrghl posted the 07/05/2026 at 08:34 PM
    j'en veux jamais du démat ! ou gratos !
    rickles posted the 07/05/2026 at 09:15 PM
    Ce n'est pas la question. La question c'est de faire mourir SONY pour avoir tué le format.

    SONY doit crever.
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