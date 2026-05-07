Le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, s'est une nouvelle fois exprimé en faveur de l'intelligence artificielle dans le développement de jeux vidéo. Cette fois, c'est en réaction à un article de Forbes consacré aux difficultés rencontrées par Destiny 2 et à la baisse de régime de la licence de Bungie.Sur X, Tim Sweeney a partagé une capture d'écran de l'article en ironisant : « Si seulement une technologie révolutionnaire pouvait permettre de résoudre le premier problème évoqué et offrir à des jeux comme Destiny la possibilité de prospérer ». Une remarque qui laisse peu de doute sur la technologie à laquelle il fait référence : l'IA générative.Le rapport de Forbes avançait deux explications principales aux difficultés du jeu. La première concernait le coût colossal de production du contenu, Destiny reposant sur un flux continu de nouvelles activités et récompenses afin de maintenir l'intérêt des joueurs. Selon le média, cette cadence rendait le jeu rarement rentable sur l'ensemble de son existence. Le second point mettait en cause certaines décisions de la direction de Bungie, estimant que les périodes où le titre redevenait profitable étaient ensuite mal exploitées sur le plan financier.Tim Sweeney n'a cependant réagi qu'au premier aspect, laissant entendre que l'intelligence artificielle pourrait permettre de produire davantage de contenu à moindre coût et ainsi améliorer la viabilité économique d'un jeu-service de cette ampleur. Une position qui n'a pas manqué de susciter des critiques, plusieurs observateurs rappelant que les difficultés de Destiny ne se limitaient pas aux seuls coûts de production et relevaient également de choix de gestion, de stratégie et d'évolution du jeu.Cette déclaration s'inscrit dans la continuité du discours du dirigeant d'Epic Games, qui défend régulièrement l'utilisation de l'IA dans l'industrie. Il avait récemment critiqué l'obligation imposée par Steam de signaler l'utilisation de l'IA dans les jeux, qu'il jugeait contre-productive, avant d'annoncer en juin dernier que Unreal Engine 6 intégrerait des outils d'intelligence artificielle destinés à automatiser une partie des tâches les plus répétitives du développement.