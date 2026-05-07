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Destiny 2
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name : Destiny 2
platform : PC
editor : Activision Blizzard
developer : Bungie
genre : FPS
multiplayer : oui
other versions : Xbox One - PlayStation 4
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altendorf
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Tim Sweeney estime que l'IA aurait pu éviter le déclin de Destiny 2


Le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, s'est une nouvelle fois exprimé en faveur de l'intelligence artificielle dans le développement de jeux vidéo. Cette fois, c'est en réaction à un article de Forbes consacré aux difficultés rencontrées par Destiny 2 et à la baisse de régime de la licence de Bungie.

Sur X, Tim Sweeney a partagé une capture d'écran de l'article en ironisant : « Si seulement une technologie révolutionnaire pouvait permettre de résoudre le premier problème évoqué et offrir à des jeux comme Destiny la possibilité de prospérer ». Une remarque qui laisse peu de doute sur la technologie à laquelle il fait référence : l'IA générative.

Le rapport de Forbes avançait deux explications principales aux difficultés du jeu. La première concernait le coût colossal de production du contenu, Destiny reposant sur un flux continu de nouvelles activités et récompenses afin de maintenir l'intérêt des joueurs. Selon le média, cette cadence rendait le jeu rarement rentable sur l'ensemble de son existence. Le second point mettait en cause certaines décisions de la direction de Bungie, estimant que les périodes où le titre redevenait profitable étaient ensuite mal exploitées sur le plan financier.

Tim Sweeney n'a cependant réagi qu'au premier aspect, laissant entendre que l'intelligence artificielle pourrait permettre de produire davantage de contenu à moindre coût et ainsi améliorer la viabilité économique d'un jeu-service de cette ampleur. Une position qui n'a pas manqué de susciter des critiques, plusieurs observateurs rappelant que les difficultés de Destiny ne se limitaient pas aux seuls coûts de production et relevaient également de choix de gestion, de stratégie et d'évolution du jeu.

Cette déclaration s'inscrit dans la continuité du discours du dirigeant d'Epic Games, qui défend régulièrement l'utilisation de l'IA dans l'industrie. Il avait récemment critiqué l'obligation imposée par Steam de signaler l'utilisation de l'IA dans les jeux, qu'il jugeait contre-productive, avant d'annoncer en juin dernier que Unreal Engine 6 intégrerait des outils d'intelligence artificielle destinés à automatiser une partie des tâches les plus répétitives du développement.
Hitmarker - https://hitmarker.net/news/epic-ceo-tim-sweeney-suggests-ai-could-have-kept-destiny-alive-by-solving-its-content-cost-problem-1882625
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    posted the 07/05/2026 at 07:09 PM by altendorf
    comments (8)
    bennj posted the 07/05/2026 at 07:11 PM
    Ferme ta gueule Tim.
    bennj posted the 07/05/2026 at 07:14 PM
    Quand on se permet de virer 1000 personnes en précisant "c'est pas la faute à l'IA" il y a quelques mois on ferme bien sa gueule : https://www.epicgames.com/site/news/todays-layoffs
    derno posted the 07/05/2026 at 07:23 PM
    Aurait, peut être, possiblement...je le trouve bien sur de lui.
    Et fortnite? il se porte comment?
    edarn posted the 07/05/2026 at 07:33 PM
    Oui, il a raison... Paraît même que si les dev utilisent l'IA à fond, il n'y aura plus de réchauffement climatique ni de faim dans le monde.
    sonilka posted the 07/05/2026 at 07:46 PM
    Toute cette bande de cons qui croit dur comme fer que l'IA est l'alpha et l'oméga. Ils sont emplis de certitudes et c'est bien ca le plus flippant.
    guyllan posted the 07/05/2026 at 08:00 PM
    C'est bien beau de reprocher à l'IA d'être responsable de licenciements massifs mais, dans l’immense majorité des cas, quand un studio ferme, c’est tout le monde qui se retrouve au chômage.

    Entre les cycles de développement interminables des jeux AAA, les budgets qui explosent, les fermetures de studios qui s’enchaînent et les projets annulés, il devient urgent de trouver des solutions.
    brook1 posted the 07/05/2026 at 08:18 PM
    Les premiers fautifs, c'est l'ancienne direction et son PDG qui a préféré acheter des bagnoles de luxe pour faire sa collection au lieu d'investir dans son jeu pour en faire quelque chose de pérenne sur le long terme. Il avait pas besoin d'une IA pour voir le mur qu'il allait se prendre.
    idd posted the 07/05/2026 at 08:22 PM
    Moi j'aurais adoré tenter des Raids avec une IA parce que jouer avec des humains prétentieux et hypocrites ça ma tué mon délire Destiny 2 à un moment.
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