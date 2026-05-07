Suite à l'annonce récente de Dragon Quest 11 S sur Nintendo Switch 2, Square Enix a dévoilé davantage d'informations, notamment concernant la fréquence d'images et la résolution. L'éditeur avait déjà confirmé la présence de deux options graphiques. Les joueurs pourront choisir entre différents modes d'optimisation, privilégiant soit les graphismes, soit les performances.
En mode « Priorité aux performances », Dragon Quest 11 S tourne à 60 FPS en résolution 1080p. En mode « Priorité à la qualité d'image », le jeu affiche 30 FPS en 1440p. Square Enix n'a pas évoqué de différences spécifiques entre les modes téléviseur et portable. Cela dit, l'écran de la Nintendo Switch 2 plafonne à une résolution de 1080p.
Une autre information risque de décevoir de nombreux fans : il est malheureusement impossible de transférer les données de sauvegarde de la version Nintendo Switch originale vers la version Switch 2. Ce n'est toutefois pas très surprenant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une édition spécifique « Nintendo Switch 2 ». Cela implique également l'absence de programme de mise à niveau. Si vous avez acheté Dragon Quest 11 S sur Nintendo Switch, vous devrez débourser à nouveau 40 $. En l'absence de nouveau contenu, cette option risque peu de séduire la majorité des joueurs. Dragon Quest XI S sortira sur Nintendo Switch 2 le 24 septembre 2026.
Source : https://nintendoeverything.com/dragon-quest-11-s-nintendo-switch-2-frame-rate-and-resolution/
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posted the 07/05/2026 at 03:34 PM by link49