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Suikoden: Nouveau trailer pour l'anime
Nouveau trailer pour l'anime Suikoden.
Diffusion en Octobre.



https://adala-news.fr/2026/07/lanime-suikoden-the-anime-en-trailer-2/
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    micheljackson
    posted the 07/05/2026 at 11:52 AM by guiguif
    comments (2)
    suzukube posted the 07/05/2026 at 11:58 AM
    Ca sera une série ou un film ?
    guiguif posted the 07/05/2026 at 12:09 PM
    suzukube Une série
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