Étant donné qu’une majorité ici souhaite arrêter le gaming suite à la decision de Sony en 2028, quel sera l’avenir de Gamekyo ?
Les nouveaux jeux ne seront disponibles que sur le store de Sony, Xbox ou sur PC, les jeux physiques n'étant que des reflets de ces stores. La Nintendo Switch 2 a tendance a avoir mauvaise presse ici (pas assez puissante, trop chère, une majorité de jeux en GKC non acceptées ici et trop "enfantine" dans ces jeux selon une partie des membres), a moins que le site ne se tourne vers le RetroGaming (la NeoGeo AES+ à une très bonne cote de popularité ici).
A moins que nous n'ayons d'autres alternatives que l'actualité pour partager notre passion ? Des articles sur les jeux vidéo dans le passé ? Des retours sur des expériences de jeu, pas forcément récents ?
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posted the 07/05/2026 at 11:18 AM by suzukube
Et puis quoiqu'il arrive, ça m'empêchera pas de suivre l'actualité du jv. Et si je peux pas jouer aux jeux Sony, il y a toujours youtube et twitch.
Ca leur donnera une idée de ce sur quoi ils auraient joué ces 30 dernières années, si l' URSS avait gagné la guerre froide en 1989...
ouroboros4 je trouve ça frustrant de parler ou d’avoir des actualités sur un truc que fondamentalement je déteste (ou que je ne toucherais pas), mais c’est vrai que c’est ma vision des choses qui est comme ça et qu’en vrai on peut toujours discuter actualités sans forcément en être acteur
Non non, je ne suis pas dans le déni
Le grand public va l'acheter la Ps6
ouroboros4
Le plus dur, ca va etre de convertir la base PS5 actuelle en une base de joueurs qui achètent sur le store pour se transformer en "Steam" version PlayStation pour faire face a Valve et Microsoft les 10 prochaines années SANS faire de store ou de cloud depuis la plate-forme PC... autant dire que de mon point de vue, Sony risque de passer outsider, sauf si le taux de rétention lié a la bibliothèque des utilisateurs (qui ont des jeux PS Plus Essentiel dans la leur par exemple) soit très élevé. C’etait un probleme pour Xbox pour faire venir les joueurs PS chez eux : le Backlog, surtout virtuel avec la retro !
Je ne dis pas "Sony va mourir" mais plus "Valve pourrait devenir leader du marché et Microsoft suivre derrière".
Jeux physique à 200€
Y'a encore Nintendo (je sais pas encore pour combien de temps).
Quittte à acheter les jeux sur PC en cas de sortie multi plate-forme.
Et si acheter ce n'est pas posséder alors pirater ce n'est pas voler
Puis les réactions à chaud on connaît
Perso je ne prendrai pas la PS6 en l'état tout comme GTA VI
Mais ce n'est pas pour autant que je compte arrêter les JV
ouroboros4 oui, je comprends que "’ne pas te procurer un jeu" comme GTA6 ne t'empêche pas de t'informer dessus ^^ ! Mais je ne sais pas trop le mood de chacun ici... je ne vois plus trop d'article parlant des jeux eux meme depuis quelques jours, quasi uniquement des plaintes et craintes pour l’avenir... d'où ma réflexion.
Si Sony fait de la merde il faudra juste s'adapté voilà tout
D’ailleurs rien ne justifiera désormais que les jeux sur le PS Store soient vendu plus cher que sur le Microsoft Store ou Steam, vu que le circuit physique (disque) n'existera plus... c’etait deja un probleme pour le développement de Xbox sur PC hors Gamepass, meme si pour le coup j’en prends parfois là à cause du Xbox PlayAnywhere qui justifiait encore cette plus-value (Je joue autant sur Rog Ally que sur Series S), mais qui ne devrait plus exister par nature sur Xbox Helix...
Ps désolé pour les fautes de typo/grammaire je suis sur mon téléphone c'est l'horreur pour naviguer sur gamekyo
j'en fais l'expérience depuis plusieurs années chez GameStop à Stevens Creek blvd en ce moment avec Dangan Ronpa : louer des jeux pour 7 jours et relouer pour 7 jours de plus parce que je n'ai pas eu le temps de le finir.
sph1x Et si acheter ce n'est pas posséder alors pirater ce n'est pas voler
micheljackson sans moi MJ, tu en es mort d'ailleurs...
Bah dans l'absolue, moi aussi je préférerais être acteur. Mais avec la politique de Sony d'aujourd'hui, ils ne me laissent pas le choix.
Je suis un joueur certes mais je suis avant tout un humain avec une dignité et un amour propre. Si ta politique c'est de me baisser la gueule, je vais absolument pas tendre les fesses en retour.
Je vais pas en mourir si je joue pas à la PS6.
Si moi j'arrêterai si tout passe au démat'. Faut arrêter de croire que le jv, c'est quelque chose dont personne peut se passer hein...
Moi j'ai d'autres passions dans la vie donc si je dois faire une croix sur le jv, qu'il en soit ainsi.
Bah si tu n'es pas un vrai passionné de jeux vidéo, en quoi ça te concerne de toute façon ?
et si ca saute ca sera PC
Je suis un vrai passionné mais contrairement à certains j'ai surtout une fierté.
Ahhh, tant à faire ! je n'aurai pas le temps de tout jouer de toute mon existence, tant il y a à faire dans la vie.
Voir Pollution : physique vs téléchargement
"Le réseau internet, lui non plus, n’est pas « immatériel » : il est composé d’une multitude d’équipements informatiques (ordinateurs, câbles, antennes, etc.), qui permettent de stocker et de transférer des données (vidéos, photos, emails, pages web, etc.) vers nos terminaux domestiques. Toutes ces technologies numériques doivent être fabriquées et alimentées, générant un coût écologique important.
Le streaming vidéo représente en 2025 autant de CO2 au niveau mondial qu’un pays comme l’Espagne, en raison du poids des fichiers vidéo. Un film comme Pulp Fiction, proposé par Netflix en très haute définition (4K), pèse ainsi autour de 10 giga-octets, soit 300 000 fois plus qu’un email sans pièce-jointe (30 ko). Selon le think tank The Shift Project, la consommation de streaming vidéo (VoD, pornographie, Youtube, réseaux sociaux, etc.) émettait près de 1% des émissions mondiales de CO₂ en 2019. C’est moins que l’empreinte carbone liée à la fabrication des terminaux. C’est néanmoins très préoccupant en raison de la croissance galopante du trafic vidéo.
L’empreinte carbone du streaming vidéo est gonflée par l’utilisation importante d’énergies fossiles (gaz et charbon) pour alimenter les centres de données. Si de plus en plus d’entreprises s’engagent vers une énergie 100 % renouvelable, certaines (Amazon, Netflix, Pinterest, X) sont encore à la traîne..."
Par exemple, saviez-vous que la production d’un téléviseur exige d’extraire 2,5 tonnes de matières premières, et génère 350 kg de CO₂ ? Autrement dit, avant même d’être utilisé, un téléviseur émet autant de CO₂ que si vous alliez à Marrakech en avion. Et plus on complexifie les équipements, plus on alourdit leur impact sur l’environnement. La fabrication d’un écran 4K de 60 pouces pèsera bien plus lourd sur les écosystèmes qu’un téléviseur de 30 pouces. Pourtant devinez quel modèle les constructeurs vous encouragent à acheter ?
Quand tu écris "Je suppose que les nombreux anti-capitalistes qui se baladent actuellement sur Gamekyo (et qui crient leur haine du "grand capital" à chaque article sur sony ou microsoft) vont se rabattre vers le retrogaming et spécialement vers les ordinateurs soviétiques comme l'Electronika‑60 ou le BK‑0010. ", ton argument est doublement bancal.
D'abord, sur le plan historique, ton cliché sur les ordinateurs soviétiques est une erreur. L'URSS a été la première puissance à envoyer un objet et un homme dans l'espace. Vouloir réduire leur capacité technique à une caricature de "retard" pour justifier ton argument est factuellement faux. La science et la technique ne sont pas des propriétés exclusives du capitalisme, et l'histoire le prouve.
Ensuite, il y a une contradiction, tu te présentes comme un défenseur du système actuel, mais tu oublies les fondements mêmes du capitalisme : la propriété privée.
Il y a d'ailleurs une différence entre la propriété lucrative et la propriété d'usage que certains confondent.
C'est fascinant, car tu te moques de ceux qui critiquent le "grand capital", mais tu applaudis un système qui, par le numérique, centralise le pouvoir entre les mains de quelques géants qui peuvent révoquer tes droits à tout moment. En défendant la fin du physique, tu ne défends pas le capitalisme, tu défends sa forme la plus prédatrice : celle qui transforme le client en simple locataire, privé de son droit de prêter, revendre ou de posséder ce qu'il a payé. Tu applaudis ta propre dépossession en pensant être moderne.
Si tu es pour une location forcée où l'éditeur conserve un droit de vie ou de mort sur ton accès, assume-le.
De plus, il existe des SCOP. Prends l'exemple de Motion Twin, ils n'ont pas besoin d'un état-major actionnarial ou d'une structure pyramidale pour innover et réussir. Forcément, quand on tombe dans l'anticommunisme primaire, on finit par défendre, par extrapolation, un capitalisme dérégulé tenu par une minorité d'actionnaires et de grands patrons qui cherchent la soumission du plus grand nombre, où l'intérêt particulier l'emporte sur l'intérêt général.
On a assez de jeu pour jouer des années encore
Après Sony peut toujours retourner sa veste, l'histoire n'est pas terminée. Et si ça ne bouge pas alors mon budget Playstation ira ailleurs... rien de grave