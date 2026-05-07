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Gamekyo : c’est finito le 1er janvier 2028 ?
Étant donné qu’une majorité ici souhaite arrêter le gaming suite à la decision de Sony en 2028, quel sera l’avenir de Gamekyo ?



Les nouveaux jeux ne seront disponibles que sur le store de Sony, Xbox ou sur PC, les jeux physiques n'étant que des reflets de ces stores. La Nintendo Switch 2 a tendance a avoir mauvaise presse ici (pas assez puissante, trop chère, une majorité de jeux en GKC non acceptées ici et trop "enfantine" dans ces jeux selon une partie des membres), a moins que le site ne se tourne vers le RetroGaming (la NeoGeo AES+ à une très bonne cote de popularité ici).

A moins que nous n'ayons d'autres alternatives que l'actualité pour partager notre passion ? Des articles sur les jeux vidéo dans le passé ? Des retours sur des expériences de jeu, pas forcément récents ?
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    posted the 07/05/2026 at 11:18 AM by suzukube
    comments (53)
    derno posted the 07/05/2026 at 11:20 AM
    Moi je suis bien chez nintendo.
    shinz0 posted the 07/05/2026 at 11:22 AM
    shao posted the 07/05/2026 at 11:23 AM
    J'arrête pas le jeu vidéo, j'arrête juste d'acheter Sony... pour le moment en tout cas.
    Et puis quoiqu'il arrive, ça m'empêchera pas de suivre l'actualité du jv. Et si je peux pas jouer aux jeux Sony, il y a toujours youtube et twitch.
    suzukube posted the 07/05/2026 at 11:25 AM
    shao je n’avais pas pensé à YouTube et Twitch, après j’avoue que j’aime quand meme etre acteur dans un jeu et y prendre mes propres décisions... sinon autant que je regarde un animé sur Netflix. A l'exception de l'espoir, ca j'adore regarder sur Twitch
    suzukube posted the 07/05/2026 at 11:27 AM
    derno et tu as bien raison, si je ne devais garder qu’une console dans toute ma collection, ca serait la Switch 2 (même si une new 3DS avec une carte SD de 256go, c’est pas mal non plus)
    defcon5 posted the 07/05/2026 at 11:29 AM
    Je suppose que les nombreux anti-capitalistes qui se baladent actuellement sur Gamekyo (et qui crient leur haine du "grand capital" à chaque article sur sony ou microsoft) vont se rabattre vers le retrogaming et spécialement vers les ordinateurs soviétiques comme l'Electronika‑60 ou le BK‑0010.

    Ca leur donnera une idée de ce sur quoi ils auraient joué ces 30 dernières années, si l' URSS avait gagné la guerre froide en 1989...
    ouroboros4 posted the 07/05/2026 at 11:30 AM
    N'importe quoi
    jenicris posted the 07/05/2026 at 11:33 AM
    Personne n'a dit ça
    suzukube posted the 07/05/2026 at 11:34 AM
    jenicris je n’ai pas vu grand monde dire qu'ils allaient acheter les jeux sur le PS Store a 80 euros ?

    ouroboros4 je trouve ça frustrant de parler ou d’avoir des actualités sur un truc que fondamentalement je déteste (ou que je ne toucherais pas), mais c’est vrai que c’est ma vision des choses qui est comme ça et qu’en vrai on peut toujours discuter actualités sans forcément en être acteur
    5120x2880 posted the 07/05/2026 at 11:35 AM
    Ils continueront la pseudo-guerre, à jouer sur YouTube, et achèteront en dématériel avec le petit abonnement qui va bien pour la grande majorité, même lorsque les jeux coûteront 140€
    icebergbrulant posted the 07/05/2026 at 11:35 AM
    D’ici là, Sony aura fait marche arrière donc l’avenir s’annonce encore radieux !

    Non non, je ne suis pas dans le déni
    ouroboros4 posted the 07/05/2026 at 11:38 AM
    jenicris Ben c'est ça
    kikoo31 posted the 07/05/2026 at 11:39 AM
    suzukube triste est la réalité
    Le grand public va l'acheter la Ps6
    jenicris posted the 07/05/2026 at 11:42 AM
    suzukube s'adapter ? D'autres plateforme? Attendre les promos ? Le retro ? Y a plusieurs possibilités.

    ouroboros4
    suzukube posted the 07/05/2026 at 11:44 AM
    kikoo31 je pense que la PS6 fera les plus petit score de vente jamais vus dans l'industrie. Mais comme elle sera vendue comme une console premium, sans aucune perte et meme avec une marge confortable dessus, ca ne sera pas un probleme.

    Le plus dur, ca va etre de convertir la base PS5 actuelle en une base de joueurs qui achètent sur le store pour se transformer en "Steam" version PlayStation pour faire face a Valve et Microsoft les 10 prochaines années SANS faire de store ou de cloud depuis la plate-forme PC... autant dire que de mon point de vue, Sony risque de passer outsider, sauf si le taux de rétention lié a la bibliothèque des utilisateurs (qui ont des jeux PS Plus Essentiel dans la leur par exemple) soit très élevé. C’etait un probleme pour Xbox pour faire venir les joueurs PS chez eux : le Backlog, surtout virtuel avec la retro !

    Je ne dis pas "Sony va mourir" mais plus "Valve pourrait devenir leader du marché et Microsoft suivre derrière".
    wiikdydust posted the 07/05/2026 at 11:45 AM
    Quand Sony va changer d'avis, il vont vous faire comprendre que pour maintenir ses usines le luxe a un prix.

    Jeux physique à 200€
    sph1x posted the 07/05/2026 at 11:46 AM
    Arrêtez chez Sony ne veut pas dire arrêter la gaming.
    Y'a encore Nintendo (je sais pas encore pour combien de temps).
    Quittte à acheter les jeux sur PC en cas de sortie multi plate-forme.

    Et si acheter ce n'est pas posséder alors pirater ce n'est pas voler
    suzukube posted the 07/05/2026 at 11:48 AM
    jenicris ouroboros4 genre personne n’a dit "je m’en fous j’ai un backlog confortable je ne donnerais plus un euro à Sony" ? Et personne n’a dit "je passe full PC et je piraterais tout puisqu'ils veulent m'imposer du demat" ?
    jenicris posted the 07/05/2026 at 11:50 AM
    suzukube tu généralises!
    Puis les réactions à chaud on connaît
    ouroboros4 posted the 07/05/2026 at 11:50 AM
    suzukube Personne n'a dit qu'il arrêterai les JV dans tous les cas
    Perso je ne prendrai pas la PS6 en l'état tout comme GTA VI
    Mais ce n'est pas pour autant que je compte arrêter les JV
    suzukube posted the 07/05/2026 at 11:53 AM
    sph1x j’aime beaucoup Nintendo, mais FFVII part 3, y’a zéro chances que ce ne soit pas une GKC vu le coût de la mémoire... et je n’ai pas vu bcp d'éloges à ce sujet ici. Donc a moins de jouer aux jeux Nintendo et/ou a certains jeux indes sur cartouche, pas sûr que ce soit une vraie alternative.

    ouroboros4 oui, je comprends que "’ne pas te procurer un jeu" comme GTA6 ne t'empêche pas de t'informer dessus ^^ ! Mais je ne sais pas trop le mood de chacun ici... je ne vois plus trop d'article parlant des jeux eux meme depuis quelques jours, quasi uniquement des plaintes et craintes pour l’avenir... d'où ma réflexion.
    suzukube posted the 07/05/2026 at 11:55 AM
    jenicris ah mais bien sur, et je connais de plus parfaitement le concept de majorité silencieuse ! Je lis juste le ressenti et la façon que chacun prévoit sa façon de s'intéresser à notre média à l’avenir... et je suis très loin de détenir le savoir absolu, sinon je n’aurais meme pas publié
    ouroboros4 posted the 07/05/2026 at 11:55 AM
    suzukube Ce n'est pas parce que je ne dit rien que je n'en pas quelque chose pour autant
    Si Sony fait de la merde il faudra juste s'adapté voilà tout
    suzukube posted the 07/05/2026 at 12:04 PM
    ouroboros4 je pense pareil, et je pense meme que si les ventes sont basses (par rapport a Steam par exemple), ils (Sony) devront aussi s'adapter : c’est du demat, changer le prix d’un jeu est aussi simple que sur un tableur Excel pour s'aligner sur les prix steam.

    D’ailleurs rien ne justifiera désormais que les jeux sur le PS Store soient vendu plus cher que sur le Microsoft Store ou Steam, vu que le circuit physique (disque) n'existera plus... c’etait deja un probleme pour le développement de Xbox sur PC hors Gamepass, meme si pour le coup j’en prends parfois là à cause du Xbox PlayAnywhere qui justifiait encore cette plus-value (Je joue autant sur Rog Ally que sur Series S), mais qui ne devrait plus exister par nature sur Xbox Helix...

    Ps désolé pour les fautes de typo/grammaire je suis sur mon téléphone c'est l'horreur pour naviguer sur gamekyo
    micheljackson posted the 07/05/2026 at 12:06 PM
    Personne n'arretera, ceux qui râlent sont des enfants gatés qui font leur caprice, ils finiront par se plier aux nouvelles normes, c'est comme ça.
    solarr posted the 07/05/2026 at 12:08 PM
    Pourquoi ne mettent-ils pas en place un système de location par semaine ou par mois en démat ? en plus, ça leur rapporterait plus ces idiots..
    j'en fais l'expérience depuis plusieurs années chez GameStop à Stevens Creek blvd en ce moment avec Dangan Ronpa : louer des jeux pour 7 jours et relouer pour 7 jours de plus parce que je n'ai pas eu le temps de le finir.

    sph1x Et si acheter ce n'est pas posséder alors pirater ce n'est pas voler

    micheljackson sans moi MJ, tu en es mort d'ailleurs...
    solarr posted the 07/05/2026 at 12:09 PM
    Dangan Ronpa en boîte dans mon cas, je précise.
    sph1x posted the 07/05/2026 at 12:10 PM
    suzukube on est pas anti démat. Ce n'est plus une question de pro physique conter pro démat. C'est juste qu'on va tous se faire entuber. Exemple si Sony sort Uncharted 5 et que t'a pas le choix que de l'acheter sur leur store et ben s'il te le mette à 100 euros , ben tu l'as dans l'os que tu sois pro démat ou non. t'auras aucun autre choix et c'ets ça qui ets grave
    shao posted the 07/05/2026 at 12:15 PM
    suzukube
    Bah dans l'absolue, moi aussi je préférerais être acteur. Mais avec la politique de Sony d'aujourd'hui, ils ne me laissent pas le choix.
    Je suis un joueur certes mais je suis avant tout un humain avec une dignité et un amour propre. Si ta politique c'est de me baisser la gueule, je vais absolument pas tendre les fesses en retour.
    Je vais pas en mourir si je joue pas à la PS6.
    shao posted the 07/05/2026 at 12:19 PM
    micheljackson
    Si moi j'arrêterai si tout passe au démat'. Faut arrêter de croire que le jv, c'est quelque chose dont personne peut se passer hein...
    Moi j'ai d'autres passions dans la vie donc si je dois faire une croix sur le jv, qu'il en soit ainsi.
    shambala93 posted the 07/05/2026 at 12:21 PM
    Faut peut être arrêter le cirque !
    djfab posted the 07/05/2026 at 12:23 PM
    micheljackson : tu as raison ! Personne n'arrêtera ! Ça parle bq aujourd'hui, mais dans les faits en 2028, ce sera autre chose !
    kinectical posted the 07/05/2026 at 12:23 PM
    Je n’arrêterais probablement jamais le jeux vidéo lol par contre je vais jouer beaucoup moins qu’avant car je vais attendre que les jeux soit en solde encore plus bas qu’à l’habitude avant j’attendais qu’il descend dans les 60$ (au lieu de 90$ canadien) maintenant je vais attendre qu’il descend dans les 30/40$ pas plus haut même si je doit attendre 2 ans je vais attendre mais je ne vais pas arrêter de jouer au jeux vidéo
    micheljackson posted the 07/05/2026 at 12:24 PM
    shao
    Bah si tu n'es pas un vrai passionné de jeux vidéo, en quoi ça te concerne de toute façon ?
    skuldleif posted the 07/05/2026 at 12:27 PM
    en tout cas vous pourrez toujours compter sur moi et ioop pour enculer les constructeurs/editeurs tant que c'est possible

    et si ca saute ca sera PC
    shao posted the 07/05/2026 at 12:28 PM
    micheljackson
    Je suis un vrai passionné mais contrairement à certains j'ai surtout une fierté.
    aragami posted the 07/05/2026 at 12:29 PM
    Il faut vivre avec son temps cette décision aurait dû être prise depuis très longtemps! Quand on regarde bien la musique sur cd, les films dvd et bluray ça existe encore mais tu le vois en grande surface le rayon est plein ça se vend plus du tout! Il faut aussi etre honnête c'est pas du tout écologique et beaucoup moins polluant que des serveurs sur ça on peut pas trop le nier... Tous mes jeux en boîtes dorment dans le meuble tv ,jai beaucoup plus de confort à lancer le jeu de mon canapé et je peux switch mon jeu quand je veux sans avoir à me lever à chaque fois...Le marché de l'occasion sera mort? Pas vraiment en faite il y'a toujours eu des promos de dingues sur les stores. Le jeu ne nous appartiens pas? Oui et? Le temps qu'ils enlève le titre y'a longtemps que tu seras mort et enterré donc bon...
    solarr posted the 07/05/2026 at 12:31 PM
    Je m'investirai encore plus sur mes anciens ordis et consoles 8 et 16 bits... tout en tipiakant.

    Ahhh, tant à faire ! je n'aurai pas le temps de tout jouer de toute mon existence, tant il y a à faire dans la vie.
    solarr posted the 07/05/2026 at 12:33 PM
    aragami j'ai sorti un blog o le démat' est bcp plus polluant que le physique.

    Voir Pollution : physique vs téléchargement
    ratchet posted the 07/05/2026 at 12:35 PM
    Bah tu enlèves les trolls et bots, plus ceux qui parlent jamais JV il reste déjà plus personne
    solarr posted the 07/05/2026 at 12:37 PM
    aragami et dans ce blog, notre ami Suzukube avait posté ça
    solarr posted the 07/05/2026 at 12:39 PM
    extrait :

    "Le réseau internet, lui non plus, n’est pas « immatériel » : il est composé d’une multitude d’équipements informatiques (ordinateurs, câbles, antennes, etc.), qui permettent de stocker et de transférer des données (vidéos, photos, emails, pages web, etc.) vers nos terminaux domestiques. Toutes ces technologies numériques doivent être fabriquées et alimentées, générant un coût écologique important.

    Le streaming vidéo représente en 2025 autant de CO2 au niveau mondial qu’un pays comme l’Espagne, en raison du poids des fichiers vidéo. Un film comme Pulp Fiction, proposé par Netflix en très haute définition (4K), pèse ainsi autour de 10 giga-octets, soit 300 000 fois plus qu’un email sans pièce-jointe (30 ko). Selon le think tank The Shift Project, la consommation de streaming vidéo (VoD, pornographie, Youtube, réseaux sociaux, etc.) émettait près de 1% des émissions mondiales de CO₂ en 2019. C’est moins que l’empreinte carbone liée à la fabrication des terminaux. C’est néanmoins très préoccupant en raison de la croissance galopante du trafic vidéo.

    L’empreinte carbone du streaming vidéo est gonflée par l’utilisation importante d’énergies fossiles (gaz et charbon) pour alimenter les centres de données. Si de plus en plus d’entreprises s’engagent vers une énergie 100 % renouvelable, certaines (Amazon, Netflix, Pinterest, X) sont encore à la traîne..."
    jenicris posted the 07/05/2026 at 12:42 PM
    suzukube les gens s'adapteront, c'est pas un soucis. Quitte a moins jouer.
    solarr posted the 07/05/2026 at 12:42 PM
    Saviez-vous que 60% de l’impact environnemental provient de la fabrication de nos appareils (smartphones, montres connectées, téléviseurs…) ? En effet, dans l’ère numérique, paradoxalement, plus on « dématérialise », plus on utilise de matière et d’énergie. Prenons un ordinateur portable. Il requiert des dizaines de métaux en provenance du monde entier : du tantale congolais, du lithium bolivien, de l’or australien, des terres rares chinoises. L’extraction de ces minerais est très coûteuse pour l’environnement : elle exige beaucoup d’énergie (fossile), d’eau et de ressources. Cette pollution numérique est souvent invisible depuis la France. On parle de “pollution importée”.

    Par exemple, saviez-vous que la production d’un téléviseur exige d’extraire 2,5 tonnes de matières premières, et génère 350 kg de CO₂ ? Autrement dit, avant même d’être utilisé, un téléviseur émet autant de CO₂ que si vous alliez à Marrakech en avion. Et plus on complexifie les équipements, plus on alourdit leur impact sur l’environnement. La fabrication d’un écran 4K de 60 pouces pèsera bien plus lourd sur les écosystèmes qu’un téléviseur de 30 pouces. Pourtant devinez quel modèle les constructeurs vous encouragent à acheter ?
    heracles posted the 07/05/2026 at 12:50 PM
    T'es perché toi. Mais ça s'voit
    nicolasgourry posted the 07/05/2026 at 12:52 PM
    defcon5
    Quand tu écris "Je suppose que les nombreux anti-capitalistes qui se baladent actuellement sur Gamekyo (et qui crient leur haine du "grand capital" à chaque article sur sony ou microsoft) vont se rabattre vers le retrogaming et spécialement vers les ordinateurs soviétiques comme l'Electronika‑60 ou le BK‑0010. ", ton argument est doublement bancal.
    D'abord, sur le plan historique, ton cliché sur les ordinateurs soviétiques est une erreur. L'URSS a été la première puissance à envoyer un objet et un homme dans l'espace. Vouloir réduire leur capacité technique à une caricature de "retard" pour justifier ton argument est factuellement faux. La science et la technique ne sont pas des propriétés exclusives du capitalisme, et l'histoire le prouve.
    Ensuite, il y a une contradiction, tu te présentes comme un défenseur du système actuel, mais tu oublies les fondements mêmes du capitalisme : la propriété privée.
    Il y a d'ailleurs une différence entre la propriété lucrative et la propriété d'usage que certains confondent.
    C'est fascinant, car tu te moques de ceux qui critiquent le "grand capital", mais tu applaudis un système qui, par le numérique, centralise le pouvoir entre les mains de quelques géants qui peuvent révoquer tes droits à tout moment. En défendant la fin du physique, tu ne défends pas le capitalisme, tu défends sa forme la plus prédatrice : celle qui transforme le client en simple locataire, privé de son droit de prêter, revendre ou de posséder ce qu'il a payé. Tu applaudis ta propre dépossession en pensant être moderne.
    Si tu es pour une location forcée où l'éditeur conserve un droit de vie ou de mort sur ton accès, assume-le.
    De plus, il existe des SCOP. Prends l'exemple de Motion Twin, ils n'ont pas besoin d'un état-major actionnarial ou d'une structure pyramidale pour innover et réussir. Forcément, quand on tombe dans l'anticommunisme primaire, on finit par défendre, par extrapolation, un capitalisme dérégulé tenu par une minorité d'actionnaires et de grands patrons qui cherchent la soumission du plus grand nombre, où l'intérêt particulier l'emporte sur l'intérêt général.
    mooplol posted the 07/05/2026 at 01:05 PM
    Moi ça vient de me faire acheter une switch 2 ces conneties.
    On a assez de jeu pour jouer des années encore
    sandman posted the 07/05/2026 at 01:08 PM
    y'a deja des faux gamers qui racontent leur vie sans jamais joué, ca empeche pas gamekyo de tourner. Ne pas avoir de jeux physiques ne changera pas les gamers qui s'inventent une vie de gamer XD
    hyoga57 posted the 07/05/2026 at 01:12 PM
    jenicris ouroboros4 Et vu que c’est un site majoritairement Pro-N, il y aura toujours du monde.
    nyseko posted the 07/05/2026 at 01:18 PM
    T'inquiète, ils achèteront tous une PS6. Ils se sont déjà résignés.
    badeuh posted the 07/05/2026 at 01:19 PM
    J'avais loupé un épisode car je ne pense pas que qui que ce soit arrête les JV à cause de la décision de Sony, ça sera un changement de consommation.

    Après Sony peut toujours retourner sa veste, l'histoire n'est pas terminée. Et si ça ne bouge pas alors mon budget Playstation ira ailleurs... rien de grave
    xynot posted the 07/05/2026 at 01:28 PM
    Arrêter Sony =/= Arrêter le JV
    bennj posted the 07/05/2026 at 03:07 PM
    Oh tiens encore une image générée par IA... Toujours à poster de la merde pour changer.
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