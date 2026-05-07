Étant donné qu’une majorité ici souhaite arrêter le gaming suite à la decision de Sony en 2028, quel sera l’avenir de Gamekyo ?Les nouveaux jeux ne seront disponibles que sur le store de Sony, Xbox ou sur PC, les jeux physiques n'étant que des reflets de ces stores. La Nintendo Switch 2 a tendance a avoir mauvaise presse ici (pas assez puissante, trop chère, une majorité de jeux en GKC non acceptées ici et trop "enfantine" dans ces jeux selon une partie des membres), a moins que le site ne se tourne vers le RetroGaming (la NeoGeo AES+ à une très bonne cote de popularité ici).A moins que nous n'ayons d'autres alternatives que l'actualité pour partager notre passion ? Des articles sur les jeux vidéo dans le passé ? Des retours sur des expériences de jeu, pas forcément récents ?