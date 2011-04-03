



Après Pokémon Rouge et Pokémon Diamant j’ai donc repris un jeu d’enfance à savoir: Pokémon version Blanche! (Je n’aurais jamais dû les vendre). Mon but étant de ravoir tout les jeux principaux de la franchise! J’en achète un de temps en temps à Gamecash.J’ai aussi acheter une Nintendo DS pour 39,99e histoire d’y retoucher! Visuellement j’avais oublier à quel point c’est super joli pour de la DSEn journée je suis sur Final Fantasy 12 et Starfox, du coup les soirs je me referais cette version en mode chillMon prochain achat sera soit X ou Y ou Rubis ou Saphir, tout dépendra de mon budget du moment!