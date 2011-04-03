Après Pokémon Rouge et Pokémon Diamant j’ai donc repris un jeu d’enfance à savoir: Pokémon version Blanche! (Je n’aurais jamais dû les vendre
). Mon but étant de ravoir tout les jeux principaux de la franchise! J’en achète un de temps en temps à Gamecash.
J’ai aussi acheter une Nintendo DS pour 39,99e histoire d’y retoucher! Visuellement j’avais oublier à quel point c’est super joli pour de la DS
En journée je suis sur Final Fantasy 12 et Starfox, du coup les soirs je me referais cette version en mode chill
Mon prochain achat sera soit X ou Y ou Rubis ou Saphir, tout dépendra de mon budget du moment!
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posted the 07/04/2026 at 10:17 PM by ratchet
Tant pis. Mon téléphone les fait tourner très bien, avec les DLC d'époque, et j'ai fait un bénéfice sur la revente.
Ça me fait penser que je peste contre les Pokémon. C'est vraiment une licence poubelle : 50% des occasions chez Micromania, c'est du Pokémon Sword/Shield, tandis que les Pokémon de la DS étaient relativement rares dès 2015. Il y a eu une FIFA CALLofisasion de cette licence.
B2W2 HGSS étaient les derniers vrais bons titres.
Bizarrement les dernier bon jeu c'est totalement random à chaque fois actuellement la grosse majorité disent que les bon dernier titre c'est la 7g ( et on commence a arriver doucement vers Épée et bouclier)
Je peux accepter que les USUL étaient corrects, mais il y a eu une dégringolade en contenu, rapidité de jeu, fluidité, ambiance.
C'est simple, la qualité augmentait jusqu'à B2W2, après, c'était de la daube, Dexit, graphismes de merde, Pokemon home, online payant, etc.
Si Epée et Bouclier étaient si appréciés (en fait c'est Bouclier qui pollue les Micromania), ça se saurait et il n'y en aurait pas 30 par Micromania en occase.
Le remake de rubis et saphir sont très bon aussi, X et y j'ai de très bon souvenirs. La baisse de qualité à commencer vers soleil et lune puis vient ensuite le déclin sur switch.
Et encore une fois ça dépend des gens il y a des gens qui vont te dire que la 5g c'était bien mais que la 7g c'est bien meilleur ( perso je suis de cet partie là)
Et les jeux d'occasion les jeux 2d sont moins vendu par rapport que ça rapporte plus d'argent de le garder toi même pour le revendre plus tard ( C'est totalement idiot de vendre un jeu qui va te rapporter 3/4 fois plus dans quelque années)
Et sword shield c'est de la switch donc tu a pas encore l'avantage que c'est vieux
A l'époque il y a 15 ans je t'assure qu'il y avait que du HGSS du noir et blanc et beaucoup moins de diamant et perle