Ahah je m'accroche tant bien que mal...



70 try hier en normal, rien qui passe, elle one shot...



Aujourd'hui, je passe en facile, l'ego en prend un coup vu le peu de difficulté du jeu dans l'ensemble...



Les touches apparaissent sur l'écran, t'appuie, raven passe au travers, en 2 coups elle me tue....



Y'a aucune différence de dégats en normal ou en facile... La seule différence c'est l'aide en combat qui ne sert à rien si tu te fais toucher quand même, sans parler des ralentissements incessants qui niquent tout le plaisir de jeu...



Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ce boss, mais c'est abusé...



Note générale du jeu avant Raven: 8/10



Note générale du jeu: 5/10



Je n'aurai pas la fin de l'histoire, je n'aurai pas les dernières révélations....



C'est dommage de louper le coche à cause d'une difficulté mal branlé, on dirait elden ring...



En plus je crois qu'il me reste 1h de jeu à tout casser...