Si vous êtes un grand amateur de Clair Obscur: Expedition 33, rien ne garantit que vous apprécierez tout autant la prochaine création du studio. C'est un choix délibéré : Guillaume Broche, le réalisateur de ce RPG acclamé, affirme que le studio Sandfall Interactive ne se préoccupe pas des attentes des fans pour son prochain titre. Dans une vidéo pour la chaîne YouTube française Konbini, Broche explique qu'il ne craint pas que le deuxième jeu du studio rencontre moins de succès qu'Expedition 33.
« Nous allons simplement continuer à faire ce que nous aimons », déclare-t-il, précisant que l'équipe ne cherche pas à s'agrandir pour répondre à des attentes accrues.
« Nous allons donc nous en tenir à créer des jeux qui nous plaisent », ajoute-t-il. « Si les gens aiment, tant mieux. S'ils n'aiment pas, tant pis. »
Lorsqu'on lui demande si le prochain jeu de Sandfall pourrait ne pas atteindre la même popularité qu'Expedition 33, Broche hausse les épaules : « Je n'en ai aucune idée. Et cela m'importe peu. »
« C'est peut-être étrange à dire, mais nous n'avons pas conçu le premier jeu pour plaire à qui que ce soit. Et je pense que c'est précisément ce qui a fait son succès. Pour le prochain jeu, nous prendrons également des décisions radicales, et il est possible que cela ne plaise pas au public. C'est la vie. Libre à chacun de nous suivre ou non. »
On ignore encore si le prochain jeu du studio sera une nouvelle aventure dans l'univers de Clair Obscur ou quelque chose de totalement différent. Quoi qu'il en soit, leur premier titre a connu un immense succès, et je pense que beaucoup de joueurs seront prêts à faire confiance à l'équipe, quel que soit son prochain projet. Attendez-vous avec impatience le prochain titre de Sandfall Interactive ?
Source : https://www.pushsquare.com/news/2026/07/maybe-people-wont-like-it-expedition-33-devs-next-game-will-make-some-drastic-decisions/
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posted the 07/04/2026 at 12:20 PM by link49
Car faire constament la même chose n'est pas forcément bon pour la créativité.
Mais j'espère juste qu'ils n'auront pas la stupidité de tomber dans le wokisme.
Il n'y a pas très longtemps, un membre a été pris en photo avec une dégénérée qui a déjà détruit beaucoup de jeux par le passé.
Avec un peu de chance, ce n'était qu'une photo prise comme ça ou par politesse.
L'avenir nous le dira.