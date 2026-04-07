Et voici les résultats !- DKC Tropical Freeze remporte le duel, la plupart des membres trouvent que le jeu est mieux maîtrisé, notamment au niveau de la difficulté que du level design. Aussi, Rayman Legends a une structure de niveau un peu répétitif. Néanmoins, d'autres ont préférés Legends notamment pour ses niveaux musicaux juste géniaux.Je remercie tous les membres qui ont permis de réaliser ce duel et à bientôt !