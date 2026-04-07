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Résultat : Rayman Legends VS Donkey Kong Country Tropical Freeze
Et voici les résultats !

2 ème avec 19 votes




1 er avec 35 votes







- DKC Tropical Freeze remporte le duel, la plupart des membres trouvent que le jeu est mieux maîtrisé, notamment au niveau de la difficulté que du level design. Aussi, Rayman Legends a une structure de niveau un peu répétitif. Néanmoins, d'autres ont préférés Legends notamment pour ses niveaux musicaux juste géniaux.

Je remercie tous les membres qui ont permis de réaliser ce duel et à bientôt !
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    posted the 07/04/2026 at 12:08 PM by mrpopulus
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