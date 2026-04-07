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Fin du physique : Melenchon monte au créneau
Ayant déjà pris la parole sur l'affaire gta 6, l'annonce de Sony a donné lieu a une réaction quasi immédiate du leader de la France Insoumise :

"Avec la fin du jeu physique, l'industrie du jeu vidéo veut nous imposer un tout numérique dont l'accès sera conditionnel et limité dans le temps. Les droits de l'acheteur seront niés. C'est le triomphe de la marchandisation totale : vous payez plein pot pour n'avoir qu'un simple droit d'accès révocable. Ne les laissons pas confisquer notre patrimoine culturel. Reprenons le contrôle !
La question de savoir comment on considère ces produits se pose. Demain, vous paierez sans jamais rien posséder. Ni prêt, ni revente, ni garantie de conserver ce qu'on a payé."

Le jeu vidéo n'est pas une simple marchandise, c'est un bien culturel et le droit en vigueur doit s'y appliquer, avait-il ajouté, en promettant que LFI «ouvrirait le chantier» en 2027 en cas de victoire dans la course à l'Élysée.
Le Figaro - https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/fin-des-jeux-video-physiques-sur-playstation-melenchon-denonce-un-triomphe-de-la-marchandisation-totale-20260703?utm_content=link&utm_term=lefigaro&utm_campaign=Nonli&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwVERTSAS1ewZleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR54RhXlqWSlwEYI4_AUa6BlnEgIisSOkI21dMQWUs6tg3NkIOX2Ld9XMMPW8w_aem_Awx4Qdi1iROA52wPbnY0xw
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    posted the 07/04/2026 at 05:36 AM by superpanda2
    comments (10)
    keiku posted the 07/04/2026 at 05:38 AM
    bah ouais mais c'était il y a 20 ans qu'il fallait monter au créneau, aujourd'hui c'est trop tard, encore une fois pour agir... comme d'habitude les politiques arrive toujours quand la guerre est finie
    superpanda2 posted the 07/04/2026 at 05:41 AM
    keiku euh... tant que le support physique était disponible on avait le choix.
    C'est aujourd'hui le moment crucial et je trouve ça bien que certains politiques s'emparent rapidement de sujets qui préoccupent les gens.
    defcon5 posted the 07/04/2026 at 05:41 AM
    Ah bah c’est le pompon : même le pire de la gauchiasserie y va de son avis .
    La salope rouge est decidemment prête à tout pour une election…
    superpanda2 posted the 07/04/2026 at 05:46 AM
    defcon5 chacun ses opinions politiques, mais reste poli.
    Mélenchon a toujours été à la pointe sur les questions tech , donc dire que c'est de la récupération c'est une méconnaissance du personnage.
    defcon5 posted the 07/04/2026 at 05:53 AM
    Ah les copains Iraniens de Melanchon viennent d’annoncer des taxes sur les cargos japonais traversant le detroit d’ormuz si Tokyo ne fait pas pression sur Sony ????
    derno posted the 07/04/2026 at 05:55 AM
    haha, après le climat, l'interdiction d'augmenter l'abonnement netflix c'est le jeu vidéo physique qu'il va sauver....vivement qu'il s'attaque au problème de la RAM pour que les prix redescendent enfin.
    Mélanchon c'est plus le père noel, c'est dieu tout puissant .
    gaymer40 posted the 07/04/2026 at 06:03 AM
    Il est contre , alors je suis pour
    captaintoad974 posted the 07/04/2026 at 06:06 AM
    Melanchon parle surtout a son public de quartier qui sont majoritairement les casquette/banane Lacoste qui fume en bas des immeubles et joue a GTA et Fifa parce que c'est de vrai bonhomme
    badeuh posted the 07/04/2026 at 06:11 AM
    Et bien il n'ouvrira pas de chantier, et nous pouvons compter sur ses collègues (des autres partis) pour nous la mettre comme il faut avec des idées de taxation du Go au delà d'un certain quota (cf. la piste des socialistes)

    La classe Politique française n'a jamais caché son mépris pour les jeuxvideo, ça ne changera que dans 20ans lorsque les (ex-)joueurs seront les retraités formant leur électorat.
    aeris201 posted the 07/04/2026 at 06:16 AM
    captaintoad974 Tes propos sont cruels mais tres juste
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