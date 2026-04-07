Ayant déjà pris la parole sur l'affaire gta 6, l'annonce de Sony a donné lieu a une réaction quasi immédiate du leader de la France Insoumise :



"Avec la fin du jeu physique, l'industrie du jeu vidéo veut nous imposer un tout numérique dont l'accès sera conditionnel et limité dans le temps. Les droits de l'acheteur seront niés. C'est le triomphe de la marchandisation totale : vous payez plein pot pour n'avoir qu'un simple droit d'accès révocable. Ne les laissons pas confisquer notre patrimoine culturel. Reprenons le contrôle !

La question de savoir comment on considère ces produits se pose. Demain, vous paierez sans jamais rien posséder. Ni prêt, ni revente, ni garantie de conserver ce qu'on a payé."



Le jeu vidéo n'est pas une simple marchandise, c'est un bien culturel et le droit en vigueur doit s'y appliquer, avait-il ajouté, en promettant que LFI «ouvrirait le chantier» en 2027 en cas de victoire dans la course à l'Élysée.

Le Figaro - https://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/fin-des-jeux-video-physiques-sur-playstation-melenchon-denonce-un-triomphe-de-la-marchandisation-totale-20260703?utm_content=link&utm_term=lefigaro&utm_campaign=Nonli&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwVERTSAS1ewZleHRuA2FlbQIxMABzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR54RhXlqWSlwEYI4_AUa6BlnEgIisSOkI21dMQWUs6tg3NkIOX2Ld9XMMPW8w_aem_Awx4Qdi1iROA52wPbnY0xw